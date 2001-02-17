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Раздел: Фоторепортажи  
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Звезды, решившиеся на кардинальную смену имиджа. Фото

Звезды, решившиеся на кардинальную смену имиджа. ФотоНе всем это пошло на пользу.

Знаменитости всегда стараются выглядеть на отлично. Они следят за модой и любят экспериментировать со своей внешностью. Вот 10 знаменитостей, которые резко сменили имидж и удивили своих поклонников, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Мэттью Макконахи

Звезды, решившиеся на кардинальную смену имиджа. Фото


Меган Фокс

Звезды, решившиеся на кардинальную смену имиджа. Фото


Кайли Дженнер

Звезды, решившиеся на кардинальную смену имиджа. Фото


Кит Харингтон

Звезды, решившиеся на кардинальную смену имиджа. Фото


Зак Эфрон

Звезды, решившиеся на кардинальную смену имиджа. Фото


Наоми Кэмпбелл

Звезды, решившиеся на кардинальную смену имиджа. Фото


Софи Тёрнер

Звезды, решившиеся на кардинальную смену имиджа. Фото


Джиджи Хадид

Звезды, решившиеся на кардинальную смену имиджа. Фото


Джон Траволта

Звезды, решившиеся на кардинальную смену имиджа. Фото


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Мадонна

Звезды, решившиеся на кардинальную смену имиджа. Фото


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 Теги: звезды, имидж

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Сегодня, 14:54 » Автор: Анна Мартынова
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