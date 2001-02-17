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Елизавета II встретила послов в ярком платье. Фото

Елизавета II встретила послов в ярком платье. ФотоОна любит однотонные платья.

Ее Величество королева Елизавета II была запечатлена в рамках частной аудиенции с послами Шри-Ланки и Сьерра-Леоне, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

По традиции такие встречи проходят в Букингемском дворце. В этот раз 92-летняя королева демонстрирует нам уже знакомый образ в фиолетовом платье прямого силуэта и лаковых туфлях на каблуках.

Фиолетовую гамму Елизавета II любит, а на подобных мероприятиях появляется обычно именно в платьях. В этот раз ее шею и уши снова украшает жемчужный гарнитур, в руках у королевы небольшая черная сумка, а на губах - насыщенная помада, подобранная в тон.

Елизавета II встретила послов в ярком платье. Фото


В прошлый раз во время подобной аудиенции королева демонстрировала очень свежий образ в светлом платье тоже прямого силуэта.

Елизавета II встретила послов в ярком платье. Фото


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А несколькими днями ранее мы видели Ее Величество во время светского выхода в Лондоне. Тогда на королеве было синее пальто и шляпа, в котором королева выглядела несколько похудевшей.

Елизавета II встретила послов в ярком платье. Фото


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 Теги: Елизавета II, платье

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Сегодня, 11:51 » Автор: Анна Мартынова
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