Раздел: Фоторепортажи
Портреты собак в работах австрийского фотографа. Фото
Эти снимки получились неимоверно чувственными.
Любимое занятие фотографа Риа Путцкера из Австрии - съемка собак, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
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Смотрим, учимся.
Любимое занятие фотографа Риа Путцкера из Австрии - съемка собак, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Читайте также: Яркие снимки с собачьего показа мод в Нью-Йорке. Фото
Смотрим, учимся.
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