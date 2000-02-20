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В Нью-Йорке прошел показ мод для животных. Фото

В Нью-Йорке прошел показ мод для животных. Фото Это мероприятие проводится ежегодно.

New York Pet Fashion Show - крупнейший в мире показ мод для домашних животных, проходящий в Нью-Йорке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

На ежегодное мероприятие, которое проводится уже в 16-й раз, приехали более 700 человек из 10 стран. В роли моделей выступали кошки, собаки, несколько крыс, ящерицы и лошади.

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Питомцев, наряженных в замысловатые костюмы в стиле разных народов мира, на подиум выносили их хозяева.

В Нью-Йорке прошел показ мод для животных. Фото
В Нью-Йорке прошел показ мод для животных. Фото
В Нью-Йорке прошел показ мод для животных. Фото
В Нью-Йорке прошел показ мод для животных. Фото
В Нью-Йорке прошел показ мод для животных. Фото
В Нью-Йорке прошел показ мод для животных. Фото
В Нью-Йорке прошел показ мод для животных. Фото
В Нью-Йорке прошел показ мод для животных. Фото
В Нью-Йорке прошел показ мод для животных. Фото
В Нью-Йорке прошел показ мод для животных. Фото
В Нью-Йорке прошел показ мод для животных. Фото
В Нью-Йорке прошел показ мод для животных. Фото
В Нью-Йорке прошел показ мод для животных. Фото
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 Теги: животные, модный показ

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