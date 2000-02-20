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В Нью-Йорке прошел показ мод для животных. Фото
Это мероприятие проводится ежегодно.
New York Pet Fashion Show - крупнейший в мире показ мод для домашних животных, проходящий в Нью-Йорке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
На ежегодное мероприятие, которое проводится уже в 16-й раз, приехали более 700 человек из 10 стран. В роли моделей выступали кошки, собаки, несколько крыс, ящерицы и лошади.
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Питомцев, наряженных в замысловатые костюмы в стиле разных народов мира, на подиум выносили их хозяева.
New York Pet Fashion Show - крупнейший в мире показ мод для домашних животных, проходящий в Нью-Йорке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
На ежегодное мероприятие, которое проводится уже в 16-й раз, приехали более 700 человек из 10 стран. В роли моделей выступали кошки, собаки, несколько крыс, ящерицы и лошади.
Читайте также: Лучшие снимки Карла Лагерфельда на модных показах. Фото
Питомцев, наряженных в замысловатые костюмы в стиле разных народов мира, на подиум выносили их хозяева.
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