Раздел: Фоторепортажи
Страшно красиво: снимки, от которых мороз по коже. Фото
Фотографии, от которых в жар и холод бросает одновременно
Есть такой термин - эсхатологический восторг. Сергей Шнуров трактует его так: «Когда вокруг п***, а тебе очень нравится», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.
Читайте также: Ужасающие кадры из прошлого, от которых мороз по коже. Фото
Очевидно, примерно такие чувства испытывали авторы фотографий из этой подборки.
Есть такой термин - эсхатологический восторг. Сергей Шнуров трактует его так: «Когда вокруг п***, а тебе очень нравится», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.
Читайте также: Ужасающие кадры из прошлого, от которых мороз по коже. Фото
Очевидно, примерно такие чувства испытывали авторы фотографий из этой подборки.
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