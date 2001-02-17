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Знаменитый особняк Илона Маска выставлен на продажу. Фото

Знаменитый особняк Илона Маска выставлен на продажу. Фото Дом выставлен на продажу за 4,5 млн долларов.

Известный американский инженер хочет избавиться от дома в Лос-Анджелесе. Илон Маск решил продать особняк, который оценивается риэлторами в 4,5 миллионов долларов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.

Генеральный директор компаний Space X и Tesla, инженер и разработчик Илон Маск решил продать свой семейный дом. Особняк с площадью в 280 квадратов имеет четыре спальни и столько же ванных комнат.

Нетрудно догадаться, что внутри все очень технологичное и инновационное.

Оконные шторы и жалюзи, освещение, температуру воздуха, систему безопасности, музыку и видео в «умном» доме можно включить и настраивать специальным пультом.

Из «обычных» деталей дома – пол из паркета и каменные стены. Ванная же поражает стеклянной поверхностью. На территории присутствует огромный бассейн, терраса, огород с мини садом.

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За словами зарубежных риэлторов, Маск долго жил в этом особняке. Отмечается, что если кто-то и купит этот замечательный дом, то они тут же окажутся соседями Илона, поскольку в этом районе он обладает еще несколькими резиденциями.

Знаменитый особняк Илона Маска выставлен на продажу. Фото
Знаменитый особняк Илона Маска выставлен на продажу. Фото
Знаменитый особняк Илона Маска выставлен на продажу. Фото
Знаменитый особняк Илона Маска выставлен на продажу. Фото
Знаменитый особняк Илона Маска выставлен на продажу. Фото
Знаменитый особняк Илона Маска выставлен на продажу. Фото
Знаменитый особняк Илона Маска выставлен на продажу. Фото
Знаменитый особняк Илона Маска выставлен на продажу. Фото
Знаменитый особняк Илона Маска выставлен на продажу. Фото
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 Теги: Илон Маск, дом

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