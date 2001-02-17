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Раздел: Фоторепортажи  
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В этом гавайском заповеднике живут около 500 котов. Фото

В этом гавайском заповеднике живут около 500 котов. ФотоЗаповедник находится на маленьком гавайском острове Ланаи.

Если вы относите себя к кошатникам, то пора паковать чемоданы: на Гавайях есть целый кошачий заповедник Lanai Cat Sanctuary. Люди со всего мира приезжают сюда пообщаться с котами и кошками, и легко понять почему, если посмотреть на эти фотографии. Кошки здесь гуляют сами по себе, и любую можно погладить и даже взять домой, передает Хроника.инфо ос ссылкой на bigpicture.

В кошачьем заповеднике на Гавайях можно погладить до 500 котиков. Площадь заповедника - 2,3 тысячи квадратных метров.

В этом гавайском заповеднике живут около 500 котов. Фото


Кошки не сидят в клетках, они свободно передвигаются и изучают местность. Заповедник открыт для посетителей ежедневно с 10 утра до 3 часов дня. Над каждой кошкой можно взять опеку, забрать ее к себе домой или спонсировать.

В этом гавайском заповеднике живут около 500 котов. Фото


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Все животные, которые не найдут хозяев, могут спокойно жить в заповеднике хоть всю жизнь.

В этом гавайском заповеднике живут около 500 котов. Фото
В этом гавайском заповеднике живут около 500 котов. Фото
В этом гавайском заповеднике живут около 500 котов. Фото
В этом гавайском заповеднике живут около 500 котов. Фото
В этом гавайском заповеднике живут около 500 котов. Фото
В этом гавайском заповеднике живут около 500 котов. Фото
В этом гавайском заповеднике живут около 500 котов. Фото
В этом гавайском заповеднике живут около 500 котов. Фото
В этом гавайском заповеднике живут около 500 котов. Фото

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 Теги: коты, заповедник

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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