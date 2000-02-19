Раздел: Фоторепортажи
Светлое и темное начало в креативном фотопроекте. Фото
Работы фотографа из Сербии.
Йована Рикало - фотограф из Сербии. Впервые девушка взяла фотоаппарат в руки четыре года назад, причем снимала она исключительно для собственного удовольствия - родных, друзей, пейзажи. Увлечение плавно переросло в профессию - с 2012 года Йована снимает профессионально, сохранив свой необычный стиль, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
В своем новом фотопроекте Йована рассматривает связь между светлым и темным началом, между внутренней свободой человека и воздействием извне.
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«В современном мире человек находится под давлением и контролем. Другие люди, технологии, СМИ оказывают на него постоянное влияние. Будьте в ответе сами за себя. Не позволяйте никому решать за вас»
Йована Рикало - фотограф из Сербии. Впервые девушка взяла фотоаппарат в руки четыре года назад, причем снимала она исключительно для собственного удовольствия - родных, друзей, пейзажи. Увлечение плавно переросло в профессию - с 2012 года Йована снимает профессионально, сохранив свой необычный стиль, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
В своем новом фотопроекте Йована рассматривает связь между светлым и темным началом, между внутренней свободой человека и воздействием извне.
Читайте также: Красота природы в абстрактных снимках. Фото
«В современном мире человек находится под давлением и контролем. Другие люди, технологии, СМИ оказывают на него постоянное влияние. Будьте в ответе сами за себя. Не позволяйте никому решать за вас»
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