Раздел: Фоторепортажи
Клубная жизнь Нью-Йорка 70-х годов. Фото
Большинство снимков сделаны в клубе «Studio 54».
Нынешнему поколению кажется, что их папы и мамы, бабушки и дедушки вели себя строго и прилично полвека тому назад, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Но, что же происходило в их молодые годы на самом деле? Оказывается, предки прожигали жизнь покруче, чем их отпрыски.
Об этом свидетельствует подборка черно-белых фотографий, сделанных в ночных клубах Нью-Йорка в 1970-х годах.
Алкоголь, дикие танцы, наркотики - и это, далеко, не весь список развлечений молодежи того времени.
Взгляните и вы, как отрывались на полную те сорвиголовы, которым сейчас уже перевалило за восьмой десяток.
Побаловаться белым порошком, чтобы поймать кайф, - обычное дело для того времени.
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Фотографии сделаны, в основном в легендарном диско-клубе «Studio 54», куда раскрепощенная молодежь стремилась попасть каждый вечер. Он стал главным местом событий, которые строили ту эпоху. Музыка, танцы и разношерстная толпа создавали настоящую гремучую смесь.
Нынешнему поколению кажется, что их папы и мамы, бабушки и дедушки вели себя строго и прилично полвека тому назад, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Но, что же происходило в их молодые годы на самом деле? Оказывается, предки прожигали жизнь покруче, чем их отпрыски.
Об этом свидетельствует подборка черно-белых фотографий, сделанных в ночных клубах Нью-Йорка в 1970-х годах.
Алкоголь, дикие танцы, наркотики - и это, далеко, не весь список развлечений молодежи того времени.
Взгляните и вы, как отрывались на полную те сорвиголовы, которым сейчас уже перевалило за восьмой десяток.
Побаловаться белым порошком, чтобы поймать кайф, - обычное дело для того времени.
Читайте также: Фотограф показал всю мощь морской пучины. Фото
Фотографии сделаны, в основном в легендарном диско-клубе «Studio 54», куда раскрепощенная молодежь стремилась попасть каждый вечер. Он стал главным местом событий, которые строили ту эпоху. Музыка, танцы и разношерстная толпа создавали настоящую гремучую смесь.
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