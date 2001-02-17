Раздел: Фоторепортажи
Быт женщин-рыбачек в снимках конца позапрошлого века. Фото
У них была непростая жизнь.
Редкие фотографии из дневника викторианской эпохи, принадлежавшего британцу Артуру Манби. Он был настолько поражен тяжелым и опасным трудом женщин, девушек и девочек из Йоркшира и Тайнсайда, что решил запечатлеть их, дабы дать представление об их жизни. Рыбачки, в том числе и 11-летние девчушки, карабкались по скользким скалам, схватившись за веревку всего одной рукой, ведь другой они придерживали на голове корзину для улова. Их добыча мидии и морские блюдечка (улитки) использовалась рыбаками в качестве приманки, что значительно увеличивало улов и способствовало процветанию торговли, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Названы победители Nikon Small World Photomicrography. Фото
Редкие фотографии из дневника викторианской эпохи, принадлежавшего британцу Артуру Манби. Он был настолько поражен тяжелым и опасным трудом женщин, девушек и девочек из Йоркшира и Тайнсайда, что решил запечатлеть их, дабы дать представление об их жизни. Рыбачки, в том числе и 11-летние девчушки, карабкались по скользким скалам, схватившись за веревку всего одной рукой, ведь другой они придерживали на голове корзину для улова. Их добыча мидии и морские блюдечка (улитки) использовалась рыбаками в качестве приманки, что значительно увеличивало улов и способствовало процветанию торговли, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Названы победители Nikon Small World Photomicrography. Фото
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