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Как выглядит жилье среднего класса в разных странах. Фото

Как выглядит жилье среднего класса в разных странах. ФотоУсловия везде отличаются.

Во время путешествий в другие страны мы всегда так или иначе обращаем внимание на местную архитектуру. В основном это касается достопримечательностей, которые каждый путешественник обильно фотографирует и привозит с собой их изображения домой. Также многие туристы оставляют отзывы об отелях, где останавливаются, снабжая их непременными фотографиями интерьеров и внешнего вида здания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Но все это не дает полного представления о жизни местных жителей. Богатые везде живут примерно одинаково, бедные в целом тоже, а вот среднестатистические граждане в каждой стране живут по-разному. Повезло, если среди таких граждан в другой стране у вас есть друзья, которые пригласят вас в гости к себе в дом. Если нет - не беда: в этой подборке собраны наиболее типичные жилища среднего класса в разных странах. И это очень мало напоминает то, что обычно показывают в кино.

Как выглядит жилье среднего класса в разных странах. Фото


Для Великобритании типичны особняки на две семьи.

Как выглядит жилье среднего класса в разных странах. Фото


В интерьере характерна классика, как на этой фотографии. Камин - чуть ли не обязательный атрибут гостиной.

Как выглядит жилье среднего класса в разных странах. Фото


Типичный коттедж в Швеции.

Как выглядит жилье среднего класса в разных странах. Фото


В интерьере - знаменитый скандинавский стиль, приглушенные натуральные тона и материалы.

Как выглядит жилье среднего класса в разных странах. Фото


В США в таких домах живет 65% населения.

Как выглядит жилье среднего класса в разных странах. Фото


Среднестатистический американский интерьер. Диван - король гостиной, а напротив - обязательно телевизор, чем больше - тем лучше.

Как выглядит жилье среднего класса в разных странах. Фото


Типичный дом в Мексике. Мексиканцы любят сочные цвета. В интерьере мексиканских домов тоже преобладают насыщенные и яркие тона, а также элементы этнического стиля.

Как выглядит жилье среднего класса в разных странах. Фото


Дом зажиточной семьи в Индии.

Как выглядит жилье среднего класса в разных странах. Фото


Индийский интерьер. Как видите, здесь большое количество подушек, воздушность в мебели и теплые оттенки.

Как выглядит жилье среднего класса в разных странах. Фото


Классический дом в Японии.

Как выглядит жилье среднего класса в разных странах. Фото


Типичный японский интерьер.

Как выглядит жилье среднего класса в разных странах. Фото


Современные дома в Китае в частном секторе.

Как выглядит жилье среднего класса в разных странах. Фото


Интерьер китайского дома.

Как выглядит жилье среднего класса в разных странах. Фото


Знаменитые фавелы в Бразилии. А жилье для богатых выглядит снаружи так же, как и внутри.

Как выглядит жилье среднего класса в разных странах. Фото


Интерьер богатого дома в Бразилии.

Как выглядит жилье среднего класса в разных странах. Фото


Типичные жилые дома в историческом центре города в Германии.

Как выглядит жилье среднего класса в разных странах. Фото


Стандартный немецкий интерьер.

Как выглядит жилье среднего класса в разных странах. Фото


Старый жилой дом в Италии.

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Как выглядит жилье среднего класса в разных странах. Фото


Итальянский интерьер.
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 Теги: жилье, средний класс

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Сегодня, 21:12 » Автор: Анна Мартынова
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