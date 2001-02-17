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Японские женщины в снимках начала ХХ века. Фото

Японские женщины в снимках начала ХХ века. Фото Коллекция редких снимков.

Для этих чёрно-белых фотографий гейши позировали без кимоно и в основном с распущенными волосами вместо традиционных причёсок, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Неизвестный японский фотограф, сделавший эти снимки в 1900-х годах, должно быть, предпочитал любоваться гейшами, свободными от сковывающей одежды и без строгой укладки волос. Он нанимал гейш и их учениц, чтобы они позировали для студийной съёмки именно в таком виде. Коллекцию опубликовал на Flickr Окинава Соба.

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Японские женщины в снимках начала ХХ века. Фото
Японские женщины в снимках начала ХХ века. Фото
Японские женщины в снимках начала ХХ века. Фото
Японские женщины в снимках начала ХХ века. Фото
Японские женщины в снимках начала ХХ века. Фото
Японские женщины в снимках начала ХХ века. Фото
Японские женщины в снимках начала ХХ века. Фото
Японские женщины в снимках начала ХХ века. Фото
Японские женщины в снимках начала ХХ века. Фото
Японские женщины в снимках начала ХХ века. Фото
Японские женщины в снимках начала ХХ века. Фото
Японские женщины в снимках начала ХХ века. Фото
Японские женщины в снимках начала ХХ века. Фото
Японские женщины в снимках начала ХХ века. Фото
Японские женщины в снимках начала ХХ века. Фото


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 Теги: Япония, история

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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