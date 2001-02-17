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Раздел: Фоторепортажи  
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Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото

Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото Внешний вид заправок в разных частях мира отличается.

Впервые бензин и другие виды топлива, такие как бытовой газ, начали продавать в аптеках, для хозяина аптеки это был дополнительный источник заработка и считался побочным бизнесом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Первые же стоящие отдельно «станции для автомобилистов» появились в США в начале ХХ века (есть упоминания о 1907).

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Заправочные станции в других частях мира, как и многие знакомые нам вещи, выглядят по-другому. Сравним?

Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
Как выглядят заправочные станции в разных странах. Фото
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 Теги: заправки, фото

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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