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Львов 90-х в редких снимках. Фото
Работы Тадеуша Рольке.
Купоны, очереди, дефицит и демонстрации - таким был Львов в 1990-х, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua
Тогда, немецкий журнал "GEO" заказал фотографу Тадеуш Рольке задокументировать события во Львове. Фотомастеров удалось задокументировать повседневную жизнь львовян 90-х. От митингов и демонстраций - до очередей за продуктами за несколько часов до завоза.
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Фотографии так и не опубликовали. Впервые выставку организовали только через 26 лет во Львове. Организаторы пытались воссоздать контекст, который хотел донести автор.
Купоны, очереди, дефицит и демонстрации - таким был Львов в 1990-х, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua
Тогда, немецкий журнал "GEO" заказал фотографу Тадеуш Рольке задокументировать события во Львове. Фотомастеров удалось задокументировать повседневную жизнь львовян 90-х. От митингов и демонстраций - до очередей за продуктами за несколько часов до завоза.
Читайте также: Три месяца Евромайдана в знаковых снимках. Фото
Фотографии так и не опубликовали. Впервые выставку организовали только через 26 лет во Львове. Организаторы пытались воссоздать контекст, который хотел донести автор.
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