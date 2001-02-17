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Впечатляющие кадры Венецианского карнавала в Италии. Фото

Впечатляющие кадры Венецианского карнавала в Италии. ФотоЭто одно из самых предвкушаемых и ожидаемых событий года

16 февраля в Венеция, Италия, стартовал красочный карнавал, который продлится до 5 марта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

Ежегодный костюмированный праздник начался с традиционного парада лодок в Каннареджо. Венецианский карнавал из года в год привлекает тысячи туристов, которые хотят окунуться в удивительную атмосферу праздника и сказки.

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Это одно из самых предвкушаемых и ожидаемых событий года не только для Венеции, но и для всей Италии.

Впечатляющие кадры Венецианского карнавала в Италии. Фото
Впечатляющие кадры Венецианского карнавала в Италии. Фото
Впечатляющие кадры Венецианского карнавала в Италии. Фото
Впечатляющие кадры Венецианского карнавала в Италии. Фото
Впечатляющие кадры Венецианского карнавала в Италии. Фото
Впечатляющие кадры Венецианского карнавала в Италии. Фото
Впечатляющие кадры Венецианского карнавала в Италии. Фото
Впечатляющие кадры Венецианского карнавала в Италии. Фото
Впечатляющие кадры Венецианского карнавала в Италии. Фото
Впечатляющие кадры Венецианского карнавала в Италии. Фото
Впечатляющие кадры Венецианского карнавала в Италии. Фото
Впечатляющие кадры Венецианского карнавала в Италии. Фото
Впечатляющие кадры Венецианского карнавала в Италии. Фото


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 Теги: Италия, карнавал

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