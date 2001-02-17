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Антарктида в ярких пейзажах. Фото
Здесь есть на что посмотреть.
Антарктида - наиболее суровая климатическая область Земли. Здесь была зарегистрирована самая низкая температура воздуха на Земле: 89.2 градуса ниже нуля. Отправляемся в путешествие, посмотрим на антарктические пейзажи и узнаем, что там делают ученые, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Антарктида была открыта 16 (28) января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Ранее существование южного материка (лат. Terra Australis) утверждалось гипотетически, нередко его объединяли с Южной Америкой и Австралией. (Фото Ozge Elif Kizil):
2. Старая лодка китобоев. (Фото Alexandre Meneghini):
Старая лодка китобоев
3. Субантарктический пингвин, после императорских и королевских пингвинов, папуанский - самый крупный пингвин. Под водой папуанские пингвины плавают со скоростью 36 км/ч, что делает их быстрейшими из всех пингвинов. Это быстрее, чем люди бегают по земле. Глубина погружения может достигать двухсот метров. (Фото Ozge Elif Kizil):
4. Тут холодно. В Восточной Антарктиде на советской антарктической станции Восток 21 июля 1983 года зарегистрирована самая низкая температура воздуха на Земле за всю историю метеорологических измерений: 89.2 градуса ниже нуля. (Фото Ozge Elif Kizil):
5. Так перевозят здесь барахло научное оборудование. (Фото Kelly Brunt):
6. Восход на американской антарктической станции Амундсен-Скотт на Южном полюсе. Располагается на высоте 2835 метров над уровнем моря.(Фото Luis Gonzalez):
7. Типичный пейзаж Антарктиды. (Фото Kelly Brunt):
8. Северное сияние. (Фото Dr. Daniel Michalik):
9. Ледники и скалы в канале Лемэра. В пролив часто заплывают косатки и горбатые киты. (Фото Ozge Elif Kizil):
10. Тюленю-крабоеду здесь нравится. Ныряет до 430 м в глубину и способен пробыть под водой около 11 минут. (Фото Ozge Elif Kizil):
11. Море Росса - это окраинное море тихоокеанского сектора Южного океана. Куча морских звезд и ежей. (Фото Kirsten Carlson):
12. Как правило, айсберги откалываются от шельфовых ледников. Поскольку плотность льда составляет 920 кг/куб.м, а плотность морской воды - около 1 025 кг/куб.м, около 90 % объёма айсберга находится под водой. (Фото Ozge Elif Kizil):
13. Остров Кувервилль входит в десятку самых популярных мест Антарктики. У него только тендерная стоянка круизных судов. Здесь обитает несколько многочисленных колоний папуасских пингвинов (Генту). Остров является одной из самых больших концентраций этого вида в Антарктике. (Фото Alexandre Meneghini):
14. Антарктида - самый высокий континент Земли, средняя высота поверхности континента над уровнем моря составляет более 2000 м, а в центре континента достигает 4000 метров. (Фото Ozge Elif Kizil):
15. Косатки - крупнейшие плотоядные дельфиновые; отличаются от других дельфиновых контрастным чёрно-белым окрасом. Самцы косаток достигают в длину 10 м и имеют массу до 8 тонн. (Фото Ozge Elif Kizil):
16. Остров Галиндез и район Аргентинских островов. (Фото Ozge Elif Kizil):
17. Одинокий пингвин. (Фото Alexandre Meneghini):
18. Пингвины на льдине. (Фото Ozge Elif Kizil):
19. Маскировка. (Фото Ozge Elif Kizil):
20. Перламутровые облака. Это тонкие просвечивающие, замечательные и очень редкие облака, образующиеся в небе на больших высотах в стратосфере (около 20–30 км) и состоящие, по-видимому, из кристалликов льда или переохлаждённых капель воды. Также смотрите «Редкие виды облаков». (Фото Ryan Skorecki):
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21. Ледники и айсберги. (Фото Ozge Elif Kizil):
Антарктида - наиболее суровая климатическая область Земли. Здесь была зарегистрирована самая низкая температура воздуха на Земле: 89.2 градуса ниже нуля. Отправляемся в путешествие, посмотрим на антарктические пейзажи и узнаем, что там делают ученые, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Антарктида была открыта 16 (28) января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Ранее существование южного материка (лат. Terra Australis) утверждалось гипотетически, нередко его объединяли с Южной Америкой и Австралией. (Фото Ozge Elif Kizil):
2. Старая лодка китобоев. (Фото Alexandre Meneghini):
Старая лодка китобоев
3. Субантарктический пингвин, после императорских и королевских пингвинов, папуанский - самый крупный пингвин. Под водой папуанские пингвины плавают со скоростью 36 км/ч, что делает их быстрейшими из всех пингвинов. Это быстрее, чем люди бегают по земле. Глубина погружения может достигать двухсот метров. (Фото Ozge Elif Kizil):
4. Тут холодно. В Восточной Антарктиде на советской антарктической станции Восток 21 июля 1983 года зарегистрирована самая низкая температура воздуха на Земле за всю историю метеорологических измерений: 89.2 градуса ниже нуля. (Фото Ozge Elif Kizil):
5. Так перевозят здесь барахло научное оборудование. (Фото Kelly Brunt):
6. Восход на американской антарктической станции Амундсен-Скотт на Южном полюсе. Располагается на высоте 2835 метров над уровнем моря.(Фото Luis Gonzalez):
7. Типичный пейзаж Антарктиды. (Фото Kelly Brunt):
8. Северное сияние. (Фото Dr. Daniel Michalik):
9. Ледники и скалы в канале Лемэра. В пролив часто заплывают косатки и горбатые киты. (Фото Ozge Elif Kizil):
10. Тюленю-крабоеду здесь нравится. Ныряет до 430 м в глубину и способен пробыть под водой около 11 минут. (Фото Ozge Elif Kizil):
11. Море Росса - это окраинное море тихоокеанского сектора Южного океана. Куча морских звезд и ежей. (Фото Kirsten Carlson):
12. Как правило, айсберги откалываются от шельфовых ледников. Поскольку плотность льда составляет 920 кг/куб.м, а плотность морской воды - около 1 025 кг/куб.м, около 90 % объёма айсберга находится под водой. (Фото Ozge Elif Kizil):
13. Остров Кувервилль входит в десятку самых популярных мест Антарктики. У него только тендерная стоянка круизных судов. Здесь обитает несколько многочисленных колоний папуасских пингвинов (Генту). Остров является одной из самых больших концентраций этого вида в Антарктике. (Фото Alexandre Meneghini):
14. Антарктида - самый высокий континент Земли, средняя высота поверхности континента над уровнем моря составляет более 2000 м, а в центре континента достигает 4000 метров. (Фото Ozge Elif Kizil):
15. Косатки - крупнейшие плотоядные дельфиновые; отличаются от других дельфиновых контрастным чёрно-белым окрасом. Самцы косаток достигают в длину 10 м и имеют массу до 8 тонн. (Фото Ozge Elif Kizil):
16. Остров Галиндез и район Аргентинских островов. (Фото Ozge Elif Kizil):
17. Одинокий пингвин. (Фото Alexandre Meneghini):
18. Пингвины на льдине. (Фото Ozge Elif Kizil):
19. Маскировка. (Фото Ozge Elif Kizil):
20. Перламутровые облака. Это тонкие просвечивающие, замечательные и очень редкие облака, образующиеся в небе на больших высотах в стратосфере (около 20–30 км) и состоящие, по-видимому, из кристалликов льда или переохлаждённых капель воды. Также смотрите «Редкие виды облаков». (Фото Ryan Skorecki):
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21. Ледники и айсберги. (Фото Ozge Elif Kizil):
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