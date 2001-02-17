Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото

Он неплохо сохранился.



В то время как каждый из нас лишь мечтают о том, чтобы найти в старом сарае забытый классически автомобиль, некоторым случайно везет. Один из агентов по недвижимости приобрел землю с сараем на территории, содержание которого он не знал. К его величайшему удивлению внутри оказался Jaguar Mk II 1960 года выпуска, передает



Сейчас автомобиль выставлен на продажу за 14 900 долларов США (около 1 миллиона рублей) Удивительно, но его кузов имеет сравнительно немного ржавчины для автомобиля, простоявшего без движения с 1983 года.







Изначально автомобиль был окрашен в красный цвет с красным интерьером и красными (!) колесными дисками. Это должно быть убийственное сочетание. Продавец утверждает, что оригинальный красный цвет до сих пор можно увидеть под более свежей черной краской.







Еще одной важной деталью касаемо этого образца можно считать то, что он - из первой тысячи. А именно - 773-й по счету. В объявлении говориться, что хромированные детали сохранились в неплохом состоянии, а лобовое стекло всё еще оригинальное.







Когда вы находите автомобиль любой модели из первой выпущенной тысячи, да еще и с оригинальным сочетанием цветов - это огромная удача, что делает этот экземпляр отличной находкой. Интерьер автомобиля также сохранился в довольно приличном состоянии, несмотря на длительный простой в сарае в заснеженном штате Айова.







Двигатель в настоящее время не заводится, но есть некоторые хорошие новости: продавец подключил автомобиль к внешнему питанию, и все электрические системы мгновенно вернулись к жизни. Никаких признаков повреждения цепи привода ГРМ или распредвала нет. Продавец также подтверждает, что в автомобиле установлена оригинальная трансмиссия.







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Хотя неприятные сюрпризы возможны, такие моменты все же являются плюсами. Более того, на раме нет следов ржавчины, а самая сильные её очаги находятся на пороге с пассажирской стороны.





































Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В то время как каждый из нас лишь мечтают о том, чтобы найти в старом сарае забытый классически автомобиль, некоторым случайно везет. Один из агентов по недвижимости приобрел землю с сараем на территории, содержание которого он не знал. К его величайшему удивлению внутри оказался Jaguar Mk II 1960 года выпуска, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер Сейчас автомобиль выставлен на продажу за 14 900 долларов США (около 1 миллиона рублей) Удивительно, но его кузов имеет сравнительно немного ржавчины для автомобиля, простоявшего без движения с 1983 года.Изначально автомобиль был окрашен в красный цвет с красным интерьером и красными (!) колесными дисками. Это должно быть убийственное сочетание. Продавец утверждает, что оригинальный красный цвет до сих пор можно увидеть под более свежей черной краской.Еще одной важной деталью касаемо этого образца можно считать то, что он - из первой тысячи. А именно - 773-й по счету. В объявлении говориться, что хромированные детали сохранились в неплохом состоянии, а лобовое стекло всё еще оригинальное.Когда вы находите автомобиль любой модели из первой выпущенной тысячи, да еще и с оригинальным сочетанием цветов - это огромная удача, что делает этот экземпляр отличной находкой. Интерьер автомобиля также сохранился в довольно приличном состоянии, несмотря на длительный простой в сарае в заснеженном штате Айова.Двигатель в настоящее время не заводится, но есть некоторые хорошие новости: продавец подключил автомобиль к внешнему питанию, и все электрические системы мгновенно вернулись к жизни. Никаких признаков повреждения цепи привода ГРМ или распредвала нет. Продавец также подтверждает, что в автомобиле установлена оригинальная трансмиссия.Хотя неприятные сюрпризы возможны, такие моменты все же являются плюсами. Более того, на раме нет следов ржавчины, а самая сильные её очаги находятся на пороге с пассажирской стороны.





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