» » Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото

Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото На фотографиях видно, что происходящее далее уже не предотвратить.

Фотографии места происшествия по определению печальны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.

Если только они не сделаны за секунду до того, как это самое происшествие случилось.

Такие кадры, хоть и наполнены ощущением приближающейся боли или унижения, вызывают пакостную усмешку.

Читайте также: Красивые пещеры в снимках фотографа-спелеолога. Фото

Боль и унижение приближаются-то не к нам.

Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото
Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото
Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото
Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото
Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото
Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото
Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото
Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото
Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото
Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото
Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото
Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото
Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото
Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото
Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото
Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото
Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото
Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото
Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото
Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото
Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото
Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: фейлы, фото

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
     198
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх