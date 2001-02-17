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Эфиопское племя в снимках испанского фотографа. Фото

Эфиопское племя в снимках испанского фотографа. Фото Жизнь этого народа мало изменилась за долгие годы.

Испанский фотограф Диего Арройо Мендес сделал серию удивительных снимков деревенской жизни в Эфиопии, где люди веками - если не тысячелетиями! - берегли свои традиции и ритуалы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

В последние годы традиционная племенная жизнь в долине Омо подверглась испытанию современностью. Диего заснял уклад жизни этих племен во времена перемен.

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Больше всего фотограф был впечатлен обрядом инициации хамар, который ему довелось наблюдать. Мальчик в ходе ритуала прыгает через быков, а его родственниц жестоко избивают, пока они поют и свистят в рожки, сделанные из бычьих рогов.

Эфиопское племя в снимках испанского фотографа. Фото
Эфиопское племя в снимках испанского фотографа. Фото
Эфиопское племя в снимках испанского фотографа. Фото
Эфиопское племя в снимках испанского фотографа. Фото
Эфиопское племя в снимках испанского фотографа. Фото
Эфиопское племя в снимках испанского фотографа. Фото
Эфиопское племя в снимках испанского фотографа. Фото
Эфиопское племя в снимках испанского фотографа. Фото
Эфиопское племя в снимках испанского фотографа. Фото
Эфиопское племя в снимках испанского фотографа. Фото
Эфиопское племя в снимках испанского фотографа. Фото
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 Теги: эфиопия, племя

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