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Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото
Эта женщина способна перевоплотиться в любую знаменитость.
Талантливая китайская бьюти-влогерша Хэ Юйхун (He Yuhong), также известной в Instagram как Yuyamika, может перевоплотиться в кого угодно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Например, она стала двойником самого Джонни Деппа. Видео с ее трансформацией настолько впечатляюще, что опубликованный в Instagram 11 февраля видеоролик набрал уже почти 800 тысяч просмотров.
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Результат настолько невероятный, что даже сам актёр наверняка спросил бы, не смотрит ли он в зеркало, если бы увидел этот ролик.
Талантливая китайская бьюти-влогерша Хэ Юйхун (He Yuhong), также известной в Instagram как Yuyamika, может перевоплотиться в кого угодно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Например, она стала двойником самого Джонни Деппа. Видео с ее трансформацией настолько впечатляюще, что опубликованный в Instagram 11 февраля видеоролик набрал уже почти 800 тысяч просмотров.
Читайте также: Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото
Результат настолько невероятный, что даже сам актёр наверняка спросил бы, не смотрит ли он в зеркало, если бы увидел этот ролик.
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