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Раздел: Фоторепортажи  
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Эти снимки сделали перед самым расстрелом Небесной сотни. Фото

Эти снимки сделали перед самым расстрелом Небесной сотни. ФотоСнимки Сергея Лойко.

Журналист и фотограф Сергей Лойко обнародовал фотографии, которые были сделаны фактически перед самым масштабным расстрелом Небесной Сотни во время событий Революции Достоинства. Эти кадры датируются февралем 2014 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Все фотографии он выложил на своей странице в Facebook.

На кадрах можно увидеть как самых протестующих и их борьбу с "Беркутом", так и правоохранителей .

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Также он увековечил тогдашний вид памятника футбольному тренеру Валерию Лобановскому, который установлен возле стадиона "Динамо" (это одно из мест ожесточенных боев евромайданивцев с силовиками). Кроме того, на одной из фотографий можно увидеть, как один из участников революции не забывал в те времена о творческих проявлениях.

Эти снимки сделали перед самым расстрелом Небесной сотни. Фото
Эти снимки сделали перед самым расстрелом Небесной сотни. Фото
Эти снимки сделали перед самым расстрелом Небесной сотни. Фото
Эти снимки сделали перед самым расстрелом Небесной сотни. Фото
Эти снимки сделали перед самым расстрелом Небесной сотни. Фото
Эти снимки сделали перед самым расстрелом Небесной сотни. Фото
Эти снимки сделали перед самым расстрелом Небесной сотни. Фото
Эти снимки сделали перед самым расстрелом Небесной сотни. Фото


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 Теги: небесная сотня, растрел

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