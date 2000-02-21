Раздел: Фоторепортажи
Так выглядят водоемы с абсолютно прозрачной водой. Фото
Такие места выглядят очень необычно.
Пляжный отдых такой долгожданный и манящий! Но так часто он разочаровывает - добираешься наконец-то до пляжа, а там - толпы народу и мутная вода, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Но остались еще на карте прекрасные пляжи, где от прозрачности воды дух захватывает.
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Хотите ли вы нырнуть или просто часами смотреть на водоем с райского побережья - эта кристально чистая вода вас заворожит!
Пляжный отдых такой долгожданный и манящий! Но так часто он разочаровывает - добираешься наконец-то до пляжа, а там - толпы народу и мутная вода, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Но остались еще на карте прекрасные пляжи, где от прозрачности воды дух захватывает.
Читайте также: Остатки старого города в современном Шанхае. Фото
Хотите ли вы нырнуть или просто часами смотреть на водоем с райского побережья - эта кристально чистая вода вас заворожит!
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