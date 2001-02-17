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Яркие топы и леопардовые платья: так выглядела Кейт Миддлтон до замужества. Фото
Миру показали жизнь Кейт Миддлтон до замужества
В сети появились фото Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской, еще до ее вхождения в королевскую семью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Politeka
Это сегодня Кейт - образец элегантности. Однако герцогиня Кембриджская не всегда имела безупречный гардероб.
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В 2007-2008 годах любимой одеждой Кейт были яркие топы и леопардовые платья. Папарацци часто ловили ее по дороге из магазина в неряшливо заправленных в сапоги джинсах и с обнаженным животом.
В сети появились фото Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской, еще до ее вхождения в королевскую семью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Politeka
Это сегодня Кейт - образец элегантности. Однако герцогиня Кембриджская не всегда имела безупречный гардероб.
Читайте также: Самые стильные наряды беременной Кейт Миддлтон. Фото
В 2007-2008 годах любимой одеждой Кейт были яркие топы и леопардовые платья. Папарацци часто ловили ее по дороге из магазина в неряшливо заправленных в сапоги джинсах и с обнаженным животом.
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