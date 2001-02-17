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Фотограф превращает девушек в лесных нимф. Фото

Фотограф превращает девушек в лесных нимф. ФотоОна умеет показать красоту.

Агнежка Лорек (Agnieszka Lorek)‬ предпочитает таинственные чащи валлийских лесов обычным фотостудиям. Образы прекрасным моделям она создает сама, выступая не только фотографом, но и стилистом и художником. Агнежка тщательно подходит к своим арт-проектам, придавая значение каждой детали, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Наверное, поэтому результат ее работ просто ошеломительный. На фотографиях талантливой польки будто застыла волшебная сказка, в которой фигурируют образы прекрасных лесных нимф в окружении таинственной природы.

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Фотограф превращает девушек в лесных нимф. Фото
Фотограф превращает девушек в лесных нимф. Фото
Фотограф превращает девушек в лесных нимф. Фото
Фотограф превращает девушек в лесных нимф. Фото
Фотограф превращает девушек в лесных нимф. Фото
Фотограф превращает девушек в лесных нимф. Фото
Фотограф превращает девушек в лесных нимф. Фото
Фотограф превращает девушек в лесных нимф. Фото
Фотограф превращает девушек в лесных нимф. Фото
Фотограф превращает девушек в лесных нимф. Фото
Фотограф превращает девушек в лесных нимф. Фото
Фотограф превращает девушек в лесных нимф. Фото
Фотограф превращает девушек в лесных нимф. Фото
Фотограф превращает девушек в лесных нимф. Фото
Фотограф превращает девушек в лесных нимф. Фото
Фотограф превращает девушек в лесных нимф. Фото
Фотограф превращает девушек в лесных нимф. Фото
Фотограф превращает девушек в лесных нимф. Фото
Фотограф превращает девушек в лесных нимф. Фото
Фотограф превращает девушек в лесных нимф. Фото
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 Теги: фотограф, девушки

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Сегодня, 13:58 » Автор: Анна Мартынова
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