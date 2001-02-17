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Раздел: Фоторепортажи  
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Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото

Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото Интересный проект сделан американским фотографом.

Вот уже более десяти лет американский фотограф Терри Бордер развивает свой юмористический проект Bent Objects, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Идея вроде бы не нова: проволочные ножки и ручки приделывают ко всему подряд все кому не лень. Но Терри не просто делает забавные фигурки, он придумывает целые сюжеты.

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На его фотографиях в несуществующих глазах ластика можно прочитать предвкушение, куриное яйцо выглядит остолбеневшим, а романтичными могут быть даже печенюшки.

Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
Приключения еды и бытовых предметов в забавных снимках. Фото
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 Теги: еда, приключения, фото

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