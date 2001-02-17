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Раздел: Фоторепортажи  
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Портреты собак в работах австрийского фотографа. Фото

Портреты собак в работах австрийского фотографа. Фото Эти снимки получились неимоверно чувственными.

Любимое занятие фотографа Риа Путцкера из Австрии - съемка собак, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

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Смотрим, учимся.

Портреты собак в работах австрийского фотографа. Фото
Портреты собак в работах австрийского фотографа. Фото
Портреты собак в работах австрийского фотографа. Фото
Портреты собак в работах австрийского фотографа. Фото
Портреты собак в работах австрийского фотографа. Фото
Портреты собак в работах австрийского фотографа. Фото
Портреты собак в работах австрийского фотографа. Фото
Портреты собак в работах австрийского фотографа. Фото
Портреты собак в работах австрийского фотографа. Фото
Портреты собак в работах австрийского фотографа. Фото
Портреты собак в работах австрийского фотографа. Фото
Портреты собак в работах австрийского фотографа. Фото
Портреты собак в работах австрийского фотографа. Фото
Портреты собак в работах австрийского фотографа. Фото
Портреты собак в работах австрийского фотографа. Фото
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 Теги: собаки, фото

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