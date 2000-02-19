» » Светлое и темное начало в креативном фотопроекте. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Светлое и темное начало в креативном фотопроекте. Фото

Светлое и темное начало в креативном фотопроекте. ФотоРаботы фотографа из Сербии.

Йована Рикало - фотограф из Сербии. Впервые девушка взяла фотоаппарат в руки четыре года назад, причем снимала она исключительно для собственного удовольствия - родных, друзей, пейзажи. Увлечение плавно переросло в профессию - с 2012 года Йована снимает профессионально, сохранив свой необычный стиль, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

В своем новом фотопроекте Йована рассматривает связь между светлым и темным началом, между внутренней свободой человека и воздействием извне.

Читайте также: Красота природы в абстрактных снимках. Фото

«В современном мире человек находится под давлением и контролем. Другие люди, технологии, СМИ оказывают на него постоянное влияние. Будьте в ответе сами за себя. Не позволяйте никому решать за вас»

Светлое и темное начало в креативном фотопроекте. Фото
Светлое и темное начало в креативном фотопроекте. Фото
Светлое и темное начало в креативном фотопроекте. Фото
Светлое и темное начало в креативном фотопроекте. Фото
Светлое и темное начало в креативном фотопроекте. Фото
Светлое и темное начало в креативном фотопроекте. Фото
Светлое и темное начало в креативном фотопроекте. Фото
Светлое и темное начало в креативном фотопроекте. Фото
Светлое и темное начало в креативном фотопроекте. Фото
Светлое и темное начало в креативном фотопроекте. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: креатив, фотограф

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
     130
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх