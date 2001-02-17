В этих городах планеты сложно не угодить в пробку. Фото

Пробки здесь длятся часами.



Каждый человек, которому доводилось побывать или пожить в мегаполисе, прекрасно знает о том, что такое автомобильная пробка. Явление это достаточно распространенное, однако даже среди больших городов с невероятно загруженной транспортной сетью попадаются абсолютные рекордсмены, передает



1. Брюссель







Столица Бельгии и место, где находятся штаб-квартиры крупнейших и важнейших организаций Западного мира, в частности Европейского Союза и НАТО. Стоит ли удивляться тому, что здесь очень много автомобилей? Пробки в этом месте та еще проблема. Ежегодно жители города проводят в заторах около 70 часов.



2. Кельн







Четвертый по населению и площади город Германии уже давно страдает от пробок на дорогах. Удивительного в этом ничего нет, ведь Кельн еще и один из экономических, а также культурных центров государства. Жители одного из старейших городов Европы проводят в пробках и заторах на дорогах около 71 часа каждый год.



3. Антверпен







Возвращаемся в Бельгию. Одним из самых ярких антирекордсменов западного мира по пробкам на дорогах остается именно это поселение-миллионник. Каждый год житель Антверпена проводит в ожидании за рулем 71 час своей жизни. Это притом, что город не слишком большой и густонаселенный.



4. Штутгарт







Немецкий город, который сегодня остается одним из ключевых промышленных центров Германии. Штутгарт также является важным культурным центром. Обе причины привлекают сюда огромное количество приезжих. Отчасти именно из-за этого здесь бывают огромные пробки. Каждый год житель Штутгарт проводит в заторе 73 часа.



5. Нью-Йорк







По уровню пробок с предыдущим «рекордсменом» может сравниться и Нью-Йорк. Все те же 73 часа тратят местные американцы на пробки, несмотря на все попытки местных властей улучшить ситуацию с транспортной инфраструктурой.



6. Хьюстон







Четвертый по количеству жителей город США, который также страдает от многочисленных (и очень продолжительных) пробок. В поселении проживает порядка 2.3 млн человек. Стоит напомнить, что именно здесь сконцентрированы многие аэрокосмические предприятия США. Из-за не очень удачной инфраструктуры, жители Хьюстона проводят в пробках 74 часа в год.



7. Сан-Франциско







Солнечный Сан-Франциско в штате Калифорния также не может похвастаться отсутствие пробок. Здесь они одни из самых длинных в мире. При том, что в городе проживает всего 850 тысяч человек, местные жители тратят на пробки около 75 часов в год.



8. Вашингтон







Столица США «заслужила» столичные пробки! Только подумать, в этом городе живет около 650 тысяч человек, а пробки в Вашингтоне одни из самых продолжительных в мире. Местные жители знают не понаслышке о том, что такое затор на дороге, ведь в год каждый автомобилист проводит в режиме «ожидания» более 75 часов.



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9. Лондон







Крупнейшие город Соединенного королевства в котором проживает более 8.5 млн человек. Пробки в этом мегаполисе едва ли не самые большие в мире. Каждый год лондонцы тратят на них более 101 часа в год. При этом ситуация становится только хуже, несмотря на все, даже удачные инициативы властей. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Каждый человек, которому доводилось побывать или пожить в мегаполисе, прекрасно знает о том, что такое автомобильная пробка. Явление это достаточно распространенное, однако даже среди больших городов с невероятно загруженной транспортной сетью попадаются абсолютные рекордсмены, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер 1. БрюссельСтолица Бельгии и место, где находятся штаб-квартиры крупнейших и важнейших организаций Западного мира, в частности Европейского Союза и НАТО. Стоит ли удивляться тому, что здесь очень много автомобилей? Пробки в этом месте та еще проблема. Ежегодно жители города проводят в заторах около 70 часов.2. КельнЧетвертый по населению и площади город Германии уже давно страдает от пробок на дорогах. Удивительного в этом ничего нет, ведь Кельн еще и один из экономических, а также культурных центров государства. Жители одного из старейших городов Европы проводят в пробках и заторах на дорогах около 71 часа каждый год.3. АнтверпенВозвращаемся в Бельгию. Одним из самых ярких антирекордсменов западного мира по пробкам на дорогах остается именно это поселение-миллионник. Каждый год житель Антверпена проводит в ожидании за рулем 71 час своей жизни. Это притом, что город не слишком большой и густонаселенный.4. ШтутгартНемецкий город, который сегодня остается одним из ключевых промышленных центров Германии. Штутгарт также является важным культурным центром. Обе причины привлекают сюда огромное количество приезжих. Отчасти именно из-за этого здесь бывают огромные пробки. Каждый год житель Штутгарт проводит в заторе 73 часа.5. Нью-ЙоркПо уровню пробок с предыдущим «рекордсменом» может сравниться и Нью-Йорк. Все те же 73 часа тратят местные американцы на пробки, несмотря на все попытки местных властей улучшить ситуацию с транспортной инфраструктурой.6. ХьюстонЧетвертый по количеству жителей город США, который также страдает от многочисленных (и очень продолжительных) пробок. В поселении проживает порядка 2.3 млн человек. Стоит напомнить, что именно здесь сконцентрированы многие аэрокосмические предприятия США. Из-за не очень удачной инфраструктуры, жители Хьюстона проводят в пробках 74 часа в год.7. Сан-ФранцискоСолнечный Сан-Франциско в штате Калифорния также не может похвастаться отсутствие пробок. Здесь они одни из самых длинных в мире. При том, что в городе проживает всего 850 тысяч человек, местные жители тратят на пробки около 75 часов в год.8. ВашингтонСтолица США «заслужила» столичные пробки! Только подумать, в этом городе живет около 650 тысяч человек, а пробки в Вашингтоне одни из самых продолжительных в мире. Местные жители знают не понаслышке о том, что такое затор на дороге, ведь в год каждый автомобилист проводит в режиме «ожидания» более 75 часов.9. ЛондонКрупнейшие город Соединенного королевства в котором проживает более 8.5 млн человек. Пробки в этом мегаполисе едва ли не самые большие в мире. Каждый год лондонцы тратят на них более 101 часа в год. При этом ситуация становится только хуже, несмотря на все, даже удачные инициативы властей.





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