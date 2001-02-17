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Кошка, исчезнувшая 13 лет назад, вернулась к хозяйке. Фото

Кошка, исчезнувшая 13 лет назад, вернулась к хозяйке. ФотоХозяйка успела выйти замуж и родить детей.

Пропажа домашнего любимца - настоящее горе для хозяев. Они стараются найти его любыми способами, а если это не удается, продолжают надеяться, что пушистик однажды вернется домой. Эта женщина 13 лет ждала возвращения своей кошки, и дождалась! Читайте дальше невероятную историю воссоединения преданного животного и любящей хозяйки.
Кошка, которая пропадала 13 лет, нашлась и наконец воссоединилась со своей хозяйкой, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture..

Спасательница животных и волонтер 42-летняя Элисон Фергюсон (Alison Ferguson) счастлива, что пушистая Джилл спустя 13 лет нашла свой дом. Хозяйка кошки, 35-летня Келли Ла-Ветт (Kelly LaVett), живет в Южной Каролине.

Кошка, исчезнувшая 13 лет назад, вернулась к хозяйке. Фото


Волонтер обнаружила, что у животного-найденыша есть микрочип. Считав с него информацию, Элисон узнала, что кошка находится в 121-м километре от адреса, по которому зарегистрирована.

Кошка, исчезнувшая 13 лет назад, вернулась к хозяйке. Фото


На чипе не сохранилось информации о хозяйке животного - ни номера телефона, ни электронной почты, только имя женщины. Элисон решила разместить фотографию найденной кошки в Фейсбуке и разослать сообщения всем женщинам, жительницам Коннектикута, носящим имя Келли Амандрелл (Kelly Amandrell), которое было указано при регистрации животного.

Кошка, исчезнувшая 13 лет назад, вернулась к хозяйке. Фото


В это трудно поверить, но волонтер получила ответ от владелицы кошки, 35-летней Келли Ла-Ветт. Животное пропало 13 лет назад. В то время кошечку звали Эбби, и она жила в доме у Келли всего месяц.

Кошка, исчезнувшая 13 лет назад, вернулась к хозяйке. Фото


Счастливая хозяйка дала своей найденной любимице новое имя - Джилл.

Кошка, исчезнувшая 13 лет назад, вернулась к хозяйке. Фото


Кошечка пропала, когда кто-то неосмотрительно оставил дверь квартиры открытой. Девушка долго искала любимицу, раздавая флаеры на улице и расспрашивая прохожих, не видели ли они пушистую красавицу.

Кошка, исчезнувшая 13 лет назад, вернулась к хозяйке. Фото


Когда она получила сообщение от волонтера Элисон - приятно удивилась и безумно обрадовалась.

Кошка, исчезнувшая 13 лет назад, вернулась к хозяйке. Фото


«Это похоже на чудо! Я порылась в своей памяти и приняла кошечку снова. Это - судьба», - говорит взволнованная хозяйка.

Кошка, исчезнувшая 13 лет назад, вернулась к хозяйке. Фото


За время, пока кошка отсутствовала, Келли закончила колледж, вышла замуж и родила двоих детей. Она десять лет работала учительницей в другом городе, и вернулась совсем недавно.

Кошка, исчезнувшая 13 лет назад, вернулась к хозяйке. Фото


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Первые пару дней животное привыкало к новой обстановке, а потом окончательно освоилось. Сейчас кошка следует за своей хозяйкой буквально по пятам, спит возле нее и ласково мурлыкает, потираясь о ее ногу.

Кошка, исчезнувшая 13 лет назад, вернулась к хозяйке. Фото

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 Теги: кошка, животные

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Сегодня, 17:49 » Автор: Анна Мартынова
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