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Быт женщин-рыбачек в снимках конца позапрошлого века. Фото

Быт женщин-рыбачек в снимках конца позапрошлого века. ФотоУ них была непростая жизнь.

Редкие фотографии из дневника викторианской эпохи, принадлежавшего британцу Артуру Манби. Он был настолько поражен тяжелым и опасным трудом женщин, девушек и девочек из Йоркшира и Тайнсайда, что решил запечатлеть их, дабы дать представление об их жизни. Рыбачки, в том числе и 11-летние девчушки, карабкались по скользким скалам, схватившись за веревку всего одной рукой, ведь другой они придерживали на голове корзину для улова. Их добыча мидии и морские блюдечка (улитки) использовалась рыбаками в качестве приманки, что значительно увеличивало улов и способствовало процветанию торговли, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Быт женщин-рыбачек в снимках конца позапрошлого века. Фото
Быт женщин-рыбачек в снимках конца позапрошлого века. Фото
Быт женщин-рыбачек в снимках конца позапрошлого века. Фото
Быт женщин-рыбачек в снимках конца позапрошлого века. Фото
Быт женщин-рыбачек в снимках конца позапрошлого века. Фото
Быт женщин-рыбачек в снимках конца позапрошлого века. Фото
Быт женщин-рыбачек в снимках конца позапрошлого века. Фото
Быт женщин-рыбачек в снимках конца позапрошлого века. Фото
Быт женщин-рыбачек в снимках конца позапрошлого века. Фото
Быт женщин-рыбачек в снимках конца позапрошлого века. Фото
Быт женщин-рыбачек в снимках конца позапрошлого века. Фото
Быт женщин-рыбачек в снимках конца позапрошлого века. Фото
Быт женщин-рыбачек в снимках конца позапрошлого века. Фото
Быт женщин-рыбачек в снимках конца позапрошлого века. Фото
Быт женщин-рыбачек в снимках конца позапрошлого века. Фото
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 Теги: рыбачки, история

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