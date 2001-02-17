Раздел: Фоторепортажи
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Внешний вид заправок в разных частях мира отличается.
Впервые бензин и другие виды топлива, такие как бытовой газ, начали продавать в аптеках, для хозяина аптеки это был дополнительный источник заработка и считался побочным бизнесом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Первые же стоящие отдельно «станции для автомобилистов» появились в США в начале ХХ века (есть упоминания о 1907).
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Заправочные станции в других частях мира, как и многие знакомые нам вещи, выглядят по-другому. Сравним?
Впервые бензин и другие виды топлива, такие как бытовой газ, начали продавать в аптеках, для хозяина аптеки это был дополнительный источник заработка и считался побочным бизнесом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Первые же стоящие отдельно «станции для автомобилистов» появились в США в начале ХХ века (есть упоминания о 1907).
Читайте также: Животные в объективе индийского фотографа. Фото
Заправочные станции в других частях мира, как и многие знакомые нам вещи, выглядят по-другому. Сравним?
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