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Украинки, ставшие музами Карла Лагерфельда. Фото

Украинки, ставшие музами Карла Лагерфельда. ФотоОни сотрудничали с гуру моды.

В биографии Карла Лагерфельда оставили свой след Мила Йовович, Снежана Онопко и другие украинки, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Умер модельер Карл Лагерфельд. Сердце дизайнера остановилось в Париже утром 19 февраля. Мы уже предлагали вам вспомнить лучшие выходы звезд в нарядах от великого кутюрье. Среди моделей, которыми восторгался мэтр - Ванесса Паради, Клаудиа Шиффер, Кира Найтли, Лили Роуз Депп и многие другие.

Не немногие знают, что в жизни одного из самых известных дизайнеров всех времен так или иначе присутствовали украинки.

Мила Йовович

Например, одной из звезд, которая была в хороших отношениях с Лагерфельдом, является пожалуй самая известная на сегодняшний день украинка в Голливуде Мила Йовович. Она даже "знакомила" свою старшую дочь с культовым дизайнером. Правда, Лагерфельд ее помнит, когда она "была еще в животике" своей звездной мамы.

Украинки, ставшие музами Карла Лагерфельда. Фото


Снежана Онопко

А супермодель из Луганской области Снежана Онопко, которая на сегодняшний день добилась невероятных успехов в своем ремесле, была настоящей любимицей Лагерфельда. Он неоднократно расхваливал украинку. И это не удивительно. Ведь она была лицом рекламных кампаний Calvin Klein, Dolce&Gabbana, Gucci, Prada, Yves Laurent, Louis Vuitton и других всемирно известных брендов.

Украинки, ставшие музами Карла Лагерфельда. Фото


Эвелина Самсончик

Повезло знать Карла лично еще одной украинке - Эвелине Самсончик, которая обладала эксклюзивным контрактом с Домом моды Chanel. Эта красавица из Ужгорода несколько лет назад перебралась в Париж, где не только занималась примерками, участием в съемках, обсуждением новых моделей, но и постоянно общалась с Лагерфельдом, который очень симпатизировал девушке. Она даже была его фавориткой.

"Работать с Карлом - сплошное удовольствие. Он очень смешливый и охотно поддерживает разговор. Однажды у нас с ним произошел очень забавный диалог. Я очень люблю разные шапки и собираю их: модели с ушками, необычной формы, разнообразных цветов. Однажды мы с Карлом ехали в лифте, и на мне была одна из моих любимых шапок, серая с помпоном по центру. Он расхохотался: "Это что, свинка?" и тут же начал ее мерять", - рассказала Эвелина в одном из интервью.

Украинки, ставшие музами Карла Лагерфельда. Фото


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Соня Евдокименко

Повезло пообщаться с дизайнером и внучке Софии Ротару - Соне Евдокименко. Ей было только 12 лет, когда Лагерфельд заметил красивую девочку среди зрителей одного из фешн-шоу.

Позже в интервью западным журналистам он признался, что был приятно удивлен безупречно подобранным нарядом маленькой украинки. Более того, законодатель мировой моды сделал Соне презент - подарил свою книгу по истории моды с дарственной надписью. А еще он сказал, что "через пару лет эта девочка с уверенностью может рассчитывать на успех в мире моды".

Украинки, ставшие музами Карла Лагерфельда. Фото
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 Теги: Карл Лагерфельд, украинки

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Сегодня, 14:39 » Автор: Анна Мартынова
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