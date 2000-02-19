Раздел: Фоторепортажи
Как изменились привычные вещи за последние 100 лет. Фото
Современные технологии привнесли в нашу жизнь комфорт.
Современному человеку, особенно молодому, сложно себе представить мир без мобильной связи, интернета, электротранспорта, современной медицины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Жизнь без современных технологий кажется тяжелой, безрадостной и даже опасной. Но, будьте спокойны, наши предки столетие назад были довольны жизнью даже больше чем мы, ведь получали все, что им казалось нужным и не имели завышенных запросов, как мы.
Подумайте только - такая простая манипуляция как кипячение чайника с водой выглядела 100 лет назад совсем не так как сегодня. Что уж говорить о более серьезных вещах, таких как приготовление пищи, поход за покупками или путешествие. Иногда кажется, что наши предки жили на иной планете - так сильно непохожи их быт, работа и досуг на наш.
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Давайте немного погрузимся в историю и сравним разные знакомые нам вещи и действия в популярном сегодня формате «было и стало». Помогут нам в это деле, конечно же, фотографии.
Современному человеку, особенно молодому, сложно себе представить мир без мобильной связи, интернета, электротранспорта, современной медицины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Жизнь без современных технологий кажется тяжелой, безрадостной и даже опасной. Но, будьте спокойны, наши предки столетие назад были довольны жизнью даже больше чем мы, ведь получали все, что им казалось нужным и не имели завышенных запросов, как мы.
Подумайте только - такая простая манипуляция как кипячение чайника с водой выглядела 100 лет назад совсем не так как сегодня. Что уж говорить о более серьезных вещах, таких как приготовление пищи, поход за покупками или путешествие. Иногда кажется, что наши предки жили на иной планете - так сильно непохожи их быт, работа и досуг на наш.
Читайте также: Любимая пещера короля Таиланда. Фото
Давайте немного погрузимся в историю и сравним разные знакомые нам вещи и действия в популярном сегодня формате «было и стало». Помогут нам в это деле, конечно же, фотографии.
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