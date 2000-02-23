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Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото

Фотограф показал всю мощь морской пучины. ФотоЕго работы заслуживают внимания.

Уроженец Балеарских островов, фотограф Энрик Эдриан Дженер, больше известный под ником 27mm, уже несколько лет погружается под воду, чтобы запечатлеть глубину и мощь морской пучины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фотоискусство.

Техническое оснащение съемок предельно просто: маска, трубка и камера. Что получается в итоге: портрет самого моря или человека, который часто присутствует в кадре, добавляя работам драматизма и контраста, ― остается додумать зрителям.

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Фотографии Энрика демонстрируют незначительность всего по сравнению с величием океана.

Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото
Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото
Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото
Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото
Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото
Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото
Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото
Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото
Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото
Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото
Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото
Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото
Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото
Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото
Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото
Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото
Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото
Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото
Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото


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 Теги: фотограф, море

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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