Раздел: Фоторепортажи
Красивые пещеры в снимках фотографа-спелеолога. Фото
Исследование и фотографирование пещер - хобби Робби Шона.
Есть фотографы, которые специализируются на одной теме. Им удается так досконально изучить ее, что снимки привлекают внимание даже тех, кто к этой теме абсолютно равнодушен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
И вот, британский фотограф и спелеолог Робби Шон снимает пещеры.
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Даже если вы не большой поклонник таковых, снимки автора производят огромное впечатление...
Есть фотографы, которые специализируются на одной теме. Им удается так досконально изучить ее, что снимки привлекают внимание даже тех, кто к этой теме абсолютно равнодушен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
И вот, британский фотограф и спелеолог Робби Шон снимает пещеры.
Читайте также: Необычные перевоплощения китаянки при помощи макияжа. Фото
Даже если вы не большой поклонник таковых, снимки автора производят огромное впечатление...
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