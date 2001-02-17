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Так выглядит самый защищенный внедорожник. Фото
Стартовая цена автомобиля составляет 262 950 долларов.
Если Вы ищете роскошный внедорожник, но Bentley Bentayga кажется Вам недостаточно суровым, то обратите внимание на черного монстра USSV Rhino GX, выставленного на популярном интернет-аукционе eBay, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Впечатляющий внедорожник был создан на базе огромного пикапа Ford F-450 Super-Duty еще в 2016 году, но за три года проехал всего 59 миль (95 км), что даже обкаткой не назовешь.
Под капотом USSV Rhino GX установлен 6,7-литровый дизель PowerStroke V8 в сочетании с 5-ступенчатым автоматом. Внедорожник оснащен амортизаторами Bilstein, гидравлической системой подвески и особыми 20-дюймовыми колеса. Прорываться сквозь орды зомби поможет усиленный стальными панелями кузов, крепкие крылья и бамперы из композитных материалов, а также мощный светодиодный прожектор.
Салон отделан высококачественной кожей, замшей, натуральным деревом и серебром. Список оснащения включает люк, аудиосистему Alpine, DVD-плейер, две камеры для переднего и заднего обзора, а также декоративную подсветку интерьера.
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Учитывая наше неспокойное время, подобный внедорожник может пригодиться и до наступления зомби-апокалипсиса, если, конечно, Вас не остановит стартовая цена в 262 950 долларов.
Если Вы ищете роскошный внедорожник, но Bentley Bentayga кажется Вам недостаточно суровым, то обратите внимание на черного монстра USSV Rhino GX, выставленного на популярном интернет-аукционе eBay, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Впечатляющий внедорожник был создан на базе огромного пикапа Ford F-450 Super-Duty еще в 2016 году, но за три года проехал всего 59 миль (95 км), что даже обкаткой не назовешь.
Под капотом USSV Rhino GX установлен 6,7-литровый дизель PowerStroke V8 в сочетании с 5-ступенчатым автоматом. Внедорожник оснащен амортизаторами Bilstein, гидравлической системой подвески и особыми 20-дюймовыми колеса. Прорываться сквозь орды зомби поможет усиленный стальными панелями кузов, крепкие крылья и бамперы из композитных материалов, а также мощный светодиодный прожектор.
Салон отделан высококачественной кожей, замшей, натуральным деревом и серебром. Список оснащения включает люк, аудиосистему Alpine, DVD-плейер, две камеры для переднего и заднего обзора, а также декоративную подсветку интерьера.
Читайте также: BMW X3 получила качественного конкурента в Китае
Учитывая наше неспокойное время, подобный внедорожник может пригодиться и до наступления зомби-апокалипсиса, если, конечно, Вас не остановит стартовая цена в 262 950 долларов.
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