Как изменились привычные вещи за последние 100 лет. Фото

Современные технологии привнесли в нашу жизнь комфорт.



Современному человеку, особенно молодому, сложно себе представить мир без мобильной связи, интернета, электротранспорта, современной медицины, сообщает



Жизнь без современных технологий кажется тяжелой, безрадостной и даже опасной. Но, будьте спокойны, наши предки столетие назад были довольны жизнью даже больше чем мы, ведь получали все, что им казалось нужным и не имели завышенных запросов, как мы.



Подумайте только - такая простая манипуляция как кипячение чайника с водой выглядела 100 лет назад совсем не так как сегодня. Что уж говорить о более серьезных вещах, таких как приготовление пищи, поход за покупками или путешествие. Иногда кажется, что наши предки жили на иной планете - так сильно непохожи их быт, работа и досуг на наш.



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Давайте немного погрузимся в историю и сравним разные знакомые нам вещи и действия в популярном сегодня формате «было и стало». Помогут нам в это деле, конечно же, фотографии.































Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Современному человеку, особенно молодому, сложно себе представить мир без мобильной связи, интернета, электротранспорта, современной медицины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture Жизнь без современных технологий кажется тяжелой, безрадостной и даже опасной. Но, будьте спокойны, наши предки столетие назад были довольны жизнью даже больше чем мы, ведь получали все, что им казалось нужным и не имели завышенных запросов, как мы.Подумайте только - такая простая манипуляция как кипячение чайника с водой выглядела 100 лет назад совсем не так как сегодня. Что уж говорить о более серьезных вещах, таких как приготовление пищи, поход за покупками или путешествие. Иногда кажется, что наши предки жили на иной планете - так сильно непохожи их быт, работа и досуг на наш.Давайте немного погрузимся в историю и сравним разные знакомые нам вещи и действия в популярном сегодня формате «было и стало». Помогут нам в это деле, конечно же, фотографии.





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