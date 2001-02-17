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Знаменитый особняк Илона Маска выставлен на продажу. Фото
Дом выставлен на продажу за 4,5 млн долларов.
Известный американский инженер хочет избавиться от дома в Лос-Анджелесе. Илон Маск решил продать особняк, который оценивается риэлторами в 4,5 миллионов долларов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
Генеральный директор компаний Space X и Tesla, инженер и разработчик Илон Маск решил продать свой семейный дом. Особняк с площадью в 280 квадратов имеет четыре спальни и столько же ванных комнат.
Нетрудно догадаться, что внутри все очень технологичное и инновационное.
Оконные шторы и жалюзи, освещение, температуру воздуха, систему безопасности, музыку и видео в «умном» доме можно включить и настраивать специальным пультом.
Из «обычных» деталей дома – пол из паркета и каменные стены. Ванная же поражает стеклянной поверхностью. На территории присутствует огромный бассейн, терраса, огород с мини садом.
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За словами зарубежных риэлторов, Маск долго жил в этом особняке. Отмечается, что если кто-то и купит этот замечательный дом, то они тут же окажутся соседями Илона, поскольку в этом районе он обладает еще несколькими резиденциями.
Известный американский инженер хочет избавиться от дома в Лос-Анджелесе. Илон Маск решил продать особняк, который оценивается риэлторами в 4,5 миллионов долларов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
Генеральный директор компаний Space X и Tesla, инженер и разработчик Илон Маск решил продать свой семейный дом. Особняк с площадью в 280 квадратов имеет четыре спальни и столько же ванных комнат.
Нетрудно догадаться, что внутри все очень технологичное и инновационное.
Оконные шторы и жалюзи, освещение, температуру воздуха, систему безопасности, музыку и видео в «умном» доме можно включить и настраивать специальным пультом.
Из «обычных» деталей дома – пол из паркета и каменные стены. Ванная же поражает стеклянной поверхностью. На территории присутствует огромный бассейн, терраса, огород с мини садом.
Читайте также: Пейзажи и животные Антарктиды. Фото
За словами зарубежных риэлторов, Маск долго жил в этом особняке. Отмечается, что если кто-то и купит этот замечательный дом, то они тут же окажутся соседями Илона, поскольку в этом районе он обладает еще несколькими резиденциями.
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