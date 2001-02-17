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Животные в рентгеновских снимках от Лондонского зоопарка. Фото

Животные в рентгеновских снимках от Лондонского зоопарка. ФотоВ зоопарке животным устроили обследование.

Команда ветеринаров Лондонского зоопарка обнародовала подборку рентгеновских снимков обитателей зверинца, передает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Снимки были сделаны во время обследования 18 тысяч животных, которые живут в зоопарке.

На них хорошо видны скелеты животных - лягушек, змей, черепах и ящериц. Рентген остается одним из эффективных методов диагностики. Таким образом, сделанные снимки дают ценную информацию для команды ветеринаров.

"По рентгеновскому снимку можно очень многое сказать о здоровье животных - от того, насколько крепкая у них костная система до того, есть ли у них заболевания сердца. Эти снимки необходимы в нашей работе. И хотя мы видим их довольно часто, мы все равно считаем, что они совершенно потрясающие. Большинство людей с легкостью узнает рентгеновские снимки человека, но они, скорее всего, никогда не видели рентген панциря большого щетинистого броненосца или хвоста большеголовой черепахи", - отметила ветеринар Хизер Макинтош.

Публикация рентгеновских снимков была приурочена к образовательному проекту Vets in Action Зоологического общества Лондона.

Животные в рентгеновских снимках от Лондонского зоопарка. Фото


Ящерица из семейства гекконов (геккон токи)

Животные в рентгеновских снимках от Лондонского зоопарка. Фото


Снимок щетинистого броненосца

Животные в рентгеновских снимках от Лондонского зоопарка. Фото


Большеголовая черепаха

Животные в рентгеновских снимках от Лондонского зоопарка. Фото


Маисовый полоз

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Животные в рентгеновских снимках от Лондонского зоопарка. Фото


Снимок аризонского ядозуба. Фото: ВВС / ZSL London Zoo
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 Теги: зоопарк, животные

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Сегодня, 12:33 » Автор: Анна Мартынова
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