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Впечатляющие кадры Венецианского карнавала в Италии. Фото
Это одно из самых предвкушаемых и ожидаемых событий года
16 февраля в Венеция, Италия, стартовал красочный карнавал, который продлится до 5 марта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Ежегодный костюмированный праздник начался с традиционного парада лодок в Каннареджо. Венецианский карнавал из года в год привлекает тысячи туристов, которые хотят окунуться в удивительную атмосферу праздника и сказки.
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Это одно из самых предвкушаемых и ожидаемых событий года не только для Венеции, но и для всей Италии.
16 февраля в Венеция, Италия, стартовал красочный карнавал, который продлится до 5 марта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Ежегодный костюмированный праздник начался с традиционного парада лодок в Каннареджо. Венецианский карнавал из года в год привлекает тысячи туристов, которые хотят окунуться в удивительную атмосферу праздника и сказки.
Читайте также: Венецианский карнавал-2018 в ярких снимках. Фото
Это одно из самых предвкушаемых и ожидаемых событий года не только для Венеции, но и для всей Италии.
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