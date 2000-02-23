» » Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото

Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото Эта женщина способна перевоплотиться в любую знаменитость.

Талантливая китайская бьюти-влогерша Хэ Юйхун (He Yuhong), также известной в Instagram как Yuyamika, может перевоплотиться в кого угодно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Например, она стала двойником самого Джонни Деппа. Видео с ее трансформацией настолько впечатляюще, что опубликованный в Instagram 11 февраля видеоролик набрал уже почти 800 тысяч просмотров.

Читайте также: Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото

Результат настолько невероятный, что даже сам актёр наверняка спросил бы, не смотрит ли он в зеркало, если бы увидел этот ролик.

Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото
Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото
Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото
Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото
Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото
Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото
Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото
Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото
Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото
Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото
Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото
Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото
Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото
Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото
Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото
Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото
Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото
Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото
Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото
Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото
Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Китаянка, макияж

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
     57
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх