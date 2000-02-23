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Раздел: Фоторепортажи  
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Клубная жизнь Нью-Йорка 70-х годов. Фото

Клубная жизнь Нью-Йорка 70-х годов. Фото Большинство снимков сделаны в клубе «Studio 54».

Нынешнему поколению кажется, что их папы и мамы, бабушки и дедушки вели себя строго и прилично полвека тому назад, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Но, что же происходило в их молодые годы на самом деле? Оказывается, предки прожигали жизнь покруче, чем их отпрыски.

Об этом свидетельствует подборка черно-белых фотографий, сделанных в ночных клубах Нью-Йорка в 1970-х годах.

Алкоголь, дикие танцы, наркотики - и это, далеко, не весь список развлечений молодежи того времени.

Взгляните и вы, как отрывались на полную те сорвиголовы, которым сейчас уже перевалило за восьмой десяток.

Побаловаться белым порошком, чтобы поймать кайф, - обычное дело для того времени.

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Фотографии сделаны, в основном в легендарном диско-клубе «Studio 54», куда раскрепощенная молодежь стремилась попасть каждый вечер. Он стал главным местом событий, которые строили ту эпоху. Музыка, танцы и разношерстная толпа создавали настоящую гремучую смесь.

Клубная жизнь Нью-Йорка 70-х годов. Фото
Клубная жизнь Нью-Йорка 70-х годов. Фото
Клубная жизнь Нью-Йорка 70-х годов. Фото
Клубная жизнь Нью-Йорка 70-х годов. Фото
Клубная жизнь Нью-Йорка 70-х годов. Фото
Клубная жизнь Нью-Йорка 70-х годов. Фото
Клубная жизнь Нью-Йорка 70-х годов. Фото
Клубная жизнь Нью-Йорка 70-х годов. Фото
Клубная жизнь Нью-Йорка 70-х годов. Фото
Клубная жизнь Нью-Йорка 70-х годов. Фото
Клубная жизнь Нью-Йорка 70-х годов. Фото
Клубная жизнь Нью-Йорка 70-х годов. Фото


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 Теги: Нью-Йорк, клубы

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