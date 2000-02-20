» » Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото

Австралия в объективе талантливого самоучки. ФотоСтрана, в которой действительно стоит побывать.

Дэнни Стоун (Danny Stone) - талантливый фотограф-самоучка, оператор дрона и искатель приключений из Южного Сиднея, Австралия. Он фокусируется в основном на пейзажах и аэрофотосъемке. Дэнни также снимает много уличных, приключенческих и lifestyle-фотографий, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Читайте также: Малоизвестные города Европы, в которых стоит побывать. Фото

Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Австралия в объективе талантливого самоучки. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Австралия, самоучка

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
     394
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх