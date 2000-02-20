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Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Страна, в которой действительно стоит побывать.
Дэнни Стоун (Danny Stone) - талантливый фотограф-самоучка, оператор дрона и искатель приключений из Южного Сиднея, Австралия. Он фокусируется в основном на пейзажах и аэрофотосъемке. Дэнни также снимает много уличных, приключенческих и lifestyle-фотографий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Дэнни Стоун (Danny Stone) - талантливый фотограф-самоучка, оператор дрона и искатель приключений из Южного Сиднея, Австралия. Он фокусируется в основном на пейзажах и аэрофотосъемке. Дэнни также снимает много уличных, приключенческих и lifestyle-фотографий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Малоизвестные города Европы, в которых стоит побывать. Фото
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