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Лучшие туристические направления для настоящих интровертов. Фото
Одиночки здесь не соскучатся.
Многие из нас наверняка привыкли путешествовать с семьей и друзьями, и лишь единицы задумываются о том, что можно путешествовать и в одиночку, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Независимо от вашей конечной цели - поучаствовать в ночной жизни и обрести новых друзей, или отдохнуть от суеты и побыть наедине с собой - необходимо определиться с направлением, ведь не всякое место подходит для путешествий в одиночку.
За последние несколько лет тенденция путешествовать в одиночестве значительно возросла, и у неё есть ряд преимуществ.
Среди этих преимуществ возможность подбирать свой собственный маршрут - никто не будет по пути жаловаться на усталость, не с кем будет спорить о направлении; возможность вставать и уходить, когда угодно, возвращаться в отель в любое время. Это возможность прислушиваться к себе и своим желаниям.
О путешествиях в одиночку существует расхожее мнение, что человек, путешествующий таким образом, будет чувствовать себя невероятно одиноко.
Однако в направлениях из нашего списка это просто невозможно! У каждого из этих мест отличная репутация, и каждое из них может предложить удивительные приключения, новых друзей и нескончаемое веселье.
Канкун, Мексика
Расположенный в тропическом раю, Канкун всегда ассоциировался с весенним отдыхом. Отели на любой вкус украшают белоснежные песочные пляжи, где кристально чистая голубая вода позволяет заниматься любым водным спортом. Здесь вам точно скучать не придётся - нырните с аквалангом или трубкой, научитесь серфингу, арендуйте катер, и многое другое.
Если у вас не самые теплые отношения с водой, вы можете разузнать об удивительной культуре Майя, посетив ближайшие руины. Когда солнце заходит за горизонт, Канкун становится эпицентром вечеринок с пляжными барами, живой музыкой и клубами на любой возраст и вкус.
Многие курорты даже предлагают отдыхающим особые клубные туры. Их суть заключается в том, что за определенную цену гид заберёт вас из отеля, покажет несколько клубов, вход и напитки в которых будут оплачены за вас, а затем доставит вас обратно в отель поздно ночью.
Лас-Вегас, Невада
Руководствуясь девизом "Все, что было в Вегасе, останется в Вегасе", путешественники стекаются со всего мира, чтобы на себе испытать все прелести этого яркого города посреди пустыни.
Известный обилием казино и азартных игр, а также лучшими шоу, Лас-Вегас превратился в город, который никогда не спит. В этом городе американских горок, казино и фонтанов невозможно заскучать.
Лас-Вегас предлагает отдыхающим развлечения премиум-класса, ужины в ресторанах с именитыми шеф-поварами, шоу на любой вкус, бассейны, заменяющие пляжи, мотоциклетный спорт, туры в соседние достопримечательности и многое другое.
Стоит отметить, что для того, чтобы успеть всё попробовать, необходимо остановиться в этом ярком городе не менее, чем на неделю. Если вы устанете от шума и бесконечных развлечений, всегда можно расслабиться в казино или за игрой в карты.
Буэнос-Айрес, Аргентина
Известный как "южноамериканский Париж", Буэнос-Айрес является довольно популярным направлением среди туристов со всего мира.
Город наполнен гостеприимными жителями, вкусной едой, хорошим вином, яркой ночной жизнью, интересными музеями и современными кафешками. Аргентинцы обожают стейки и ресторанов, где их подают, в столице Аргентины, наверное, больше, чем где-либо еще.
Чтобы по-настоящему на себе прочувствовать удивительную атмосферу города, прогуляйтесь по цветным улочкам, посетите магазинчики с местной продукцией – книгами, кожаными изделиями и вином.
После этого присядьте в какой-нибудь кафешке и понаблюдайте за проходящими мимо вас людьми, или дождитесь наступления темноты и отправьтесь на ближайшую вечеринку за приключениями и уникальной музыкой.
Остин, Техас
Живет по своим законам, является домом для крупного техасского университета, мировой столицей живой музыки и прославленный своей ночной жизнью – все это описывает удивительный город Остин, штат Техас. В дневное время вы можете посетить все основные достопримечательности в городе, полюбоваться живописными видами и попробовать вкуснейшее барбекю.
Кроме того, вы можете развлечь себя отдыхом в огромном бассейне Бартон Спрингс, где вода сохраняет температуру в 20-24°C весь год. Кроме того, именно в этом городе проходит фестиваль "На юг через юго-запад", который объединяет кино, музыку и технологии.
По вечерам в выходные, по праздникам и во время определенных футбольных матчей часть знаменитой Шестой улицы перекрывается для транспорта. К тому же, вы можете насладиться живой музыкой, барами и клубами, в которых вы встретите и местных, и отдыхающих.
Бангкок, Таиланд
Для того, чтобы повеселиться в Бангкоке, совершенно не обязательно терять палец или таскать за собой мартышку, как в фильме "Мальчишник 2". В последние несколько лет Таиланд стал одним из самых популярных направлений для отдыха в Азии, а Бангкок стал эпицентром развлечений. Так, Таиланд ежегодно посещают более 24 миллионов человек, и не зря.
Люди со всей Азии стекаются в Бангкок на шоппинг из-за огромного разнообразия и отличных цен. Если вы путешествуете в одиночку, вы можете раскрыть для себя самые потаенные уголки Бангкока, например, вы можете попробовать тайскую еду, на которую бы раньше не отважились, где-нибудь в ресторане или даже на уличной ярмарке.
Вы можете попробовать жареных тарантулов и скорпионов – что угодно, что бы никогда не попробовали в компании. Кроме того, вы можете посетить плавающий рынок, магазин с драгоценными камнями или провести в клубе всю ночь, заводя новые знакомства.
Майами, Флорида
Всем, кто путешествует в одиночку, Майями может предложить тропическую погоду, прекрасные пляжи и бурлящую ночную жизнь. Здесь с огромным успехом можно нырнуть с аквалангом или трубкой, поплавать на яхте и порыбачить – эти виды развлечений здесь практически лучшие во всей стране. После этого вы можете направиться на Южный Пляж, где вам выпадет возможность расслабиться на солнце, покрасоваться и завести новых друзей.
Затем вы можете посетить Маленькую Гавану, где кубинские кафешки и рестораны завлекут вас своими уникальными сочными ароматами. Посетите местный магазин, специализирующийся на сигарах и понаблюдайте за тем, как скручивают настоящие сигары. К тому же, во многих ресторанах Майями вы найдете невероятно вкусную кухню с блюдами со всего мира.
Майями – это настоящий рай для любителей шоппинга. Здесь вы найдете и доступные качественные вещи, и дизайнерские роскошные элементы одежды. А, как только заходит солнце, на улицы высыпает молодежь, жаждущая громкой музыки, танцев и веселья на всю ночь.
Санторини, Греция
Санторини является одним из самых популярных островов в Греции среди туристов, и это неудивительно, ведь он привлекает туристов потрясающими пляжами и древними постройками, фантастической едой и вином, сказочными пейзажами и бурной ночной жизнью.
Для того, чтобы в полной мере прочувствовать всю прелесть этого места, арендуйте катер или катамаран и отправьтесь в невероятное морское путешествие. Кроме того, у вас есть уникальная возможность увидеть до сих пор действующий вулкан и насладиться сногсшибательными видами с вершины.
Проведите незабываемый день на пляже, а затем отправьтесь в ресторан. За ужином насладитесь едой и потрясающим закатом, после чего посетите один из местных баров со своими новыми друзьями.
Санторини, на самом деле, вовсе не остров тусовок и вечеринок, однако именно там вы встретите немало туристов, путешествующих в одиночку и наслаждающихся красотой этого удивительного места, где все ваши мечты могут стать реальностью.
Барселона, Испания
Люди со всего мира приезжают в Барселону ради солнечных пляжей, культуры, искусства и ночных приключений. Здесь можно посетить множество интересных достопримечательностей, например, известный на весь мир храм Святого Семейства, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ради того, чтобы своими глазами увидеть невероятную красоту старого храма, многие люди стоят в очередях по несколько часов, и их ожидание всегда награждается.
Если вы любите яркие эмоции и впечатления от поездок, вам необходимо выделить день для поездки в удивительный монастырь Монсеррат. Кроме того, если вам повезет, вы можете не только посетить футбольный стадион, но и увидеть, как играет ваша любимая футбольная команда.
Если вы истинный ценитель готической архитектуры, вы можете посетить Готический квартал с пешеходными улочками, который когда-то, много лет назад был римской деревушкой.
После тяжелого дня, полного прогулок и впечатлений, вы можете расслабиться в одном из местных баров и встретить там новых знакомых, ведь в Барселоне множество туристов, которые путешествуют в одиночку и не против завести новых друзей.
Сингапур
Мало где вы можете встретить такое разнообразие, как в Сингапуре. Из-за влияния китайской, малазийской, евразийской и индийской культур, Сингапур – это настоящий гастрономический рай для всех любителей вкусной еды.
Несмотря на то, что в городе множество различных кафе и ресторанчиков, заядлые путешественники в один голос будут твердить вам, что лучшая еда в Сингапуре – уличная.
Посетите лавочки и вагончики с различными блюдами в Малой Индии, Китайском квартале и многих других не менее интересных районах города. После вкусного и сытного обеда посетите один из многих китайских храмов или храмов Хинду. Вечером у вас будет возможность отдохнуть в одном из местных баров или кафе за кружкой холодного пива.
Аруба, Карибское море
Объедините завораживающие белые пляжи, сверкающую голубую воду, развлечения, клубы и казино и получите идеальный отдых для одиночек на одном из островов Карибского моря. Помимо различных курортов только для взрослых, на Арубе есть множество вилл и апартаментов недалеко от пляжа, которые можно арендовать на время.
Ночная жизнь на Арубе славится среди туристов со всего мира. Здесь можно посетить вечеринку в любом из местных клубов или же на специальном автобусе проехать по нескольким барам сразу.
Во время пребывания на острове арендуйте внедорожник или мотоцикл и исследуйте остров самостоятельно, либо вместе с гидом.
На острове можно покататься на велосипедах, лошадях и заказать специальный тур, в котором вы узнаете много нового про это райское местечко. Когда же солнце зайдет, посетите один из местных клубов или казино.
Амстердам, Нидерланды
Невозможно представить себе список лучших мест для путешествующих в одиночку без Амстердама. В этот самый свободный город Европы и, возможно, мира, съезжаются толпы туристов, чтобы на себе прочувствовать его вальяжную атмосферу.
Вся молодежь – холостяки, пары, одиночки, группы друзей – приезжают в город, который притягивает их, словно магнит. Несмотря на то, что Амстердам наиболее известен улицей Красных Фонарей, кофейнями, в которых открыто продается марихуана, это не единственное, за что туристы любят этот свободный город – его культурная жизнь интересна и богата.
В Амстердаме действуют более 100 музеев, среди которых музей Ван Гога и дом Анны Франк. По городу можно с легкостью и удовольствием передвигаться на велосипедах или арендовать лодку, которая позволит вам увидеть Амстердам со стороны каналов.
Ночная жизнь может предложить каждому туристу что-нибудь интересное – из клубов звучит самая разнообразная музыка: от рока до джаза.
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Боракай, Филиппины
Филиппины в общем являются отличным местом для путешествий в одиночку – дружелюбные местные жители, отличная погода и живописные пляжи.
Боракай – настоящий рай, который является популярным местом среди любителей пляжного отдыха. Несмотря на то, что остров имеет довольно маленькую протяженность, он включен в список 10 лучших пляжных островов Азии.
Ослепительный белоснежный песок, кристально чистая голубая вода – что еще нужно для счастья? В этом месте можно попробовать любой водный вид спорта, какой только пожелаете – серфинг, виндсерфинг, кайтбординг, водные лыжи и многое другое. Оплата за проживание везде разная и может варьироваться от 20$ до 300$ за ночь, в зависимости от курорта.
На острове вы найдете разнообразные рестораны с американской, тайской, мексиканской, французской и итальянской кухни. После жаркого дня на пляже заскочите в один из местных баров и расслабьтесь с бокалом ледяного пива. Многие бары и рестораны здесь открыты 24 часа в сутки и предлагают различные развлечения и живые выступления.
Многие из нас наверняка привыкли путешествовать с семьей и друзьями, и лишь единицы задумываются о том, что можно путешествовать и в одиночку, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Независимо от вашей конечной цели - поучаствовать в ночной жизни и обрести новых друзей, или отдохнуть от суеты и побыть наедине с собой - необходимо определиться с направлением, ведь не всякое место подходит для путешествий в одиночку.
За последние несколько лет тенденция путешествовать в одиночестве значительно возросла, и у неё есть ряд преимуществ.
Среди этих преимуществ возможность подбирать свой собственный маршрут - никто не будет по пути жаловаться на усталость, не с кем будет спорить о направлении; возможность вставать и уходить, когда угодно, возвращаться в отель в любое время. Это возможность прислушиваться к себе и своим желаниям.
О путешествиях в одиночку существует расхожее мнение, что человек, путешествующий таким образом, будет чувствовать себя невероятно одиноко.
Однако в направлениях из нашего списка это просто невозможно! У каждого из этих мест отличная репутация, и каждое из них может предложить удивительные приключения, новых друзей и нескончаемое веселье.
Канкун, Мексика
Расположенный в тропическом раю, Канкун всегда ассоциировался с весенним отдыхом. Отели на любой вкус украшают белоснежные песочные пляжи, где кристально чистая голубая вода позволяет заниматься любым водным спортом. Здесь вам точно скучать не придётся - нырните с аквалангом или трубкой, научитесь серфингу, арендуйте катер, и многое другое.
Если у вас не самые теплые отношения с водой, вы можете разузнать об удивительной культуре Майя, посетив ближайшие руины. Когда солнце заходит за горизонт, Канкун становится эпицентром вечеринок с пляжными барами, живой музыкой и клубами на любой возраст и вкус.
Многие курорты даже предлагают отдыхающим особые клубные туры. Их суть заключается в том, что за определенную цену гид заберёт вас из отеля, покажет несколько клубов, вход и напитки в которых будут оплачены за вас, а затем доставит вас обратно в отель поздно ночью.
Лас-Вегас, Невада
Руководствуясь девизом "Все, что было в Вегасе, останется в Вегасе", путешественники стекаются со всего мира, чтобы на себе испытать все прелести этого яркого города посреди пустыни.
Известный обилием казино и азартных игр, а также лучшими шоу, Лас-Вегас превратился в город, который никогда не спит. В этом городе американских горок, казино и фонтанов невозможно заскучать.
Лас-Вегас предлагает отдыхающим развлечения премиум-класса, ужины в ресторанах с именитыми шеф-поварами, шоу на любой вкус, бассейны, заменяющие пляжи, мотоциклетный спорт, туры в соседние достопримечательности и многое другое.
Стоит отметить, что для того, чтобы успеть всё попробовать, необходимо остановиться в этом ярком городе не менее, чем на неделю. Если вы устанете от шума и бесконечных развлечений, всегда можно расслабиться в казино или за игрой в карты.
Буэнос-Айрес, Аргентина
Известный как "южноамериканский Париж", Буэнос-Айрес является довольно популярным направлением среди туристов со всего мира.
Город наполнен гостеприимными жителями, вкусной едой, хорошим вином, яркой ночной жизнью, интересными музеями и современными кафешками. Аргентинцы обожают стейки и ресторанов, где их подают, в столице Аргентины, наверное, больше, чем где-либо еще.
Чтобы по-настоящему на себе прочувствовать удивительную атмосферу города, прогуляйтесь по цветным улочкам, посетите магазинчики с местной продукцией – книгами, кожаными изделиями и вином.
После этого присядьте в какой-нибудь кафешке и понаблюдайте за проходящими мимо вас людьми, или дождитесь наступления темноты и отправьтесь на ближайшую вечеринку за приключениями и уникальной музыкой.
Остин, Техас
Живет по своим законам, является домом для крупного техасского университета, мировой столицей живой музыки и прославленный своей ночной жизнью – все это описывает удивительный город Остин, штат Техас. В дневное время вы можете посетить все основные достопримечательности в городе, полюбоваться живописными видами и попробовать вкуснейшее барбекю.
Кроме того, вы можете развлечь себя отдыхом в огромном бассейне Бартон Спрингс, где вода сохраняет температуру в 20-24°C весь год. Кроме того, именно в этом городе проходит фестиваль "На юг через юго-запад", который объединяет кино, музыку и технологии.
По вечерам в выходные, по праздникам и во время определенных футбольных матчей часть знаменитой Шестой улицы перекрывается для транспорта. К тому же, вы можете насладиться живой музыкой, барами и клубами, в которых вы встретите и местных, и отдыхающих.
Бангкок, Таиланд
Для того, чтобы повеселиться в Бангкоке, совершенно не обязательно терять палец или таскать за собой мартышку, как в фильме "Мальчишник 2". В последние несколько лет Таиланд стал одним из самых популярных направлений для отдыха в Азии, а Бангкок стал эпицентром развлечений. Так, Таиланд ежегодно посещают более 24 миллионов человек, и не зря.
Люди со всей Азии стекаются в Бангкок на шоппинг из-за огромного разнообразия и отличных цен. Если вы путешествуете в одиночку, вы можете раскрыть для себя самые потаенные уголки Бангкока, например, вы можете попробовать тайскую еду, на которую бы раньше не отважились, где-нибудь в ресторане или даже на уличной ярмарке.
Вы можете попробовать жареных тарантулов и скорпионов – что угодно, что бы никогда не попробовали в компании. Кроме того, вы можете посетить плавающий рынок, магазин с драгоценными камнями или провести в клубе всю ночь, заводя новые знакомства.
Майами, Флорида
Всем, кто путешествует в одиночку, Майями может предложить тропическую погоду, прекрасные пляжи и бурлящую ночную жизнь. Здесь с огромным успехом можно нырнуть с аквалангом или трубкой, поплавать на яхте и порыбачить – эти виды развлечений здесь практически лучшие во всей стране. После этого вы можете направиться на Южный Пляж, где вам выпадет возможность расслабиться на солнце, покрасоваться и завести новых друзей.
Затем вы можете посетить Маленькую Гавану, где кубинские кафешки и рестораны завлекут вас своими уникальными сочными ароматами. Посетите местный магазин, специализирующийся на сигарах и понаблюдайте за тем, как скручивают настоящие сигары. К тому же, во многих ресторанах Майями вы найдете невероятно вкусную кухню с блюдами со всего мира.
Майями – это настоящий рай для любителей шоппинга. Здесь вы найдете и доступные качественные вещи, и дизайнерские роскошные элементы одежды. А, как только заходит солнце, на улицы высыпает молодежь, жаждущая громкой музыки, танцев и веселья на всю ночь.
Санторини, Греция
Санторини является одним из самых популярных островов в Греции среди туристов, и это неудивительно, ведь он привлекает туристов потрясающими пляжами и древними постройками, фантастической едой и вином, сказочными пейзажами и бурной ночной жизнью.
Для того, чтобы в полной мере прочувствовать всю прелесть этого места, арендуйте катер или катамаран и отправьтесь в невероятное морское путешествие. Кроме того, у вас есть уникальная возможность увидеть до сих пор действующий вулкан и насладиться сногсшибательными видами с вершины.
Проведите незабываемый день на пляже, а затем отправьтесь в ресторан. За ужином насладитесь едой и потрясающим закатом, после чего посетите один из местных баров со своими новыми друзьями.
Санторини, на самом деле, вовсе не остров тусовок и вечеринок, однако именно там вы встретите немало туристов, путешествующих в одиночку и наслаждающихся красотой этого удивительного места, где все ваши мечты могут стать реальностью.
Барселона, Испания
Люди со всего мира приезжают в Барселону ради солнечных пляжей, культуры, искусства и ночных приключений. Здесь можно посетить множество интересных достопримечательностей, например, известный на весь мир храм Святого Семейства, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ради того, чтобы своими глазами увидеть невероятную красоту старого храма, многие люди стоят в очередях по несколько часов, и их ожидание всегда награждается.
Если вы любите яркие эмоции и впечатления от поездок, вам необходимо выделить день для поездки в удивительный монастырь Монсеррат. Кроме того, если вам повезет, вы можете не только посетить футбольный стадион, но и увидеть, как играет ваша любимая футбольная команда.
Если вы истинный ценитель готической архитектуры, вы можете посетить Готический квартал с пешеходными улочками, который когда-то, много лет назад был римской деревушкой.
После тяжелого дня, полного прогулок и впечатлений, вы можете расслабиться в одном из местных баров и встретить там новых знакомых, ведь в Барселоне множество туристов, которые путешествуют в одиночку и не против завести новых друзей.
Сингапур
Мало где вы можете встретить такое разнообразие, как в Сингапуре. Из-за влияния китайской, малазийской, евразийской и индийской культур, Сингапур – это настоящий гастрономический рай для всех любителей вкусной еды.
Несмотря на то, что в городе множество различных кафе и ресторанчиков, заядлые путешественники в один голос будут твердить вам, что лучшая еда в Сингапуре – уличная.
Посетите лавочки и вагончики с различными блюдами в Малой Индии, Китайском квартале и многих других не менее интересных районах города. После вкусного и сытного обеда посетите один из многих китайских храмов или храмов Хинду. Вечером у вас будет возможность отдохнуть в одном из местных баров или кафе за кружкой холодного пива.
Аруба, Карибское море
Объедините завораживающие белые пляжи, сверкающую голубую воду, развлечения, клубы и казино и получите идеальный отдых для одиночек на одном из островов Карибского моря. Помимо различных курортов только для взрослых, на Арубе есть множество вилл и апартаментов недалеко от пляжа, которые можно арендовать на время.
Ночная жизнь на Арубе славится среди туристов со всего мира. Здесь можно посетить вечеринку в любом из местных клубов или же на специальном автобусе проехать по нескольким барам сразу.
Во время пребывания на острове арендуйте внедорожник или мотоцикл и исследуйте остров самостоятельно, либо вместе с гидом.
На острове можно покататься на велосипедах, лошадях и заказать специальный тур, в котором вы узнаете много нового про это райское местечко. Когда же солнце зайдет, посетите один из местных клубов или казино.
Амстердам, Нидерланды
Невозможно представить себе список лучших мест для путешествующих в одиночку без Амстердама. В этот самый свободный город Европы и, возможно, мира, съезжаются толпы туристов, чтобы на себе прочувствовать его вальяжную атмосферу.
Вся молодежь – холостяки, пары, одиночки, группы друзей – приезжают в город, который притягивает их, словно магнит. Несмотря на то, что Амстердам наиболее известен улицей Красных Фонарей, кофейнями, в которых открыто продается марихуана, это не единственное, за что туристы любят этот свободный город – его культурная жизнь интересна и богата.
В Амстердаме действуют более 100 музеев, среди которых музей Ван Гога и дом Анны Франк. По городу можно с легкостью и удовольствием передвигаться на велосипедах или арендовать лодку, которая позволит вам увидеть Амстердам со стороны каналов.
Ночная жизнь может предложить каждому туристу что-нибудь интересное – из клубов звучит самая разнообразная музыка: от рока до джаза.
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Боракай, Филиппины
Филиппины в общем являются отличным местом для путешествий в одиночку – дружелюбные местные жители, отличная погода и живописные пляжи.
Боракай – настоящий рай, который является популярным местом среди любителей пляжного отдыха. Несмотря на то, что остров имеет довольно маленькую протяженность, он включен в список 10 лучших пляжных островов Азии.
Ослепительный белоснежный песок, кристально чистая голубая вода – что еще нужно для счастья? В этом месте можно попробовать любой водный вид спорта, какой только пожелаете – серфинг, виндсерфинг, кайтбординг, водные лыжи и многое другое. Оплата за проживание везде разная и может варьироваться от 20$ до 300$ за ночь, в зависимости от курорта.
На острове вы найдете разнообразные рестораны с американской, тайской, мексиканской, французской и итальянской кухни. После жаркого дня на пляже заскочите в один из местных баров и расслабьтесь с бокалом ледяного пива. Многие бары и рестораны здесь открыты 24 часа в сутки и предлагают различные развлечения и живые выступления.
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