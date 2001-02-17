Яркие топы и леопардовые платья: так выглядела Кейт Миддлтон до замужества. Фото

Миру показали жизнь Кейт Миддлтон до замужества



В сети появились фото Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской, еще до ее вхождения в королевскую семью, пишет



Это сегодня Кейт - образец элегантности. Однако герцогиня Кембриджская не всегда имела безупречный гардероб.



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В 2007-2008 годах любимой одеждой Кейт были яркие топы и леопардовые платья. Папарацци часто ловили ее по дороге из магазина в неряшливо заправленных в сапоги джинсах и с обнаженным животом.

















Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В сети появились фото Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской, еще до ее вхождения в королевскую семью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Politeka Это сегодня Кейт - образец элегантности. Однако герцогиня Кембриджская не всегда имела безупречный гардероб.В 2007-2008 годах любимой одеждой Кейт были яркие топы и леопардовые платья. Папарацци часто ловили ее по дороге из магазина в неряшливо заправленных в сапоги джинсах и с обнаженным животом.





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