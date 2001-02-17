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Фотограф показал красоту старых деревьев под звездным небом Африки. Фото

Фотограф показал красоту старых деревьев под звездным небом Африки. ФотоТакую красоту можно увидеть только в Африке.

Фотограф Бет Мун известна своей любовью к старым деревьям. Но ее новая серия под названием Diamond Nights - это нечто нечто особенное, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Она объехала половину Арфики, чтобы найти уникальные экземпляры и сфотографировать их вместе с невероятным звездным небом. Каждая работа названа в честь созвездия, которое можно рассмотреть на снимке.

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Фотограф показал красоту старых деревьев под звездным небом Африки. Фото
Фотограф показал красоту старых деревьев под звездным небом Африки. Фото
Фотограф показал красоту старых деревьев под звездным небом Африки. Фото
Фотограф показал красоту старых деревьев под звездным небом Африки. Фото
Фотограф показал красоту старых деревьев под звездным небом Африки. Фото
Фотограф показал красоту старых деревьев под звездным небом Африки. Фото
Фотограф показал красоту старых деревьев под звездным небом Африки. Фото
Фотограф показал красоту старых деревьев под звездным небом Африки. Фото
Фотограф показал красоту старых деревьев под звездным небом Африки. Фото
Фотограф показал красоту старых деревьев под звездным небом Африки. Фото
Фотограф показал красоту старых деревьев под звездным небом Африки. Фото
Фотограф показал красоту старых деревьев под звездным небом Африки. Фото
Фотограф показал красоту старых деревьев под звездным небом Африки. Фото
Фотограф показал красоту старых деревьев под звездным небом Африки. Фото
Фотограф показал красоту старых деревьев под звездным небом Африки. Фото
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 Теги: Африка, деревья

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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