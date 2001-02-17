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Эксцентричные женские портреты иранской художницы. Фото

Эксцентричные женские портреты иранской художницы. Фото Работы выполнены в иконографическом стиле.

О женской сущности можно говорить бесконечно. Искусство не перестает восхищаться и вдохновляться чувственными образами прекрасной половины человечества, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Художница-сюрреалистка из Ирана создала целую серию впечатляющих работ, сконцентрировавшись на силе и энергии, идущей от женщины. Смотрите и восхищайтесь картинами, которые поражают своей глубиной и философией.

Иранская художница Афарин Сажеди (Afarin Sajedi) создает проникновенные портреты женщин, которые демонстрируют их роль в обществе.

Для раскрытия этой темы она берет за основу иконографический стиль и мотивы мировых живописных шедевров.
Талантливая красавица впервые открывает свою выставку в лондонской галерее постмодернистского искусства Dorothy Circus Gallery.

Посетители смогут увидеть эти потрясающие работы в период с 8 марта до 6 апреля 2019 года. С помощью палитры Афарин Сажеди дает посыл современному обществу, изображая роль женщины в нем.

В картинах она передает женские чувства и индивидуальность, внутреннюю силу и страдание от тягот жизни. Клоунский макияж, экспрессивный взгляд, плотно сомкнутые губы и пылающие щеки открывают внутренний конфликт между страхами и надеждами.

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Роль женщины в обществе неоценима. Несмотря на множество трудностей, с которыми приходится сталкиваться каждый день, она гордо расправляет плечи и принимает новый вызов бытия, продолжая оставаться красивой и сильной. Благодаря женщине создано все самое прекрасное на Земле, и картины иранской художницы доказывают это еще раз.

Эксцентричные женские портреты иранской художницы. Фото
Эксцентричные женские портреты иранской художницы. Фото
Эксцентричные женские портреты иранской художницы. Фото
Эксцентричные женские портреты иранской художницы. Фото
Эксцентричные женские портреты иранской художницы. Фото
Эксцентричные женские портреты иранской художницы. Фото
Эксцентричные женские портреты иранской художницы. Фото
Эксцентричные женские портреты иранской художницы. Фото
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 Теги: Иран, портреты, женщины

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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