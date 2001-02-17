Раздел: Фоторепортажи
Японец превратил себя в копию куклы. Фото
Он умеет пользоваться макияжем.
24-летний Мэтт Кувата из Японии превратил себя в настоящую куклу с помощью макияжа, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
В Японии и других азиатских странах многие люди считают именно европейский тип лица самым красивым, поэтому пытаются «сделать» его и себе. Некоторые даже решаются на пластические операции, а многие просто умело используют макияж. Например, как Мэтт Кувата.
Читайте также: Названы победители Nikon Small World Photomicrography. Фото
Но 24-летний парень зашел дальше остальных. Его цель - не просто выглядеть «по-европейски», но и превратить свое лицо в кукольное. Результат просто поражает. По Мэтту даже сложно сказать, что он азиат, настолько умело он перевоплотился.
24-летний Мэтт Кувата из Японии превратил себя в настоящую куклу с помощью макияжа, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
В Японии и других азиатских странах многие люди считают именно европейский тип лица самым красивым, поэтому пытаются «сделать» его и себе. Некоторые даже решаются на пластические операции, а многие просто умело используют макияж. Например, как Мэтт Кувата.
Читайте также: Названы победители Nikon Small World Photomicrography. Фото
Но 24-летний парень зашел дальше остальных. Его цель - не просто выглядеть «по-европейски», но и превратить свое лицо в кукольное. Результат просто поражает. По Мэтту даже сложно сказать, что он азиат, настолько умело он перевоплотился.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
214
0
Оставьте свой комментарий