Раздел: Фоторепортажи
Японские женщины в снимках начала ХХ века. Фото
Коллекция редких снимков.
Для этих чёрно-белых фотографий гейши позировали без кимоно и в основном с распущенными волосами вместо традиционных причёсок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Неизвестный японский фотограф, сделавший эти снимки в 1900-х годах, должно быть, предпочитал любоваться гейшами, свободными от сковывающей одежды и без строгой укладки волос. Он нанимал гейш и их учениц, чтобы они позировали для студийной съёмки именно в таком виде. Коллекцию опубликовал на Flickr Окинава Соба.
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Для этих чёрно-белых фотографий гейши позировали без кимоно и в основном с распущенными волосами вместо традиционных причёсок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Неизвестный японский фотограф, сделавший эти снимки в 1900-х годах, должно быть, предпочитал любоваться гейшами, свободными от сковывающей одежды и без строгой укладки волос. Он нанимал гейш и их учениц, чтобы они позировали для студийной съёмки именно в таком виде. Коллекцию опубликовал на Flickr Окинава Соба.
Читайте также: В Китае построили культурный центр с интерьером наизнанку. Фото
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