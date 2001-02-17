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Животные в рентгеновских снимках от Лондонского зоопарка. Фото
В зоопарке животным устроили обследование.
Команда ветеринаров Лондонского зоопарка обнародовала подборку рентгеновских снимков обитателей зверинца, передает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Снимки были сделаны во время обследования 18 тысяч животных, которые живут в зоопарке.
На них хорошо видны скелеты животных - лягушек, змей, черепах и ящериц. Рентген остается одним из эффективных методов диагностики. Таким образом, сделанные снимки дают ценную информацию для команды ветеринаров.
"По рентгеновскому снимку можно очень многое сказать о здоровье животных - от того, насколько крепкая у них костная система до того, есть ли у них заболевания сердца. Эти снимки необходимы в нашей работе. И хотя мы видим их довольно часто, мы все равно считаем, что они совершенно потрясающие. Большинство людей с легкостью узнает рентгеновские снимки человека, но они, скорее всего, никогда не видели рентген панциря большого щетинистого броненосца или хвоста большеголовой черепахи", - отметила ветеринар Хизер Макинтош.
Публикация рентгеновских снимков была приурочена к образовательному проекту Vets in Action Зоологического общества Лондона.
Ящерица из семейства гекконов (геккон токи)
Снимок щетинистого броненосца
Большеголовая черепаха
Маисовый полоз
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Снимок аризонского ядозуба. Фото: ВВС / ZSL London Zoo
Команда ветеринаров Лондонского зоопарка обнародовала подборку рентгеновских снимков обитателей зверинца, передает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Снимки были сделаны во время обследования 18 тысяч животных, которые живут в зоопарке.
На них хорошо видны скелеты животных - лягушек, змей, черепах и ящериц. Рентген остается одним из эффективных методов диагностики. Таким образом, сделанные снимки дают ценную информацию для команды ветеринаров.
"По рентгеновскому снимку можно очень многое сказать о здоровье животных - от того, насколько крепкая у них костная система до того, есть ли у них заболевания сердца. Эти снимки необходимы в нашей работе. И хотя мы видим их довольно часто, мы все равно считаем, что они совершенно потрясающие. Большинство людей с легкостью узнает рентгеновские снимки человека, но они, скорее всего, никогда не видели рентген панциря большого щетинистого броненосца или хвоста большеголовой черепахи", - отметила ветеринар Хизер Макинтош.
Публикация рентгеновских снимков была приурочена к образовательному проекту Vets in Action Зоологического общества Лондона.
Ящерица из семейства гекконов (геккон токи)
Снимок щетинистого броненосца
Большеголовая черепаха
Маисовый полоз
Читайте также: Как в Китае строят копию «Титаника». Фото
Снимок аризонского ядозуба. Фото: ВВС / ZSL London Zoo
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