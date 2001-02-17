В этом ресторане невозможно получить то, что заказал. Фото

Посетителей ждет сюрприз.



Одна из самых неприятных ситуаций, которые могут случиться с любым из нас в ресторане или кафе, - это когда вы заказываете одно блюдо, а официант все путает и вам приносят совсем другое. В Токио же появился ресторан The Restaurant of Order Mistakes (в переводе - «ресторан неправильного обслуживания»), где специализируются именно на таких ситуациях, поскольку в заведении работают особенные официанты - пожилые люди с деменцией (приобретенное слабоумие), передает



Главная задумка владельцев ресторана предельна проста. Официанты с большой долей вероятности перепутают заказ и принесут другое блюдо. Однако если клиент знает об этом заранее, то это меняет отношение к людям с подобными диагнозами. Именно такой опыт позволяет понять, что с чуть более терпеливым отношением с нашей стороны люди с деменцией могут быть полноправными членами общества.



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Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Одна из самых неприятных ситуаций, которые могут случиться с любым из нас в ресторане или кафе, - это когда вы заказываете одно блюдо, а официант все путает и вам приносят совсем другое. В Токио же появился ресторан The Restaurant of Order Mistakes (в переводе - «ресторан неправильного обслуживания»), где специализируются именно на таких ситуациях, поскольку в заведении работают особенные официанты - пожилые люди с деменцией (приобретенное слабоумие), передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture Главная задумка владельцев ресторана предельна проста. Официанты с большой долей вероятности перепутают заказ и принесут другое блюдо. Однако если клиент знает об этом заранее, то это меняет отношение к людям с подобными диагнозами. Именно такой опыт позволяет понять, что с чуть более терпеливым отношением с нашей стороны люди с деменцией могут быть полноправными членами общества.





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