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Самые красивые в мире горячие источники. Фото
Туристов здесь ждет идеальный отдых.
О, горячие источники - лучшее место, чтобы расслабиться в отпуске. Конечно, при условии, что вы поехали туда, где они есть. Что ж, пора познакомиться со списком самых красивых и полезных, а главное, живописных горячих источников, которые дадут вам достаточно тепла для себя любимого. Берите на заметку и пакуйте чемоданы, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
1. Cascata Del Mulino, Тоскана
Это естественный горячий источник с повышенным содержанием серы. Находится он в сельской местности Тосканы, в курортном поселке Сатурния, и представляет собой просто идеальное место для отдыха! Ведь эти каскады поддерживают температуру в 37,5 °С круглый год, а туристов здесь бывает не так уж и много.
2. Кирай, Будапешт
Публичные купальни - это часть культуры Будапешта вот уже несколько веков, ведь на территории венгерской столицы разбросаны сотни природных горячих источников. Кстати, источники находятся намного ниже под землей, чем где бы то ни было в мире.
3. Вилючинские горячие источники - Камчатка
Камчатку не зря называют «Землей льда и огня» - здешние вулканы и горячие ключи создают невероятный контраст с прохладным воздухом. На южной оконечности полуострова находятся эти знаменитые термальные источники, раскинувшиеся в верхней части долины реки Вилючи, недалеко от подножия Вилючинского вулкана. Эти источники, которые еще называют Родниковыми, окружены горами и буйством камчатской природы. Особенно красиво здесь в период цветения горной тундры.
4. Горячие источники на горе Ареналь, Коста-Рика
Воды в источниках Ареналя, Коста-Рика, черпают свое тепло от одноименного геотермального вулкана. Из всех многочисленных источников выбирайте в качестве старта Табакон (в глубине тропического леса). Однако вместо того, чтобы платить 126 долларов, чтобы посетить источники, можно немного пройтись вниз по холму и найти скрытый источник, который будет доступен вам совершенно бесплатно.
5. Бань иди Петриоло, Тоскана
Вы поймете, что нашли жемчужину, когда будете отмокать в тех же водах, в которых отдыхала семья Медичи. Еще одна идеальная «банька», затерянная в сельской местности Тосканы. Местные жители бесплатно собирают богатую минералами глину, которую обычно втридорога продают на курортах по всей стране.
6. Обезьяний парк Дзигокудани, Япония
Да, земля здесь засыпана снегом 4 месяца в году, да и придется потрудиться, чтобы подняться на высоту в 850 м, где находятся источники, но это должно лишь разогреть ваш аппетит. Особенно учитывая, что у вас появится возможность встретиться с местными обезьянками, знаменитыми на весь мир.
7. Гоуджекит - Забайкалье
Горячий источник Гоуджекит - скважина, которая находится в красивейших предгорьях хребта Байкальский в 25 километрах от города Северобайкальск на автодороге через перевал Даван. Добраться сюда можно разными способами, ведь этот источник, который еще называют Солнечный, расположен возле железнодорожной станции Гоуджекит. На территории источника функционирует купальня с двумя открытыми бассейнами, где температура воды даже зимой составляет 52 или 43 градуса Цельсия.
8. Дзелинда - Иркутская область
Еще один из знаменитых Байкальских источников, Дзелинда расположен в устье одноименной реки, притока Верхней Ангары. Отдыхать и оздоровляться здесь можно круглый год. Целебные свойства здешней термальной воды привлекают множество туристов, в том числе и «дикарей», которые вместе с местными жителями предпочитают купаться в «диких ваннах» - необорудованном источнике, состоящем из трех ванн с разной температурой.
9. Ангсери, Бали
Что может быть лучше, чем отдых в горячем источнике на волшебном острове Бали? Только отдых в балийском источнике, где не так много народу. А еще лучше - найти такой, в который впадает водопад, чтобы охладиться, не покидая местности. Добро пожаловать на горячие источники Ангсери.
10. Горячие источники на озере Гарда, Италия
Эти горячие источники настолько малоизвестны, что вам придется в буквальном смысле «копнуть глубже», чтобы найти их. Этот регион в Италии является курортом с первого века н.э., но лишь в 1800-х тут были обнаружены горячие источники, протекающие под озером Гарда.
11. Белокурихинские термальные источники - Алтайскиий край
Город Белокуриха расположился на Алтае в долине реки с одноименным названием в 65 км от Бийска. Курортом Белокуриха стала в 1920-х годах и с тех пор своего статуса не меняла. Отдыхающие приезжают подышать горным воздухом, наполненным крайне полезными легкими аэроионами, и погрузиться в термальные азотно-кремнистые радоносодержащие воды.
12. Мистические горячие источники, Юта
Тайна в самом названии, и эту тайну источники в Монро, штат Юта, США, готовы вам открыть. Вода, температура которой достигает 75 градусов Цельсия, и роскошный пейзаж пустыни вокруг - эти места определенно стоит посетить.
13. Тумнинские термальные источники - Хабаровский край
Тумнинский целебный радоновый источник, расположенный между высокими сопками Сихотэ-Алиньской горной гряды, местные охотники обнаружили еще в 1903 году. Сама гряда сплошь покрыта соснами и елями, к пейзажу прибавляется горный воздух и очень полезная для здоровья тумнинская горячая минеральная вода.
14. Чина, Аляска
Это место не только потрясающе красиво, но и его воды известны своими целебными свойствами. Источник находится в 90 км от Фэрбанкса. Министерство сельского хозяйства США даже отправило химиков, чтобы проанализировать его состав, и они пришли к выводу, что он действительно уникален, хотя это, скорее всего, благодаря географическому расположению Аляски.
15. Пуритама, Чили
Восемь источников на дне каньона в пустыне Атакама, что в северном Чили, недавно открылись для широкой публики, а значит, пора и вам навестить их, пока о них не узнал весь мир.
16. Травертиновые горячие источники, Калифорния
Наверное, самый ухоженный горячий источник в Калифорнии. Это отличное сочетание теплых минеральных вод, мягкого дна и изумительного пейзажа.
17. Тюменские термальные источники
Горячие источники расположились в 11 км от Тюмени. Для желающих искупаться сооружен мраморный бассейн под открытым небом, разделенный на две части - в одной вода горячая, в другой - немного остывшая.
18. Фоссо Бьянко, источники святого Филиппа, Тоскана
Когда думаешь об идеальных, природных, умиротворенных и неиспорченных горячих источниках, на ум приходит картинка, которую вы, скорее всего, найдете в Фоссо Бьянко. В месте слияния нескольких горячих источников в Баньи Сан Филиппо известняковые образования выходят из воды, словно столпы. И это чудо абсолютно бесплатно.
19. Маин, Иордания
Может, фраза «меж доисторических гробниц» не очень подходит для рекламы курорта, но этот оазис у Мертвого моря не понравится только безумцу. Место отдыха здесь было веками - тут купались еще римляне. Источник Майн находится у Мадабы, а его воды содержат изумительную смесь магния, кальция и калия.
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20. Остров Десепшен, Антарктический полуостров
Самое интересное в этих источниках на острове Десепшен - это то, что они «спрятаны на виду», прямо под черными песками на побережье. Конечно, мало кто добирается до Антарктики, так что вы, скорее всего, будете конкурировать только с пингвинами.
О, горячие источники - лучшее место, чтобы расслабиться в отпуске. Конечно, при условии, что вы поехали туда, где они есть. Что ж, пора познакомиться со списком самых красивых и полезных, а главное, живописных горячих источников, которые дадут вам достаточно тепла для себя любимого. Берите на заметку и пакуйте чемоданы, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
1. Cascata Del Mulino, Тоскана
Это естественный горячий источник с повышенным содержанием серы. Находится он в сельской местности Тосканы, в курортном поселке Сатурния, и представляет собой просто идеальное место для отдыха! Ведь эти каскады поддерживают температуру в 37,5 °С круглый год, а туристов здесь бывает не так уж и много.
2. Кирай, Будапешт
Публичные купальни - это часть культуры Будапешта вот уже несколько веков, ведь на территории венгерской столицы разбросаны сотни природных горячих источников. Кстати, источники находятся намного ниже под землей, чем где бы то ни было в мире.
3. Вилючинские горячие источники - Камчатка
Камчатку не зря называют «Землей льда и огня» - здешние вулканы и горячие ключи создают невероятный контраст с прохладным воздухом. На южной оконечности полуострова находятся эти знаменитые термальные источники, раскинувшиеся в верхней части долины реки Вилючи, недалеко от подножия Вилючинского вулкана. Эти источники, которые еще называют Родниковыми, окружены горами и буйством камчатской природы. Особенно красиво здесь в период цветения горной тундры.
4. Горячие источники на горе Ареналь, Коста-Рика
Воды в источниках Ареналя, Коста-Рика, черпают свое тепло от одноименного геотермального вулкана. Из всех многочисленных источников выбирайте в качестве старта Табакон (в глубине тропического леса). Однако вместо того, чтобы платить 126 долларов, чтобы посетить источники, можно немного пройтись вниз по холму и найти скрытый источник, который будет доступен вам совершенно бесплатно.
5. Бань иди Петриоло, Тоскана
Вы поймете, что нашли жемчужину, когда будете отмокать в тех же водах, в которых отдыхала семья Медичи. Еще одна идеальная «банька», затерянная в сельской местности Тосканы. Местные жители бесплатно собирают богатую минералами глину, которую обычно втридорога продают на курортах по всей стране.
6. Обезьяний парк Дзигокудани, Япония
Да, земля здесь засыпана снегом 4 месяца в году, да и придется потрудиться, чтобы подняться на высоту в 850 м, где находятся источники, но это должно лишь разогреть ваш аппетит. Особенно учитывая, что у вас появится возможность встретиться с местными обезьянками, знаменитыми на весь мир.
7. Гоуджекит - Забайкалье
Горячий источник Гоуджекит - скважина, которая находится в красивейших предгорьях хребта Байкальский в 25 километрах от города Северобайкальск на автодороге через перевал Даван. Добраться сюда можно разными способами, ведь этот источник, который еще называют Солнечный, расположен возле железнодорожной станции Гоуджекит. На территории источника функционирует купальня с двумя открытыми бассейнами, где температура воды даже зимой составляет 52 или 43 градуса Цельсия.
8. Дзелинда - Иркутская область
Еще один из знаменитых Байкальских источников, Дзелинда расположен в устье одноименной реки, притока Верхней Ангары. Отдыхать и оздоровляться здесь можно круглый год. Целебные свойства здешней термальной воды привлекают множество туристов, в том числе и «дикарей», которые вместе с местными жителями предпочитают купаться в «диких ваннах» - необорудованном источнике, состоящем из трех ванн с разной температурой.
9. Ангсери, Бали
Что может быть лучше, чем отдых в горячем источнике на волшебном острове Бали? Только отдых в балийском источнике, где не так много народу. А еще лучше - найти такой, в который впадает водопад, чтобы охладиться, не покидая местности. Добро пожаловать на горячие источники Ангсери.
10. Горячие источники на озере Гарда, Италия
Эти горячие источники настолько малоизвестны, что вам придется в буквальном смысле «копнуть глубже», чтобы найти их. Этот регион в Италии является курортом с первого века н.э., но лишь в 1800-х тут были обнаружены горячие источники, протекающие под озером Гарда.
11. Белокурихинские термальные источники - Алтайскиий край
Город Белокуриха расположился на Алтае в долине реки с одноименным названием в 65 км от Бийска. Курортом Белокуриха стала в 1920-х годах и с тех пор своего статуса не меняла. Отдыхающие приезжают подышать горным воздухом, наполненным крайне полезными легкими аэроионами, и погрузиться в термальные азотно-кремнистые радоносодержащие воды.
12. Мистические горячие источники, Юта
Тайна в самом названии, и эту тайну источники в Монро, штат Юта, США, готовы вам открыть. Вода, температура которой достигает 75 градусов Цельсия, и роскошный пейзаж пустыни вокруг - эти места определенно стоит посетить.
13. Тумнинские термальные источники - Хабаровский край
Тумнинский целебный радоновый источник, расположенный между высокими сопками Сихотэ-Алиньской горной гряды, местные охотники обнаружили еще в 1903 году. Сама гряда сплошь покрыта соснами и елями, к пейзажу прибавляется горный воздух и очень полезная для здоровья тумнинская горячая минеральная вода.
14. Чина, Аляска
Это место не только потрясающе красиво, но и его воды известны своими целебными свойствами. Источник находится в 90 км от Фэрбанкса. Министерство сельского хозяйства США даже отправило химиков, чтобы проанализировать его состав, и они пришли к выводу, что он действительно уникален, хотя это, скорее всего, благодаря географическому расположению Аляски.
15. Пуритама, Чили
Восемь источников на дне каньона в пустыне Атакама, что в северном Чили, недавно открылись для широкой публики, а значит, пора и вам навестить их, пока о них не узнал весь мир.
16. Травертиновые горячие источники, Калифорния
Наверное, самый ухоженный горячий источник в Калифорнии. Это отличное сочетание теплых минеральных вод, мягкого дна и изумительного пейзажа.
17. Тюменские термальные источники
Горячие источники расположились в 11 км от Тюмени. Для желающих искупаться сооружен мраморный бассейн под открытым небом, разделенный на две части - в одной вода горячая, в другой - немного остывшая.
18. Фоссо Бьянко, источники святого Филиппа, Тоскана
Когда думаешь об идеальных, природных, умиротворенных и неиспорченных горячих источниках, на ум приходит картинка, которую вы, скорее всего, найдете в Фоссо Бьянко. В месте слияния нескольких горячих источников в Баньи Сан Филиппо известняковые образования выходят из воды, словно столпы. И это чудо абсолютно бесплатно.
19. Маин, Иордания
Может, фраза «меж доисторических гробниц» не очень подходит для рекламы курорта, но этот оазис у Мертвого моря не понравится только безумцу. Место отдыха здесь было веками - тут купались еще римляне. Источник Майн находится у Мадабы, а его воды содержат изумительную смесь магния, кальция и калия.
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20. Остров Десепшен, Антарктический полуостров
Самое интересное в этих источниках на острове Десепшен - это то, что они «спрятаны на виду», прямо под черными песками на побережье. Конечно, мало кто добирается до Антарктики, так что вы, скорее всего, будете конкурировать только с пингвинами.
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