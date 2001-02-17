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Оригинальные способы оформить кухонный подоконник. Фото
Берем себе на заметку.
Даже если у вас совсем не новая и не просторная квартира, вы можете обустроить свой подоконник оригинальным образом. Для этого оформления такого подоконника совсем не потребуется много денег. Ваши гости, будут уверенны в том, что такое обустройство, удалось только после консультации с талантливым дизайнером, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Даже если у вас совсем не новая и не просторная квартира, вы можете обустроить свой подоконник оригинальным образом. Для этого оформления такого подоконника совсем не потребуется много денег. Ваши гости, будут уверенны в том, что такое обустройство, удалось только после консультации с талантливым дизайнером, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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