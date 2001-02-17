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Фотограф превращает девушек в лесных нимф. Фото
Она умеет показать красоту.
Агнежка Лорек (Agnieszka Lorek) предпочитает таинственные чащи валлийских лесов обычным фотостудиям. Образы прекрасным моделям она создает сама, выступая не только фотографом, но и стилистом и художником. Агнежка тщательно подходит к своим арт-проектам, придавая значение каждой детали, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Наверное, поэтому результат ее работ просто ошеломительный. На фотографиях талантливой польки будто застыла волшебная сказка, в которой фигурируют образы прекрасных лесных нимф в окружении таинственной природы.
Читайте также: Названы победители Nikon Small World Photomicrography. Фото
Агнежка Лорек (Agnieszka Lorek) предпочитает таинственные чащи валлийских лесов обычным фотостудиям. Образы прекрасным моделям она создает сама, выступая не только фотографом, но и стилистом и художником. Агнежка тщательно подходит к своим арт-проектам, придавая значение каждой детали, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Наверное, поэтому результат ее работ просто ошеломительный. На фотографиях талантливой польки будто застыла волшебная сказка, в которой фигурируют образы прекрасных лесных нимф в окружении таинственной природы.
Читайте также: Названы победители Nikon Small World Photomicrography. Фото
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