Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал красоту старых деревьев под звездным небом Африки. Фото
Такую красоту можно увидеть только в Африке.
Фотограф Бет Мун известна своей любовью к старым деревьям. Но ее новая серия под названием Diamond Nights - это нечто нечто особенное, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Она объехала половину Арфики, чтобы найти уникальные экземпляры и сфотографировать их вместе с невероятным звездным небом. Каждая работа названа в честь созвездия, которое можно рассмотреть на снимке.
Читайте также: Как в Китае строят копию «Титаника». Фото
Фотограф Бет Мун известна своей любовью к старым деревьям. Но ее новая серия под названием Diamond Nights - это нечто нечто особенное, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Она объехала половину Арфики, чтобы найти уникальные экземпляры и сфотографировать их вместе с невероятным звездным небом. Каждая работа названа в честь созвездия, которое можно рассмотреть на снимке.
Читайте также: Как в Китае строят копию «Титаника». Фото
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