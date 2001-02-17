Кошка, исчезнувшая 13 лет назад, вернулась к хозяйке. Фото

Хозяйка успела выйти замуж и родить детей.



Пропажа домашнего любимца - настоящее горе для хозяев. Они стараются найти его любыми способами, а если это не удается, продолжают надеяться, что пушистик однажды вернется домой. Эта женщина 13 лет ждала возвращения своей кошки, и дождалась! Читайте дальше невероятную историю воссоединения преданного животного и любящей хозяйки.

Кошка, которая пропадала 13 лет, нашлась и наконец воссоединилась со своей хозяйкой, передает



Спасательница животных и волонтер 42-летняя Элисон Фергюсон (Alison Ferguson) счастлива, что пушистая Джилл спустя 13 лет нашла свой дом. Хозяйка кошки, 35-летня Келли Ла-Ветт (Kelly LaVett), живет в Южной Каролине.







Волонтер обнаружила, что у животного-найденыша есть микрочип. Считав с него информацию, Элисон узнала, что кошка находится в 121-м километре от адреса, по которому зарегистрирована.







На чипе не сохранилось информации о хозяйке животного - ни номера телефона, ни электронной почты, только имя женщины. Элисон решила разместить фотографию найденной кошки в Фейсбуке и разослать сообщения всем женщинам, жительницам Коннектикута, носящим имя Келли Амандрелл (Kelly Amandrell), которое было указано при регистрации животного.







В это трудно поверить, но волонтер получила ответ от владелицы кошки, 35-летней Келли Ла-Ветт. Животное пропало 13 лет назад. В то время кошечку звали Эбби, и она жила в доме у Келли всего месяц.







Счастливая хозяйка дала своей найденной любимице новое имя - Джилл.







Кошечка пропала, когда кто-то неосмотрительно оставил дверь квартиры открытой. Девушка долго искала любимицу, раздавая флаеры на улице и расспрашивая прохожих, не видели ли они пушистую красавицу.







Когда она получила сообщение от волонтера Элисон - приятно удивилась и безумно обрадовалась.







«Это похоже на чудо! Я порылась в своей памяти и приняла кошечку снова. Это - судьба», - говорит взволнованная хозяйка.







За время, пока кошка отсутствовала, Келли закончила колледж, вышла замуж и родила двоих детей. Она десять лет работала учительницей в другом городе, и вернулась совсем недавно.







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Первые пару дней животное привыкало к новой обстановке, а потом окончательно освоилось. Сейчас кошка следует за своей хозяйкой буквально по пятам, спит возле нее и ласково мурлыкает, потираясь о ее ногу.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Пропажа домашнего любимца - настоящее горе для хозяев. Они стараются найти его любыми способами, а если это не удается, продолжают надеяться, что пушистик однажды вернется домой. Эта женщина 13 лет ждала возвращения своей кошки, и дождалась! Читайте дальше невероятную историю воссоединения преданного животного и любящей хозяйки.Кошка, которая пропадала 13 лет, нашлась и наконец воссоединилась со своей хозяйкой, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture ..Спасательница животных и волонтер 42-летняя Элисон Фергюсон (Alison Ferguson) счастлива, что пушистая Джилл спустя 13 лет нашла свой дом. Хозяйка кошки, 35-летня Келли Ла-Ветт (Kelly LaVett), живет в Южной Каролине.Волонтер обнаружила, что у животного-найденыша есть микрочип. Считав с него информацию, Элисон узнала, что кошка находится в 121-м километре от адреса, по которому зарегистрирована.На чипе не сохранилось информации о хозяйке животного - ни номера телефона, ни электронной почты, только имя женщины. Элисон решила разместить фотографию найденной кошки в Фейсбуке и разослать сообщения всем женщинам, жительницам Коннектикута, носящим имя Келли Амандрелл (Kelly Amandrell), которое было указано при регистрации животного.В это трудно поверить, но волонтер получила ответ от владелицы кошки, 35-летней Келли Ла-Ветт. Животное пропало 13 лет назад. В то время кошечку звали Эбби, и она жила в доме у Келли всего месяц.Счастливая хозяйка дала своей найденной любимице новое имя - Джилл.Кошечка пропала, когда кто-то неосмотрительно оставил дверь квартиры открытой. Девушка долго искала любимицу, раздавая флаеры на улице и расспрашивая прохожих, не видели ли они пушистую красавицу.Когда она получила сообщение от волонтера Элисон - приятно удивилась и безумно обрадовалась.«Это похоже на чудо! Я порылась в своей памяти и приняла кошечку снова. Это - судьба», - говорит взволнованная хозяйка.За время, пока кошка отсутствовала, Келли закончила колледж, вышла замуж и родила двоих детей. Она десять лет работала учительницей в другом городе, и вернулась совсем недавно.Первые пару дней животное привыкало к новой обстановке, а потом окончательно освоилось. Сейчас кошка следует за своей хозяйкой буквально по пятам, спит возле нее и ласково мурлыкает, потираясь о ее ногу.





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