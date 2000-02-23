Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото
Его работы заслуживают внимания.
Уроженец Балеарских островов, фотограф Энрик Эдриан Дженер, больше известный под ником 27mm, уже несколько лет погружается под воду, чтобы запечатлеть глубину и мощь морской пучины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Техническое оснащение съемок предельно просто: маска, трубка и камера. Что получается в итоге: портрет самого моря или человека, который часто присутствует в кадре, добавляя работам драматизма и контраста, ― остается додумать зрителям.
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Фотографии Энрика демонстрируют незначительность всего по сравнению с величием океана.
Уроженец Балеарских островов, фотограф Энрик Эдриан Дженер, больше известный под ником 27mm, уже несколько лет погружается под воду, чтобы запечатлеть глубину и мощь морской пучины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.
Техническое оснащение съемок предельно просто: маска, трубка и камера. Что получается в итоге: портрет самого моря или человека, который часто присутствует в кадре, добавляя работам драматизма и контраста, ― остается додумать зрителям.
Читайте также: В Китае построили культурный центр с интерьером наизнанку. Фото
Фотографии Энрика демонстрируют незначительность всего по сравнению с величием океана.
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