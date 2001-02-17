Раздел: Фоторепортажи
Затонувшие города, которые удалось отыскать. Фото
Они существовали на самом деле.
Когда речь заходит о затонувших городах, большинство людей сразу вспоминают об Атлантиде. Хотя сегодня учёные так и не пришли к единому мнению, существовала ли цивилизация атлантов, на планете существует есть много других затонувших городов, которые абсолютно реальны. В этом обзоре затонувшие города, которые можно увидеть в морских глубинах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Данвич
В XI веке Данвич был одним из крупнейших городов Англии. Однако череда штормов в XIII – XIV веках разрушила береговую линию, и теперь город большей частью находится под морскими волнами. Ежегодно на протяжении десятилетий на побережье вокруг Данвича бушевали сильные штормы. Местные жители отчаянно строили оборонительные рвы, пытаясь сдержать наступающие воды и спасти город от затопления, но они не смогли предотвратить беспощадное вторжение моря, и все было тщетно. Сегодня дайверы обнаружили останки четырех церквей и доходного дома, а также многочисленные жилые дома и даже остатки корабля, который впоследствии потерпел крушение в гавани возле города. Сегодня археологические работы в этом месте все еще продолжаются.
2. Байи
Частично затонувший город Байи находится примерно в 16 километрах к западу от Неаполя. Этот древнеримский город, как говорят, был назван в честь Байоса, рулевого, который управлял кораблем Улисса. Как утверждалось в древнеримских преданиях, Байи был очень приятным местом для жизни, с мягким климатом, роскошной растительностью и горячими источниками. По большому счету его можно было назвать раем на Земле. В городе было много роскошных вилл и больших общественных зданий, а также общественные бани, которые обожали римляне.
Байи были известны своим гедонистическим образом жизни, и Секст Аврелий Проперций описал его как «логово распущенности и порока». Это было, несомненно, роскошное место для жизни и один из самых важных римских городов на протяжении многих сотен лет. В Байи жил Гай Кальпурний Пизон, который планировал убить императора Нерона. Когда Нерон узнал об этом плане, он приказал Пизону покончить жизнь самоубийством. Дайверы обнаружили виллу Пизона вместе с другой виллой, предположительно принадлежавшей императору. Поскольку многие жители города были очень богатыми, на морском дне исследователей ждут, наверняка, еще много сокровищ.
Считается, что вулканическая активность в этом районе привела к тому, что часть города утонула в Неаполитанском заливе. Археологические исследования этого места продолжаются с 1941 года. Вода в данном районе чистая, что позволяет дайверам тщательно исследовать затопленный город, часть которого прекрасно сохранилась, в том числе полы со сложной мозаикой, неповрежденные, несмотря на 1700 лет под водой. Дайверы обнаружили дороги, стены и даже статуи Улисса и Байоса, стоящие так, будто их установили буквально вчера.
3. Гераклион
Египетский город Гераклион опустился ниже уровня моря тысячелетия назад. Город, который предположительно посетила Елена Троянская и ее любовник Парис, считался мифическим, пока в 1999 году он не был вновь открыт археологом Франком Годдио. Это место все еще находится в процессе раскопок, но уже было найдено множество сокровищ, в том числе огромные статуи высотой до 5 метров. Город начал погружаться в море где-то в третьем веке, возможно, из-за чрезмерного веса сказочных зданий. К восьмому веку Гераклион полностью исчез.
Сотни статуй и каменных плит с надписями на греческом и древнеегипетском языках были обнаружены и подняты на поверхность вместе с золотыми монетами и десятками саркофагов, в которых, возможно, когда-то содержались мумифицированные животные в качестве подношений богам. Археологи также обнаружили останки сотен кораблекрушений, предположив, что Гераклион был важным торговым портом. В центре города находился огромный храм, посвященный Амону, верховному египетскому богу того времени. Когда Гераклион был построен, город находился в устье дельты Нила, хотя сейчас он находится на глубине 46 метров в бухте Абукир.
4. Рейвенсер Одд
Рейвенсер Одд был средневековым пиратским городком в английском Йоркшире. Это был самый ближайший порт для кораблей, прибывающих из Скандинавии, поэтому его жители плыли на лодках к приближающимся к городу кораблям и «уговаривали» их причалить. Граждане Рейвенсер Одд были освобождены от уплаты налогов, и город был фактически автономен - у него был свой собственный мэр, суд, тюрьмы и даже виселица.
Ему также было предоставлено право облагать налогом любые суда, которые местные власти «убедили» зайти в порт, что объясняет энтузиазм местных жителей. Тем не менее, море в конечном итоге начало затоплять город, и каждый прилив разрушал его. Стены начали рушиться в ил, и даже в церкви начали выбрасывать тела после похорон в море. Население начало сбегать из города, разграбив «на дорожку» церковь. Великое затопление произошло в январе 1362 года, когда свирепый шторм и необычайно высокие приливы навсегда поглотил Рейвенсер.
5. Кекова
Город, расположенный на турецком острове Кекова, был затоплен в результате землетрясения во втором веке нашей эры. Исторические записи несколько обрывочны, но создается впечатление, что этот остров был выдающимся местом в византийскую эпоху.
Сегодня на месте былого города можно увидеть руины под прозрачными голубыми водами Средиземного моря, и местные жители получают дополнительные деньги, отвозя туристов на лодках, чтобы те полюбовались руинами. Данный район охраняется законом с 1990 года, хотя посетители вполне приветствуются. Можно увидеть наполовину затонувшие руины, выступающие из воды, и здания с каменными лестницами, которые спускаются в море, что производит незабываемое впечатление.
6. Атлит Ям
Атлит Ям находится в 1 км от побережья Израиля в Средиземном море. Он настолько потрясающе сохранился, что и сегодня человеческие скелеты лежат в могилах под поверхностью воды. Атлит Ям - один из самых ранних затонувших городов, известных человеку. Здесь сохранились большие дома с каменными полами, каминами и даже колодцами. Это потрясает, поскольку данное место было похоронено под волнами уже приблизительно 9 000 лет. В 1984 году, во время поиска кораблекрушений, морской археолог Эхуд Галили первым за тысячелетия увидел древние руины, после чего возглавил миссию по их охране.
Учитывая возраст артефактов, воздействие воздуха на них может привести к разрушению, поэтому их не поднимают с морского дна (если объектам не грозит разрушение в подводных условиях). Археологи, опасающиеся повредить 9-тысячелетние руины, ждут, когда естественные потоки сместят пески, чтобы увидеть, что находится под ними. На участке уже был найден монолитный каменный круг, подобный тому, который стоит в Стоунхендже, хотя и меньшего размера. Анализ человеческих останков, обнаруженных на участке, показал признаки туберкулеза, т. е. эта болезнь на 3000 лет старше, чем считалось ранее.
7. Шичен
Шичен (или Город льва) в Китае был намеренно затоплен в 1959 году во время создания плотины Цяньдаоху. В то время 300 000 человек были переселены из района, чтобы освободить место для строительства, оставив город на произвол судьбы. Самому городу было около 600 лет, и он отличался потрясающей классической китайской архитектурой. Шичен лежал спокойно на дне водохранилища до 2001 года, когда правительство Китая не послало экспедицию, чтобы увидеть, что от него осталось, и интерес к данному участку не начал расти.
Дайверы нашли хорошо сохранившиеся статуи не только львов, но и фениксов, драконов и других животных, а также древние постройки XVI века. Сегодня правительство разрешило дайверам исследовать руины, которые находятся на глубине около 40 метров. Город удивительно хорошо сохранился, поскольку холодные воды предотвращают гниение даже деревянных лестниц домов.
8. Неаполис
В 2017 году археологи обнаружили затерянный город Неаполис возле Туниса, который был затоплен вследствие цунами 1700 лет назад. Среди руин все еще видны улицы, памятники и сотни сосудов, которые использовались для производства гарума, - разновидности рыбного соуса, который был популярен в то время. Неаполис был важной промышленной зоной в римскую эпоху и считался основным центром производства рыбного соуса в римском мире. Руины покрывают территорию в 20 гектаров, которая, как считается, была затоплена после цунами в июле 365 года нашей эры. Это было то же самое цунами, которое разрушило Александрию, и которое было вызвано землетрясением силой не менее 8 баллов.На сегодняшний день, кроме сосудов для гарума, археологи мало что обнаружили, несмотря на все поиски сокровищ. Тем не менее, археологические работы на участке продолжаются постоянно.
9. Камбей
В декабре 2000 года ученые случайно обнаружили огромный затерянный город в Камбейском заливе (также известный как Камбхатский залив), у западного побережья Индии. Лежащий на глубине 37 метров под водой, участок простирается на 8 километров в длину и 3,2 километра в ширину. Считается, что ему более 9000 лет. Среди артефактов, которые, как сообщалось, были обнаружены в то время, были фрагменты стен, скульптур и останки людей.
С тех пор, как возраст артефактов, так и то, являются ли каменные стены рукотворными, является предметом бурных споров. Если это подтвердится, то Камбей будет признан находкой первостепенной важности, поскольку он на 4000 лет старше цивилизации долины Инда. Было высказано предположение, что гипотетический город был затоплен поднимающимися водами во время последнего ледникового периода. Если это так, то возникает вопрос, сколько других древних городов лежат на дне моря.
Читайте также: Так выглядит домик с капюшоном в Норвегии. Фото
10. Олус
Олус лежит на мелководье под чистым синими водами моря у северного побережья Крита. Он стал важным портовым городом в первом тысячелетии до нашей эры и был настолько богат, что у него была даже своя валюта. Его называли городом фонтанов. Опасаясь, что пираты разграбят их сокровища, жители, как говорят, вырыли 100 фонтанов в окружающих город горах. В 99 колодцах была только вода, а в последнем - все богатства города. Его так никогда и не сумели обнаружить. Никто не знает точной причины уничтожения Олуса. Возможно, город был разрушен в результате извержения вулкана или постепенно затонул в результате естественной эрозии прибрежной зоны.
Когда речь заходит о затонувших городах, большинство людей сразу вспоминают об Атлантиде. Хотя сегодня учёные так и не пришли к единому мнению, существовала ли цивилизация атлантов, на планете существует есть много других затонувших городов, которые абсолютно реальны. В этом обзоре затонувшие города, которые можно увидеть в морских глубинах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. Данвич
В XI веке Данвич был одним из крупнейших городов Англии. Однако череда штормов в XIII – XIV веках разрушила береговую линию, и теперь город большей частью находится под морскими волнами. Ежегодно на протяжении десятилетий на побережье вокруг Данвича бушевали сильные штормы. Местные жители отчаянно строили оборонительные рвы, пытаясь сдержать наступающие воды и спасти город от затопления, но они не смогли предотвратить беспощадное вторжение моря, и все было тщетно. Сегодня дайверы обнаружили останки четырех церквей и доходного дома, а также многочисленные жилые дома и даже остатки корабля, который впоследствии потерпел крушение в гавани возле города. Сегодня археологические работы в этом месте все еще продолжаются.
2. Байи
Частично затонувший город Байи находится примерно в 16 километрах к западу от Неаполя. Этот древнеримский город, как говорят, был назван в честь Байоса, рулевого, который управлял кораблем Улисса. Как утверждалось в древнеримских преданиях, Байи был очень приятным местом для жизни, с мягким климатом, роскошной растительностью и горячими источниками. По большому счету его можно было назвать раем на Земле. В городе было много роскошных вилл и больших общественных зданий, а также общественные бани, которые обожали римляне.
Байи были известны своим гедонистическим образом жизни, и Секст Аврелий Проперций описал его как «логово распущенности и порока». Это было, несомненно, роскошное место для жизни и один из самых важных римских городов на протяжении многих сотен лет. В Байи жил Гай Кальпурний Пизон, который планировал убить императора Нерона. Когда Нерон узнал об этом плане, он приказал Пизону покончить жизнь самоубийством. Дайверы обнаружили виллу Пизона вместе с другой виллой, предположительно принадлежавшей императору. Поскольку многие жители города были очень богатыми, на морском дне исследователей ждут, наверняка, еще много сокровищ.
Считается, что вулканическая активность в этом районе привела к тому, что часть города утонула в Неаполитанском заливе. Археологические исследования этого места продолжаются с 1941 года. Вода в данном районе чистая, что позволяет дайверам тщательно исследовать затопленный город, часть которого прекрасно сохранилась, в том числе полы со сложной мозаикой, неповрежденные, несмотря на 1700 лет под водой. Дайверы обнаружили дороги, стены и даже статуи Улисса и Байоса, стоящие так, будто их установили буквально вчера.
3. Гераклион
Египетский город Гераклион опустился ниже уровня моря тысячелетия назад. Город, который предположительно посетила Елена Троянская и ее любовник Парис, считался мифическим, пока в 1999 году он не был вновь открыт археологом Франком Годдио. Это место все еще находится в процессе раскопок, но уже было найдено множество сокровищ, в том числе огромные статуи высотой до 5 метров. Город начал погружаться в море где-то в третьем веке, возможно, из-за чрезмерного веса сказочных зданий. К восьмому веку Гераклион полностью исчез.
Сотни статуй и каменных плит с надписями на греческом и древнеегипетском языках были обнаружены и подняты на поверхность вместе с золотыми монетами и десятками саркофагов, в которых, возможно, когда-то содержались мумифицированные животные в качестве подношений богам. Археологи также обнаружили останки сотен кораблекрушений, предположив, что Гераклион был важным торговым портом. В центре города находился огромный храм, посвященный Амону, верховному египетскому богу того времени. Когда Гераклион был построен, город находился в устье дельты Нила, хотя сейчас он находится на глубине 46 метров в бухте Абукир.
4. Рейвенсер Одд
Рейвенсер Одд был средневековым пиратским городком в английском Йоркшире. Это был самый ближайший порт для кораблей, прибывающих из Скандинавии, поэтому его жители плыли на лодках к приближающимся к городу кораблям и «уговаривали» их причалить. Граждане Рейвенсер Одд были освобождены от уплаты налогов, и город был фактически автономен - у него был свой собственный мэр, суд, тюрьмы и даже виселица.
Ему также было предоставлено право облагать налогом любые суда, которые местные власти «убедили» зайти в порт, что объясняет энтузиазм местных жителей. Тем не менее, море в конечном итоге начало затоплять город, и каждый прилив разрушал его. Стены начали рушиться в ил, и даже в церкви начали выбрасывать тела после похорон в море. Население начало сбегать из города, разграбив «на дорожку» церковь. Великое затопление произошло в январе 1362 года, когда свирепый шторм и необычайно высокие приливы навсегда поглотил Рейвенсер.
5. Кекова
Город, расположенный на турецком острове Кекова, был затоплен в результате землетрясения во втором веке нашей эры. Исторические записи несколько обрывочны, но создается впечатление, что этот остров был выдающимся местом в византийскую эпоху.
Сегодня на месте былого города можно увидеть руины под прозрачными голубыми водами Средиземного моря, и местные жители получают дополнительные деньги, отвозя туристов на лодках, чтобы те полюбовались руинами. Данный район охраняется законом с 1990 года, хотя посетители вполне приветствуются. Можно увидеть наполовину затонувшие руины, выступающие из воды, и здания с каменными лестницами, которые спускаются в море, что производит незабываемое впечатление.
6. Атлит Ям
Атлит Ям находится в 1 км от побережья Израиля в Средиземном море. Он настолько потрясающе сохранился, что и сегодня человеческие скелеты лежат в могилах под поверхностью воды. Атлит Ям - один из самых ранних затонувших городов, известных человеку. Здесь сохранились большие дома с каменными полами, каминами и даже колодцами. Это потрясает, поскольку данное место было похоронено под волнами уже приблизительно 9 000 лет. В 1984 году, во время поиска кораблекрушений, морской археолог Эхуд Галили первым за тысячелетия увидел древние руины, после чего возглавил миссию по их охране.
Учитывая возраст артефактов, воздействие воздуха на них может привести к разрушению, поэтому их не поднимают с морского дна (если объектам не грозит разрушение в подводных условиях). Археологи, опасающиеся повредить 9-тысячелетние руины, ждут, когда естественные потоки сместят пески, чтобы увидеть, что находится под ними. На участке уже был найден монолитный каменный круг, подобный тому, который стоит в Стоунхендже, хотя и меньшего размера. Анализ человеческих останков, обнаруженных на участке, показал признаки туберкулеза, т. е. эта болезнь на 3000 лет старше, чем считалось ранее.
7. Шичен
Шичен (или Город льва) в Китае был намеренно затоплен в 1959 году во время создания плотины Цяньдаоху. В то время 300 000 человек были переселены из района, чтобы освободить место для строительства, оставив город на произвол судьбы. Самому городу было около 600 лет, и он отличался потрясающей классической китайской архитектурой. Шичен лежал спокойно на дне водохранилища до 2001 года, когда правительство Китая не послало экспедицию, чтобы увидеть, что от него осталось, и интерес к данному участку не начал расти.
Дайверы нашли хорошо сохранившиеся статуи не только львов, но и фениксов, драконов и других животных, а также древние постройки XVI века. Сегодня правительство разрешило дайверам исследовать руины, которые находятся на глубине около 40 метров. Город удивительно хорошо сохранился, поскольку холодные воды предотвращают гниение даже деревянных лестниц домов.
8. Неаполис
В 2017 году археологи обнаружили затерянный город Неаполис возле Туниса, который был затоплен вследствие цунами 1700 лет назад. Среди руин все еще видны улицы, памятники и сотни сосудов, которые использовались для производства гарума, - разновидности рыбного соуса, который был популярен в то время. Неаполис был важной промышленной зоной в римскую эпоху и считался основным центром производства рыбного соуса в римском мире. Руины покрывают территорию в 20 гектаров, которая, как считается, была затоплена после цунами в июле 365 года нашей эры. Это было то же самое цунами, которое разрушило Александрию, и которое было вызвано землетрясением силой не менее 8 баллов.На сегодняшний день, кроме сосудов для гарума, археологи мало что обнаружили, несмотря на все поиски сокровищ. Тем не менее, археологические работы на участке продолжаются постоянно.
9. Камбей
В декабре 2000 года ученые случайно обнаружили огромный затерянный город в Камбейском заливе (также известный как Камбхатский залив), у западного побережья Индии. Лежащий на глубине 37 метров под водой, участок простирается на 8 километров в длину и 3,2 километра в ширину. Считается, что ему более 9000 лет. Среди артефактов, которые, как сообщалось, были обнаружены в то время, были фрагменты стен, скульптур и останки людей.
С тех пор, как возраст артефактов, так и то, являются ли каменные стены рукотворными, является предметом бурных споров. Если это подтвердится, то Камбей будет признан находкой первостепенной важности, поскольку он на 4000 лет старше цивилизации долины Инда. Было высказано предположение, что гипотетический город был затоплен поднимающимися водами во время последнего ледникового периода. Если это так, то возникает вопрос, сколько других древних городов лежат на дне моря.
Читайте также: Так выглядит домик с капюшоном в Норвегии. Фото
10. Олус
Олус лежит на мелководье под чистым синими водами моря у северного побережья Крита. Он стал важным портовым городом в первом тысячелетии до нашей эры и был настолько богат, что у него была даже своя валюта. Его называли городом фонтанов. Опасаясь, что пираты разграбят их сокровища, жители, как говорят, вырыли 100 фонтанов в окружающих город горах. В 99 колодцах была только вода, а в последнем - все богатства города. Его так никогда и не сумели обнаружить. Никто не знает точной причины уничтожения Олуса. Возможно, город был разрушен в результате извержения вулкана или постепенно затонул в результате естественной эрозии прибрежной зоны.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
45
0
Оставьте свой комментарий