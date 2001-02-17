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Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. ФотоЛучшие из лучших.

Все эти пейзажные фотографии объединяет восхищение перед природной красотой окружающего мира, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.

Проникновенные и философски созерцательные. Исполненные лирики и драматизма. Мистические и романтические. Эпически умиротворенные и психологически напряженные. Абстрактные и предельно чувственные.

Вот уже на протяжении пяти лет международный конкурс "Пейзажный фотограф года" объединяет любителей и профессиональных фотохудожников, посвящающих свое творчество неповторимой красоте и величию царства природы.

Более 800 фотографов-пейзажистов всего мира представили на конкурс 2018 года свои лучшие работы. Главный приз – $10 000 наличными. После подведения итогов конкурса два участника получили высшие награды. Многие другие мастера пейзажной фотосъемки были отмечены жюри благодаря своему таланту запечатлевать уникальные моменты жизни природы во всем ее многообразии.

Первый главный приз достался канадцу Адаму Гиббсу. Фотохудожник получил титул "Международный фотограф-пейзажист 2018 года" за его портфолио работ в жанре пейзажной фотографии.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


Главный победитель. "Извивающийся лес". Автор фото: Adam Gibbs, Канада.

Высокий уровень мастерства Гиббса и первоклассное мастерство очевидны во всех его образах, будь то лучи света, просачивающиеся сквозь лесную чащу, или теплое сияние солнца, сияющего на снегу. Гиббс вдохновлен канадской природой, особенно пейзажами Британской Колумбии. Он стремится поймать идеальный кадр "вживую", без большого количества последующей компьютерной обработки.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


"Тихий свет". Автор фото: Adam Gibbs, Канада.

"У меня нет особой тяги к манипуляции изображениями. В работе с фотографией я могу себе позволить разве что коррекцию освещенности и композиции, а не создание чего-то не существующего", – делится Гиббс секретами своего мастерства. "Моя любовь к природе и естественности намного сильнее, чем желание создавать изображения. Поэтому для меня фотографии, сделанные в конкретный момент, имеют гораздо больше целостности и личного смысла, чем те, которые сделаны позже в компьютере".

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


"Столпотворение деревьев". Автор фото: Adam Gibbs, Канада.

Второй главный приз достался американцу Полу Марчеллини за работу "Осенняя абстракция", которая была названа "Международной пейзажной фотографией 2018 года". Авторский взгляд фотохудожника на окружающую природу оставил неизгладимое впечатление у экспертной коллегии судей. Работы Пола отличаются стилистической глубиной.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


"Международная пейзажная фотография 2018 года". "Осенняя абстракция". Автор фото: Paul Marcellini, США.

Работы нескольких других фотографов были отмечены жюри как лучшие в номинациях: "Абстрактная аэросъемка", "Закат/восход солнца", "Снег и лед", "Мгла и туман", а также "Образцовое дерево". Из 3000 фоторабот, представленных на конкурс, судьи также отобрали 101 снимок для книги, которая будет издана ограниченным тиражом. Все работы финалистов и победителей можно посмотреть на сайте International Landscape Photographer of the Year.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


Премия в категории "Абстрактная аэросъемка". "Голубые ленты". Автор фото: Chris Byrne, США.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


2 место. "Имперские дюны". Автор фото: Greg Boratyn, США.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


2 место. "Исключение". Автор фото: Greg Boratyn, США.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


Премия в категории "Снег и лед". "Замороженные гиганты". Автор фото: Ignacio Palacios, Австралия.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


Премия в категории "Образцовое дерево". "Я лечу вниз". Автор фото: Ann Kristin Lindaas, Норвегия.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


Премия в категории "Закат/Восход". "Тучи сгущаются над Южной Америкой". Автор фото: Xiao Zhu, Китай.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


2 место. "Стрелец". Автор фото: Miles Morgan, США.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


3 место. "Когда плывут облака". Автор фото: Peter Svoboda, Словакия.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


3 место. "Затишье перед бурей". Автор фото: Peter Svoboda, Словакия.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


3 место. "Одиночество". Автор фото: Roberto Marchegiani, Италия.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


Премия в категории "Мгла и туман". "Шелест разноцветных листьев". Автор фото: Oliver Wehrli, Швейцария.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


Национальный парк "Белые горы", Нью-Гэмпшир. Автор фото: Matt MacPherson, США.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


Юг США. Автор фото: Thorsten Scheuermann, США.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


Юго-восточное побережье Австралии. Автор фото: Warren Keelan, Австралия.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


Между Вайнокой и Инидом (Оклахома). Автор фото: John Finney, США.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


Сад красного песка (Королевский ботанический сад Крэнбурн), Австралия. Автор фото: Peter Virag, Австралия.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


Лофотенские острова, Норвегия. Автор фото: Daniel Laan, Нидерланды.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


Белые горы, Калифорния, США. Автор фото: Werner Van Steen, Бельгия.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


Вулкан Бромо на острове Ява, Индонезия. Автор фото: Callie Chee, Австралия.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


Восточная Сьерра, Калифорния. Автор фото: Cindy Lee Hoover, США.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


Береговая линия Пиндана, около Брума, Западная Австралия. Автор фото: Mat Beetson, Австралия.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


Национальный парк Намиб-Науклуфт, Намибия. Автор фото: Tom Putt, Австралия.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


Скалы Калафурии, Тоскана. Автор фото: Nicola Pirondini, Италия.

Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


Национальный парк "Баварский лес", Бавария. Автор фото: Lukáš Veselý, Чешская Республика.

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Названы лучшие абстрактные пейзажи года. Фото


Национальный парк "Баварский лес", Бавария. Автор фото: Lukáš Veselý, Чешская Республика.

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 Теги: пейзажи, конкурс

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Сегодня, 18:32 » Автор: Анна Мартынова
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