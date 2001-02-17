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Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото

Реалии жизни в Африке в ярких снимках. ФотоЗдесь жить непросто.

Подборка фотографий повседневной жизни в Африке. Это второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным - с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока и юга. Африкой называется также часть света, состоящая из материка Африка и прилегающих островов. Площадь Африки без островов составляет 29,2 млн км², с островами - около 30,3 млн км², покрывая, таким образом, 6 % общей площади поверхности Земли и 20,4 % поверхности суши. На территории Африки расположено 55 государств, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Н.

Население Африки составляет около миллиарда человек. Африка считается прародиной человечества: именно здесь нашли самые древние останки ранних гоминид и их вероятных предков.

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Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото
Реалии жизни в Африке в ярких снимках. Фото


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 Теги: Африка, туризм

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Сегодня, 10:29 » Автор: Анна Мартынова
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