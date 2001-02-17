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Раздел: Фоторепортажи  
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Необычные сходства разных предметов. Фото

Необычные сходства разных предметов. Фото Некоторые вещи напоминают совсем другие предметы.

Практически каждый человек когда-либо замечал вокруг себя образы, которых нет в реальности: очертания лиц, сердец или животных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Для таких зрительных иллюзий есть название - парейдолия.

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Узнайте, насколько ваш мозг подвержен склонности находить знакомые черты в самых странных вещах.

Необычные сходства разных предметов. Фото
Необычные сходства разных предметов. Фото
Необычные сходства разных предметов. Фото
Необычные сходства разных предметов. Фото
Необычные сходства разных предметов. Фото
Необычные сходства разных предметов. Фото
Необычные сходства разных предметов. Фото
Необычные сходства разных предметов. Фото
Необычные сходства разных предметов. Фото
Необычные сходства разных предметов. Фото
Необычные сходства разных предметов. Фото
Необычные сходства разных предметов. Фото
Необычные сходства разных предметов. Фото
Необычные сходства разных предметов. Фото
Необычные сходства разных предметов. Фото
Необычные сходства разных предметов. Фото
Необычные сходства разных предметов. Фото
Необычные сходства разных предметов. Фото
Необычные сходства разных предметов. Фото
Необычные сходства разных предметов. Фото
Необычные сходства разных предметов. Фото
Необычные сходства разных предметов. Фото
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 Теги: сходства, фото

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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