Раздел: Фоторепортажи
Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото
Лучшие из лучших.
Все эти пейзажные фотографии объединяет восхищение перед природной красотой окружающего мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Проникновенные и философски созерцательные. Исполненные лирики и драматизма. Мистические и романтические. Эпически умиротворенные и психологически напряженные. Абстрактные и предельно чувственные.
Вот уже на протяжении пяти лет международный конкурс "Пейзажный фотограф года" объединяет любителей и профессиональных фотохудожников, посвящающих свое творчество неповторимой красоте и величию царства природы.
Более 800 фотографов-пейзажистов всего мира представили на конкурс 2018 года свои лучшие работы. Главный приз – $10 000 наличными. После подведения итогов конкурса два участника получили высшие награды. Многие другие мастера пейзажной фотосъемки были отмечены жюри благодаря своему таланту запечатлевать уникальные моменты жизни природы во всем ее многообразии.
Первый главный приз достался канадцу Адаму Гиббсу. Фотохудожник получил титул "Международный фотограф-пейзажист 2018 года" за его портфолио работ в жанре пейзажной фотографии.
Главный победитель. "Извивающийся лес". Автор фото: Adam Gibbs, Канада.
Высокий уровень мастерства Гиббса и первоклассное мастерство очевидны во всех его образах, будь то лучи света, просачивающиеся сквозь лесную чащу, или теплое сияние солнца, сияющего на снегу. Гиббс вдохновлен канадской природой, особенно пейзажами Британской Колумбии. Он стремится поймать идеальный кадр "вживую", без большого количества последующей компьютерной обработки.
"Тихий свет". Автор фото: Adam Gibbs, Канада.
"У меня нет особой тяги к манипуляции изображениями. В работе с фотографией я могу себе позволить разве что коррекцию освещенности и композиции, а не создание чего-то не существующего", – делится Гиббс секретами своего мастерства. "Моя любовь к природе и естественности намного сильнее, чем желание создавать изображения. Поэтому для меня фотографии, сделанные в конкретный момент, имеют гораздо больше целостности и личного смысла, чем те, которые сделаны позже в компьютере".
"Столпотворение деревьев". Автор фото: Adam Gibbs, Канада.
Второй главный приз достался американцу Полу Марчеллини за работу "Осенняя абстракция", которая была названа "Международной пейзажной фотографией 2018 года". Авторский взгляд фотохудожника на окружающую природу оставил неизгладимое впечатление у экспертной коллегии судей. Работы Пола отличаются стилистической глубиной.
"Международная пейзажная фотография 2018 года". "Осенняя абстракция". Автор фото: Paul Marcellini, США.
Работы нескольких других фотографов были отмечены жюри как лучшие в номинациях: "Абстрактная аэросъемка", "Закат/восход солнца", "Снег и лед", "Мгла и туман", а также "Образцовое дерево". Из 3000 фоторабот, представленных на конкурс, судьи также отобрали 101 снимок для книги, которая будет издана ограниченным тиражом. Все работы финалистов и победителей можно посмотреть на сайте International Landscape Photographer of the Year.
Премия в категории "Абстрактная аэросъемка". "Голубые ленты". Автор фото: Chris Byrne, США.
2 место. "Имперские дюны". Автор фото: Greg Boratyn, США.
2 место. "Исключение". Автор фото: Greg Boratyn, США.
Премия в категории "Снег и лед". "Замороженные гиганты". Автор фото: Ignacio Palacios, Австралия.
Премия в категории "Образцовое дерево". "Я лечу вниз". Автор фото: Ann Kristin Lindaas, Норвегия.
Премия в категории "Закат/Восход". "Тучи сгущаются над Южной Америкой". Автор фото: Xiao Zhu, Китай.
2 место. "Стрелец". Автор фото: Miles Morgan, США.
3 место. "Когда плывут облака". Автор фото: Peter Svoboda, Словакия.
3 место. "Затишье перед бурей". Автор фото: Peter Svoboda, Словакия.
3 место. "Одиночество". Автор фото: Roberto Marchegiani, Италия.
Премия в категории "Мгла и туман". "Шелест разноцветных листьев". Автор фото: Oliver Wehrli, Швейцария.
Национальный парк "Белые горы", Нью-Гэмпшир. Автор фото: Matt MacPherson, США.
Юг США. Автор фото: Thorsten Scheuermann, США.
Юго-восточное побережье Австралии. Автор фото: Warren Keelan, Австралия.
Между Вайнокой и Инидом (Оклахома). Автор фото: John Finney, США.
Сад красного песка (Королевский ботанический сад Крэнбурн), Австралия. Автор фото: Peter Virag, Австралия.
Лофотенские острова, Норвегия. Автор фото: Daniel Laan, Нидерланды.
Белые горы, Калифорния, США. Автор фото: Werner Van Steen, Бельгия.
Вулкан Бромо на острове Ява, Индонезия. Автор фото: Callie Chee, Австралия.
Восточная Сьерра, Калифорния. Автор фото: Cindy Lee Hoover, США.
Береговая линия Пиндана, около Брума, Западная Австралия. Автор фото: Mat Beetson, Австралия.
Национальный парк Намиб-Науклуфт, Намибия. Автор фото: Tom Putt, Австралия.
Скалы Калафурии, Тоскана. Автор фото: Nicola Pirondini, Италия.
Национальный парк "Баварский лес", Бавария. Автор фото: Lukáš Veselý, Чешская Республика.
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Национальный парк "Баварский лес", Бавария. Автор фото: Lukáš Veselý, Чешская Республика.
Все эти пейзажные фотографии объединяет восхищение перед природной красотой окружающего мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Проникновенные и философски созерцательные. Исполненные лирики и драматизма. Мистические и романтические. Эпически умиротворенные и психологически напряженные. Абстрактные и предельно чувственные.
Вот уже на протяжении пяти лет международный конкурс "Пейзажный фотограф года" объединяет любителей и профессиональных фотохудожников, посвящающих свое творчество неповторимой красоте и величию царства природы.
Более 800 фотографов-пейзажистов всего мира представили на конкурс 2018 года свои лучшие работы. Главный приз – $10 000 наличными. После подведения итогов конкурса два участника получили высшие награды. Многие другие мастера пейзажной фотосъемки были отмечены жюри благодаря своему таланту запечатлевать уникальные моменты жизни природы во всем ее многообразии.
Первый главный приз достался канадцу Адаму Гиббсу. Фотохудожник получил титул "Международный фотограф-пейзажист 2018 года" за его портфолио работ в жанре пейзажной фотографии.
Главный победитель. "Извивающийся лес". Автор фото: Adam Gibbs, Канада.
Высокий уровень мастерства Гиббса и первоклассное мастерство очевидны во всех его образах, будь то лучи света, просачивающиеся сквозь лесную чащу, или теплое сияние солнца, сияющего на снегу. Гиббс вдохновлен канадской природой, особенно пейзажами Британской Колумбии. Он стремится поймать идеальный кадр "вживую", без большого количества последующей компьютерной обработки.
"Тихий свет". Автор фото: Adam Gibbs, Канада.
"У меня нет особой тяги к манипуляции изображениями. В работе с фотографией я могу себе позволить разве что коррекцию освещенности и композиции, а не создание чего-то не существующего", – делится Гиббс секретами своего мастерства. "Моя любовь к природе и естественности намного сильнее, чем желание создавать изображения. Поэтому для меня фотографии, сделанные в конкретный момент, имеют гораздо больше целостности и личного смысла, чем те, которые сделаны позже в компьютере".
"Столпотворение деревьев". Автор фото: Adam Gibbs, Канада.
Второй главный приз достался американцу Полу Марчеллини за работу "Осенняя абстракция", которая была названа "Международной пейзажной фотографией 2018 года". Авторский взгляд фотохудожника на окружающую природу оставил неизгладимое впечатление у экспертной коллегии судей. Работы Пола отличаются стилистической глубиной.
"Международная пейзажная фотография 2018 года". "Осенняя абстракция". Автор фото: Paul Marcellini, США.
Работы нескольких других фотографов были отмечены жюри как лучшие в номинациях: "Абстрактная аэросъемка", "Закат/восход солнца", "Снег и лед", "Мгла и туман", а также "Образцовое дерево". Из 3000 фоторабот, представленных на конкурс, судьи также отобрали 101 снимок для книги, которая будет издана ограниченным тиражом. Все работы финалистов и победителей можно посмотреть на сайте International Landscape Photographer of the Year.
Премия в категории "Абстрактная аэросъемка". "Голубые ленты". Автор фото: Chris Byrne, США.
2 место. "Имперские дюны". Автор фото: Greg Boratyn, США.
2 место. "Исключение". Автор фото: Greg Boratyn, США.
Премия в категории "Снег и лед". "Замороженные гиганты". Автор фото: Ignacio Palacios, Австралия.
Премия в категории "Образцовое дерево". "Я лечу вниз". Автор фото: Ann Kristin Lindaas, Норвегия.
Премия в категории "Закат/Восход". "Тучи сгущаются над Южной Америкой". Автор фото: Xiao Zhu, Китай.
2 место. "Стрелец". Автор фото: Miles Morgan, США.
3 место. "Когда плывут облака". Автор фото: Peter Svoboda, Словакия.
3 место. "Затишье перед бурей". Автор фото: Peter Svoboda, Словакия.
3 место. "Одиночество". Автор фото: Roberto Marchegiani, Италия.
Премия в категории "Мгла и туман". "Шелест разноцветных листьев". Автор фото: Oliver Wehrli, Швейцария.
Национальный парк "Белые горы", Нью-Гэмпшир. Автор фото: Matt MacPherson, США.
Юг США. Автор фото: Thorsten Scheuermann, США.
Юго-восточное побережье Австралии. Автор фото: Warren Keelan, Австралия.
Между Вайнокой и Инидом (Оклахома). Автор фото: John Finney, США.
Сад красного песка (Королевский ботанический сад Крэнбурн), Австралия. Автор фото: Peter Virag, Австралия.
Лофотенские острова, Норвегия. Автор фото: Daniel Laan, Нидерланды.
Белые горы, Калифорния, США. Автор фото: Werner Van Steen, Бельгия.
Вулкан Бромо на острове Ява, Индонезия. Автор фото: Callie Chee, Австралия.
Восточная Сьерра, Калифорния. Автор фото: Cindy Lee Hoover, США.
Береговая линия Пиндана, около Брума, Западная Австралия. Автор фото: Mat Beetson, Австралия.
Национальный парк Намиб-Науклуфт, Намибия. Автор фото: Tom Putt, Австралия.
Скалы Калафурии, Тоскана. Автор фото: Nicola Pirondini, Италия.
Национальный парк "Баварский лес", Бавария. Автор фото: Lukáš Veselý, Чешская Республика.
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Национальный парк "Баварский лес", Бавария. Автор фото: Lukáš Veselý, Чешская Республика.
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