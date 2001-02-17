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Раздел: Фоторепортажи  
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Николаев в снимках времен Первой мировой. Фото

Николаев в снимках времен Первой мировой. ФотоПодборка уникальных снимков.

На сайте одного из интернет-аукционов, опубликовали уникальные фотографии Николаева. Их сделали во время Первой мировой войны 1914-1918-го, передает Хроника.инфо со ссылкой на inshe.tv.

Город был известен кораблестроительной предприятиями. Всего в Николаеве действовало 44 промышленных заводов и цехов. На них работало 17 тыс. человек. Было 882 ремесленно-кустарных предприятия.

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Николаевский порт осуществлял экспортные операции с большими финансовыми оборотами.

Николаев в снимках времен Первой мировой. Фото
Николаев в снимках времен Первой мировой. Фото
Николаев в снимках времен Первой мировой. Фото
Николаев в снимках времен Первой мировой. Фото
Николаев в снимках времен Первой мировой. Фото
Николаев в снимках времен Первой мировой. Фото
Николаев в снимках времен Первой мировой. Фото
Николаев в снимках времен Первой мировой. Фото
Николаев в снимках времен Первой мировой. Фото
Николаев в снимках времен Первой мировой. Фото
Николаев в снимках времен Первой мировой. Фото
Николаев в снимках времен Первой мировой. Фото
Николаев в снимках времен Первой мировой. Фото


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 Теги: Николаев, Первая мировая война

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