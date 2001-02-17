Раздел: Фоторепортажи
Звезды, решившиеся на кардинальную смену имиджа. Фото
Не всем это пошло на пользу.
Знаменитости всегда стараются выглядеть на отлично. Они следят за модой и любят экспериментировать со своей внешностью. Вот 10 знаменитостей, которые резко сменили имидж и удивили своих поклонников, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Мэттью Макконахи
Меган Фокс
Кайли Дженнер
Кит Харингтон
Зак Эфрон
Наоми Кэмпбелл
Софи Тёрнер
Джиджи Хадид
Джон Траволта
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Мадонна
Знаменитости всегда стараются выглядеть на отлично. Они следят за модой и любят экспериментировать со своей внешностью. Вот 10 знаменитостей, которые резко сменили имидж и удивили своих поклонников, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Мэттью Макконахи
Меган Фокс
Кайли Дженнер
Кит Харингтон
Зак Эфрон
Наоми Кэмпбелл
Софи Тёрнер
Джиджи Хадид
Джон Траволта
Читайте также: Самые стильные стрижки на волосы средней длины. Фото
Мадонна
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