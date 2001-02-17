Раздел: Фоторепортажи
Забавные снимки людей за секунду до фейлов. Фото
На фотографиях видно, что происходящее далее уже не предотвратить.
Фотографии места происшествия по определению печальны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Если только они не сделаны за секунду до того, как это самое происшествие случилось.
Такие кадры, хоть и наполнены ощущением приближающейся боли или унижения, вызывают пакостную усмешку.
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Боль и унижение приближаются-то не к нам.
Фотографии места происшествия по определению печальны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BigPicture.
Если только они не сделаны за секунду до того, как это самое происшествие случилось.
Такие кадры, хоть и наполнены ощущением приближающейся боли или унижения, вызывают пакостную усмешку.
Читайте также: Красивые пещеры в снимках фотографа-спелеолога. Фото
Боль и унижение приближаются-то не к нам.
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