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Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото

Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото Он неплохо сохранился.

В то время как каждый из нас лишь мечтают о том, чтобы найти в старом сарае забытый классически автомобиль, некоторым случайно везет. Один из агентов по недвижимости приобрел землю с сараем на территории, содержание которого он не знал. К его величайшему удивлению внутри оказался Jaguar Mk II 1960 года выпуска, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Сейчас автомобиль выставлен на продажу за 14 900 долларов США (около 1 миллиона рублей) Удивительно, но его кузов имеет сравнительно немного ржавчины для автомобиля, простоявшего без движения с 1983 года.

Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото


Изначально автомобиль был окрашен в красный цвет с красным интерьером и красными (!) колесными дисками. Это должно быть убийственное сочетание. Продавец утверждает, что оригинальный красный цвет до сих пор можно увидеть под более свежей черной краской.

Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото


Еще одной важной деталью касаемо этого образца можно считать то, что он - из первой тысячи. А именно - 773-й по счету. В объявлении говориться, что хромированные детали сохранились в неплохом состоянии, а лобовое стекло всё еще оригинальное.

Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото


Когда вы находите автомобиль любой модели из первой выпущенной тысячи, да еще и с оригинальным сочетанием цветов - это огромная удача, что делает этот экземпляр отличной находкой. Интерьер автомобиля также сохранился в довольно приличном состоянии, несмотря на длительный простой в сарае в заснеженном штате Айова.

Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото


Двигатель в настоящее время не заводится, но есть некоторые хорошие новости: продавец подключил автомобиль к внешнему питанию, и все электрические системы мгновенно вернулись к жизни. Никаких признаков повреждения цепи привода ГРМ или распредвала нет. Продавец также подтверждает, что в автомобиле установлена оригинальная трансмиссия.

Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото


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Хотя неприятные сюрпризы возможны, такие моменты все же являются плюсами. Более того, на раме нет следов ржавчины, а самая сильные её очаги находятся на пороге с пассажирской стороны.

Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото
Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото
Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото
Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото
Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото
Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото
Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото
Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото
Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото
Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото
Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото
Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото
Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото
Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото
Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото
Этот Jaguar простоял в сарае 36 лет. Фото


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 Теги: Jaguar, авто

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Сегодня, 19:52 » Автор: Анна Мартынова
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