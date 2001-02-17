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Раздел: Фоторепортажи  
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Страшно красиво: снимки, от которых мороз по коже. Фото

Страшно красиво: снимки, от которых мороз по коже. ФотоФотографии, от которых в жар и холод бросает одновременно

Есть такой термин - эсхатологический восторг. Сергей Шнуров трактует его так: «Когда вокруг п***, а тебе очень нравится», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.

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Очевидно, примерно такие чувства испытывали авторы фотографий из этой подборки.

Страшно красиво: снимки, от которых мороз по коже. Фото
Страшно красиво: снимки, от которых мороз по коже. Фото
Страшно красиво: снимки, от которых мороз по коже. Фото
Страшно красиво: снимки, от которых мороз по коже. Фото
Страшно красиво: снимки, от которых мороз по коже. Фото
Страшно красиво: снимки, от которых мороз по коже. Фото
Страшно красиво: снимки, от которых мороз по коже. Фото
Страшно красиво: снимки, от которых мороз по коже. Фото
Страшно красиво: снимки, от которых мороз по коже. Фото
Страшно красиво: снимки, от которых мороз по коже. Фото
Страшно красиво: снимки, от которых мороз по коже. Фото


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 Теги: страх, красота

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