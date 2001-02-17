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Раздел: Фоторепортажи  
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Львов 90-х в редких снимках. Фото

Львов 90-х в редких снимках. Фото Работы Тадеуша Рольке.

Купоны, очереди, дефицит и демонстрации - таким был Львов в 1990-х, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua

Тогда, немецкий журнал "GEO" заказал фотографу Тадеуш Рольке задокументировать события во Львове. Фотомастеров удалось задокументировать повседневную жизнь львовян 90-х. От митингов и демонстраций - до очередей за продуктами за несколько часов до завоза.

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Фотографии так и не опубликовали. Впервые выставку организовали только через 26 лет во Львове. Организаторы пытались воссоздать контекст, который хотел донести автор.

Львов 90-х в редких снимках. Фото
Львов 90-х в редких снимках. Фото
Львов 90-х в редких снимках. Фото
Львов 90-х в редких снимках. Фото
Львов 90-х в редких снимках. Фото
Львов 90-х в редких снимках. Фото
Львов 90-х в редких снимках. Фото
Львов 90-х в редких снимках. Фото
Львов 90-х в редких снимках. Фото
Львов 90-х в редких снимках. Фото
Львов 90-х в редких снимках. Фото
Львов 90-х в редких снимках. Фото
Львов 90-х в редких снимках. Фото
Львов 90-х в редких снимках. Фото
Львов 90-х в редких снимках. Фото
Львов 90-х в редких снимках. Фото
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 Теги: Львов, 90-е

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