Раздел: Фоторепортажи
Самые известные в истории супружеские пары ученых. Фото
Они оставили свой след в истории.
Мы привыкли представлять ученых скрытными одиночками, которые посвящают все свое время исследованиям. Но случалось и так, когда на почве общего интереса к науке два человека влюблялись друг в друга и начинали творить вместе. Часто такие пары делали по-настоящему великие открытия и внесли свои имена в историю, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Мари-Анн и Антуан Лавуазье
Мари-Анна и Антуан Лавуазье были известными учеными, которые сделали несколько крупных открытий в области химии в 1700-х годах. Женившись, когда Мари было всего 13 лет, пара получила приданное и оснастила полноценную химическую лабораторию, в которой стала проводить различные опыты. Мари и Антуан начали изучать роль кислорода в дыхании растений и животных, а также его свойства в процессе горения. Ученые выявили, что вода состоит из кислорода и водорода, и в ходе своих экспериментов доказали закон сохранения массы, гласящий, что любая химическая реакция не может изменить общую массу материалов.
2. Мария и Пьер Кюри
Полячка Мария Склодовская познакомилась со своим будущим мужем Пьером Кюри во время работы в парижской лаборатории в 1894 году. Когда Пьер попросил руки Марии в первый раз, она отказала и вернулась на родину в Варшаву. Однако в скором времени Пьер убедил ее снова приехать в Париж после того, как он подробно рассказал о проводимом им масштабном исследовании магнетизма. Заинтригованная Кюри вернулась во Францию и начала работу над докторской диссертацией по урану, которая привела ее открытию радиоактивности в 1895 году. Пара поженилась в том же году и начала плодотворное сотрудничество, которое продолжалось вплоть до преждевременной кончины Пьера в 1906 году.
3. Герти и Карл Кори
Герти и Карл Кори познакомились, будучи студентами в Пражском университете и поженились, как только они закончили обучение в 1920 году. Переехав в Соединенные Штаты, Кори начали работать в Национальном институте онкологии им. Розуэлла в Буффало, штат Нью-Йорк, где исследовали метаболизм углеводов. Особое внимание они уделяли тому, как человеческий организм обрабатывает глюкозу. В итоге пара открыла механизм, с помощью которого производная глюкозы гликоген применяется мышечной тканью для получения энергии. Процесс впоследствии был назван Циклом Кори, а его авторы получили Нобелевскую премию в области медицины в 1947 году.
4. Джером и Изабелла Карле
Джером Карле и Изабелла Лугоски встретились в Мичиганском университете в 1940 году, в котором они работали лаборантами. Пара влюбилась на почве общего увлечения химией. Они поженились в 1946 году, оба получили докторскую степень и переехали в Вашингтон, округ Колумбия для работы в Военно-морской исследовательской лаборатории США. В ней они проработали до 2009 года и вышли на пенсию в один день. В лаборатории пара занималась изучением рентгеновской кристаллографии. Совместно они разработали так называемый прямой метод определения молекулярных структур, который был использован учеными для создания новых соединений в промышленности и медицине.
Читайте также: Красота природы в абстрактных снимках. Фото
5. Мей-Бритт и Эдвард Мозер
Мей-Бритт и Эдвард Мозер познакомились во время изучения психологии в университете Осло. Будучи мужем и женой в 2001 году они продолжили исследование биолога Джона О'Кифа в области молекулярной системы позиционирования тела в пространстве. Мозеры открыли второй ключевой компонент этой системы - клетки, создающие пространственную систему координат в мозге, с помощью которой мы можем ориентироваться в окружающем мире. Пара совместно с О’Кифом были удостоены Нобелевской премии в 2014 году за открытие и описание процесса под названием «внутренний GPS мозга».
Мы привыкли представлять ученых скрытными одиночками, которые посвящают все свое время исследованиям. Но случалось и так, когда на почве общего интереса к науке два человека влюблялись друг в друга и начинали творить вместе. Часто такие пары делали по-настоящему великие открытия и внесли свои имена в историю, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
1. Мари-Анн и Антуан Лавуазье
Мари-Анна и Антуан Лавуазье были известными учеными, которые сделали несколько крупных открытий в области химии в 1700-х годах. Женившись, когда Мари было всего 13 лет, пара получила приданное и оснастила полноценную химическую лабораторию, в которой стала проводить различные опыты. Мари и Антуан начали изучать роль кислорода в дыхании растений и животных, а также его свойства в процессе горения. Ученые выявили, что вода состоит из кислорода и водорода, и в ходе своих экспериментов доказали закон сохранения массы, гласящий, что любая химическая реакция не может изменить общую массу материалов.
2. Мария и Пьер Кюри
Полячка Мария Склодовская познакомилась со своим будущим мужем Пьером Кюри во время работы в парижской лаборатории в 1894 году. Когда Пьер попросил руки Марии в первый раз, она отказала и вернулась на родину в Варшаву. Однако в скором времени Пьер убедил ее снова приехать в Париж после того, как он подробно рассказал о проводимом им масштабном исследовании магнетизма. Заинтригованная Кюри вернулась во Францию и начала работу над докторской диссертацией по урану, которая привела ее открытию радиоактивности в 1895 году. Пара поженилась в том же году и начала плодотворное сотрудничество, которое продолжалось вплоть до преждевременной кончины Пьера в 1906 году.
3. Герти и Карл Кори
Герти и Карл Кори познакомились, будучи студентами в Пражском университете и поженились, как только они закончили обучение в 1920 году. Переехав в Соединенные Штаты, Кори начали работать в Национальном институте онкологии им. Розуэлла в Буффало, штат Нью-Йорк, где исследовали метаболизм углеводов. Особое внимание они уделяли тому, как человеческий организм обрабатывает глюкозу. В итоге пара открыла механизм, с помощью которого производная глюкозы гликоген применяется мышечной тканью для получения энергии. Процесс впоследствии был назван Циклом Кори, а его авторы получили Нобелевскую премию в области медицины в 1947 году.
4. Джером и Изабелла Карле
Джером Карле и Изабелла Лугоски встретились в Мичиганском университете в 1940 году, в котором они работали лаборантами. Пара влюбилась на почве общего увлечения химией. Они поженились в 1946 году, оба получили докторскую степень и переехали в Вашингтон, округ Колумбия для работы в Военно-морской исследовательской лаборатории США. В ней они проработали до 2009 года и вышли на пенсию в один день. В лаборатории пара занималась изучением рентгеновской кристаллографии. Совместно они разработали так называемый прямой метод определения молекулярных структур, который был использован учеными для создания новых соединений в промышленности и медицине.
Читайте также: Красота природы в абстрактных снимках. Фото
5. Мей-Бритт и Эдвард Мозер
Мей-Бритт и Эдвард Мозер познакомились во время изучения психологии в университете Осло. Будучи мужем и женой в 2001 году они продолжили исследование биолога Джона О'Кифа в области молекулярной системы позиционирования тела в пространстве. Мозеры открыли второй ключевой компонент этой системы - клетки, создающие пространственную систему координат в мозге, с помощью которой мы можем ориентироваться в окружающем мире. Пара совместно с О’Кифом были удостоены Нобелевской премии в 2014 году за открытие и описание процесса под названием «внутренний GPS мозга».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
103
0
Оставьте свой комментарий