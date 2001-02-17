Раздел: Фоторепортажи
Необычные сходства разных предметов. Фото
Некоторые вещи напоминают совсем другие предметы.
Практически каждый человек когда-либо замечал вокруг себя образы, которых нет в реальности: очертания лиц, сердец или животных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Для таких зрительных иллюзий есть название - парейдолия.
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Узнайте, насколько ваш мозг подвержен склонности находить знакомые черты в самых странных вещах.
Практически каждый человек когда-либо замечал вокруг себя образы, которых нет в реальности: очертания лиц, сердец или животных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Для таких зрительных иллюзий есть название - парейдолия.
Читайте также: Эфиопское племя в снимках испанского фотографа. Фото
Узнайте, насколько ваш мозг подвержен склонности находить знакомые черты в самых странных вещах.
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