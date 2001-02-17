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Эксцентричные женские портреты иранской художницы. Фото
Работы выполнены в иконографическом стиле.
О женской сущности можно говорить бесконечно. Искусство не перестает восхищаться и вдохновляться чувственными образами прекрасной половины человечества, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Художница-сюрреалистка из Ирана создала целую серию впечатляющих работ, сконцентрировавшись на силе и энергии, идущей от женщины. Смотрите и восхищайтесь картинами, которые поражают своей глубиной и философией.
Иранская художница Афарин Сажеди (Afarin Sajedi) создает проникновенные портреты женщин, которые демонстрируют их роль в обществе.
Для раскрытия этой темы она берет за основу иконографический стиль и мотивы мировых живописных шедевров.
Талантливая красавица впервые открывает свою выставку в лондонской галерее постмодернистского искусства Dorothy Circus Gallery.
Посетители смогут увидеть эти потрясающие работы в период с 8 марта до 6 апреля 2019 года. С помощью палитры Афарин Сажеди дает посыл современному обществу, изображая роль женщины в нем.
В картинах она передает женские чувства и индивидуальность, внутреннюю силу и страдание от тягот жизни. Клоунский макияж, экспрессивный взгляд, плотно сомкнутые губы и пылающие щеки открывают внутренний конфликт между страхами и надеждами.
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Роль женщины в обществе неоценима. Несмотря на множество трудностей, с которыми приходится сталкиваться каждый день, она гордо расправляет плечи и принимает новый вызов бытия, продолжая оставаться красивой и сильной. Благодаря женщине создано все самое прекрасное на Земле, и картины иранской художницы доказывают это еще раз.
О женской сущности можно говорить бесконечно. Искусство не перестает восхищаться и вдохновляться чувственными образами прекрасной половины человечества, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Художница-сюрреалистка из Ирана создала целую серию впечатляющих работ, сконцентрировавшись на силе и энергии, идущей от женщины. Смотрите и восхищайтесь картинами, которые поражают своей глубиной и философией.
Иранская художница Афарин Сажеди (Afarin Sajedi) создает проникновенные портреты женщин, которые демонстрируют их роль в обществе.
Для раскрытия этой темы она берет за основу иконографический стиль и мотивы мировых живописных шедевров.
Талантливая красавица впервые открывает свою выставку в лондонской галерее постмодернистского искусства Dorothy Circus Gallery.
Посетители смогут увидеть эти потрясающие работы в период с 8 марта до 6 апреля 2019 года. С помощью палитры Афарин Сажеди дает посыл современному обществу, изображая роль женщины в нем.
В картинах она передает женские чувства и индивидуальность, внутреннюю силу и страдание от тягот жизни. Клоунский макияж, экспрессивный взгляд, плотно сомкнутые губы и пылающие щеки открывают внутренний конфликт между страхами и надеждами.
Читайте также: Самые странные изобретения прошлого века. Фото
Роль женщины в обществе неоценима. Несмотря на множество трудностей, с которыми приходится сталкиваться каждый день, она гордо расправляет плечи и принимает новый вызов бытия, продолжая оставаться красивой и сильной. Благодаря женщине создано все самое прекрасное на Земле, и картины иранской художницы доказывают это еще раз.
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