Раздел: Фоторепортажи
Николаев в снимках времен Первой мировой. Фото
Подборка уникальных снимков.
На сайте одного из интернет-аукционов, опубликовали уникальные фотографии Николаева. Их сделали во время Первой мировой войны 1914-1918-го, передает Хроника.инфо со ссылкой на inshe.tv.
Город был известен кораблестроительной предприятиями. Всего в Николаеве действовало 44 промышленных заводов и цехов. На них работало 17 тыс. человек. Было 882 ремесленно-кустарных предприятия.
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Николаевский порт осуществлял экспортные операции с большими финансовыми оборотами.
На сайте одного из интернет-аукционов, опубликовали уникальные фотографии Николаева. Их сделали во время Первой мировой войны 1914-1918-го, передает Хроника.инфо со ссылкой на inshe.tv.
Город был известен кораблестроительной предприятиями. Всего в Николаеве действовало 44 промышленных заводов и цехов. На них работало 17 тыс. человек. Было 882 ремесленно-кустарных предприятия.
Читайте также: Лас-Вегас впервые за 50 лет засыпало снегом. Фото
Николаевский порт осуществлял экспортные операции с большими финансовыми оборотами.
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