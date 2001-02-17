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Эти металлические скульптуры можно спутать с живыми существами. Фото
Работы французского художника.
Утверждение, что создать прекрасное можно из любых подручных средств, с легкостью доказывает французский художник Эдуард Мартине. Он создает необычные скульптуры из вышедших из строя механизмов и различных металлических предметов. Эдуард Мартине не может пройти мимо ржавых велосипедов, ненужных кухонных кастрюль, сломанных пишущих машинок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Утверждение, что создать прекрасное можно из любых подручных средств, с легкостью доказывает французский художник Эдуард Мартине. Он создает необычные скульптуры из вышедших из строя механизмов и различных металлических предметов. Эдуард Мартине не может пройти мимо ржавых велосипедов, ненужных кухонных кастрюль, сломанных пишущих машинок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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