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Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото

Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. ФотоРаботы французского художника.

Утверждение, что создать прекрасное можно из любых подручных средств, с легкостью доказывает французский художник Эдуард Мартине. Он создает необычные скульптуры из вышедших из строя механизмов и различных металлических предметов. Эдуард Мартине не может пройти мимо ржавых велосипедов, ненужных кухонных кастрюль, сломанных пишущих машинок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
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 Теги: скульптуры, металл

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Сегодня, 13:30 » Автор: Анна Мартынова
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