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Шеф-повар «Оскара» показал, чем накормит гостей премии. Фото
Вольфганг Пак угощает гостей вечеринки уже 25-й раз.
В воскресенье, 24 февраля, красная дорожка на бульваре Голливуд, перед театром Долби снова будет приветствовать гостей 91-й ежегодной церемонии вручения премий Оскар, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.
В этом году шоу впервые за несколько десятилетий будет проходить без ведущего, однако после церемонии победителей и гостей будет ждать традиционный праздничный ужин на вечеринке Governors Ball.
В этом году за меню Оскаровской вечеринки, состоящее из более 30 блюд, в 25-й раз отвечает шеф-повар Вольфганг Пак. «Я не буду вмешиваться в то, как вы снимаете фильмы, а вы не вмешивайтесь в то, как я готовлю», - ответил Пак на предложение Американской киноакадемии руководить кухней вечеринки в 1994 году.
За эти 25 лет некоторые блюда неизменно остаются в меню Governors Ball: к примеру, шоколадные статуэтки Оскара, покрытые 24-каратным золотом, говядина Миядзаки, пироги с курицей с черными трюфелями, пирожные макарун.
Макаруны
Новые блюда в меню этого года - жареные перепела на вафле красный бархат, а также еда, которую шеф-повару Паку готовила в детстве мама: «Мы готовим вареники по рецепту моей мамы. Я вырос на границе с Италией, и моя мама готовила эти пельмени из рикотты, как голые равиоли без теста, с песто из кресс-салата и гороха и коричневым маслом. Это действительно домашняя кухня. Уютная еда, но благородная».
Вот еще блюда, которыми будут угощать звезд Голливуда, а также номинантов и лауреатов Оскара-2019:
Закуски от шефа
Кростини из арбуза с цитрусовым сыром фета, тостада с авокадо, хрустящей капустой и глазурью из чипотле; кростини с нью-йоркским стейком, классические чимичурри; картофельные чипсы домашнего приготовления
Курица на вафле красный бархат
Закуски
Потстикер (китайские пельмени) из диких грибов, с черным трюфелем; тартар из говядины Миядзаки на хрустящей корочке из тапиоки; мини-тако из корня таро с глазированными баклажанами мисо и копчеными соевыми грибами; копченый лосось; миниатюрный бургер с говядиной Миядзаки, острым чеддером, ремуладом; фирменные пиццы Вольфганга Пака; острый тартар из тунца в конусах из кунжута; королевский краб с Аляски на хрустящем рисовом пироге с авокадо
Паста Торчио
Суши-бар
Пряные рулетики из тунца; калифорнийские роллы; овощные роллы; нигири; севиче из гребешка, черного чеснока, с микрогрином; морской еж с заварным кремом под глазурью из унаги; устрицы; ножки снежного краба; ножки камчатского краба; омары; креветки
Основные блюда
Карамелизированная цветная капуста, с изюмом, лаймом, кедровым орехом; замороженная свекла с миндальным заварным кремом, лимоном и салатом айсберг; салат из помело, азиатской груши, соуса цацики с сыром, мятой, грецким орехом; хурма с хамоном, сыром буратта и дикой рукколой
Салат с помело, горошком и азиатской грушей
Суп из топинамбура и фенхеля с чипсами и трюфелем; пирог с курицей и черным трюфелем; зимний трюфель, запеченный с каватаппи и сыром; горох аньолотти с черным трюфелем и пармезаном; паста Торчио с рукколой, помидорами, каперсами и цветами базилика; вареники с австрийской рикоттой, песто из кресс-салата с горохом и лимонно-коричневым маслом
Десерты
Шоколадные Оскары с покрытием из 24-каратного золота; клубника в шоколадном соусе-омбре; торт подушка с кокосом, манго и маракуйей; печенье из маракуйи с кусочками шоколада; печенье с шоколадной крошкой; печенье три шоколада; печенье из молочного шоколада и карамелизированного пекана; клубничное печенье; брауни с лесным орехом и миндалем; макарун со вкусом эспрессо; макарун матча черри
Шварцвальдская вишня
Шварцвальд Вишня; веррино из ириски с гнездом из темного шоколада; тропическая Павлова с измельченным джекфрутом и питайей; клубничный чизкейк с имбирем и жасминовым желе
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Веганские сладости (без глютена)
Гавайские сферы из суперфудов; вупи-пай красный бархат; тирамису из кешью и ванили; малиновый макарун; печенье с шоколадом и морской солью
Десерт
В воскресенье, 24 февраля, красная дорожка на бульваре Голливуд, перед театром Долби снова будет приветствовать гостей 91-й ежегодной церемонии вручения премий Оскар, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.
В этом году шоу впервые за несколько десятилетий будет проходить без ведущего, однако после церемонии победителей и гостей будет ждать традиционный праздничный ужин на вечеринке Governors Ball.
В этом году за меню Оскаровской вечеринки, состоящее из более 30 блюд, в 25-й раз отвечает шеф-повар Вольфганг Пак. «Я не буду вмешиваться в то, как вы снимаете фильмы, а вы не вмешивайтесь в то, как я готовлю», - ответил Пак на предложение Американской киноакадемии руководить кухней вечеринки в 1994 году.
За эти 25 лет некоторые блюда неизменно остаются в меню Governors Ball: к примеру, шоколадные статуэтки Оскара, покрытые 24-каратным золотом, говядина Миядзаки, пироги с курицей с черными трюфелями, пирожные макарун.
Макаруны
Новые блюда в меню этого года - жареные перепела на вафле красный бархат, а также еда, которую шеф-повару Паку готовила в детстве мама: «Мы готовим вареники по рецепту моей мамы. Я вырос на границе с Италией, и моя мама готовила эти пельмени из рикотты, как голые равиоли без теста, с песто из кресс-салата и гороха и коричневым маслом. Это действительно домашняя кухня. Уютная еда, но благородная».
Вот еще блюда, которыми будут угощать звезд Голливуда, а также номинантов и лауреатов Оскара-2019:
Закуски от шефа
Кростини из арбуза с цитрусовым сыром фета, тостада с авокадо, хрустящей капустой и глазурью из чипотле; кростини с нью-йоркским стейком, классические чимичурри; картофельные чипсы домашнего приготовления
Курица на вафле красный бархат
Закуски
Потстикер (китайские пельмени) из диких грибов, с черным трюфелем; тартар из говядины Миядзаки на хрустящей корочке из тапиоки; мини-тако из корня таро с глазированными баклажанами мисо и копчеными соевыми грибами; копченый лосось; миниатюрный бургер с говядиной Миядзаки, острым чеддером, ремуладом; фирменные пиццы Вольфганга Пака; острый тартар из тунца в конусах из кунжута; королевский краб с Аляски на хрустящем рисовом пироге с авокадо
Паста Торчио
Суши-бар
Пряные рулетики из тунца; калифорнийские роллы; овощные роллы; нигири; севиче из гребешка, черного чеснока, с микрогрином; морской еж с заварным кремом под глазурью из унаги; устрицы; ножки снежного краба; ножки камчатского краба; омары; креветки
Основные блюда
Карамелизированная цветная капуста, с изюмом, лаймом, кедровым орехом; замороженная свекла с миндальным заварным кремом, лимоном и салатом айсберг; салат из помело, азиатской груши, соуса цацики с сыром, мятой, грецким орехом; хурма с хамоном, сыром буратта и дикой рукколой
Салат с помело, горошком и азиатской грушей
Суп из топинамбура и фенхеля с чипсами и трюфелем; пирог с курицей и черным трюфелем; зимний трюфель, запеченный с каватаппи и сыром; горох аньолотти с черным трюфелем и пармезаном; паста Торчио с рукколой, помидорами, каперсами и цветами базилика; вареники с австрийской рикоттой, песто из кресс-салата с горохом и лимонно-коричневым маслом
Десерты
Шоколадные Оскары с покрытием из 24-каратного золота; клубника в шоколадном соусе-омбре; торт подушка с кокосом, манго и маракуйей; печенье из маракуйи с кусочками шоколада; печенье с шоколадной крошкой; печенье три шоколада; печенье из молочного шоколада и карамелизированного пекана; клубничное печенье; брауни с лесным орехом и миндалем; макарун со вкусом эспрессо; макарун матча черри
Шварцвальдская вишня
Шварцвальд Вишня; веррино из ириски с гнездом из темного шоколада; тропическая Павлова с измельченным джекфрутом и питайей; клубничный чизкейк с имбирем и жасминовым желе
Читайте также: В Китае построили культурный центр с интерьером наизнанку. Фото
Веганские сладости (без глютена)
Гавайские сферы из суперфудов; вупи-пай красный бархат; тирамису из кешью и ванили; малиновый макарун; печенье с шоколадом и морской солью
Десерт
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