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Японец превратил себя в копию куклы. Фото

Японец превратил себя в копию куклы. ФотоОн умеет пользоваться макияжем.

24-летний Мэтт Кувата из Японии превратил себя в настоящую куклу с помощью макияжа, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.

В Японии и других азиатских странах многие люди считают именно европейский тип лица самым красивым, поэтому пытаются «сделать» его и себе. Некоторые даже решаются на пластические операции, а многие просто умело используют макияж. Например, как Мэтт Кувата.

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Но 24-летний парень зашел дальше остальных. Его цель - не просто выглядеть «по-европейски», но и превратить свое лицо в кукольное. Результат просто поражает. По Мэтту даже сложно сказать, что он азиат, настолько умело он перевоплотился.

Японец превратил себя в копию куклы. Фото
Японец превратил себя в копию куклы. Фото
Японец превратил себя в копию куклы. Фото
Японец превратил себя в копию куклы. Фото
Японец превратил себя в копию куклы. Фото
Японец превратил себя в копию куклы. Фото
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 Теги: куклы, японец

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