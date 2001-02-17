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Снег в Лас-Вегасе выпал впервые за десятилетие. Фото
В Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе выпал снег.
В горах вокруг Лос-Анджелеса часто бывает снег, в самом городе - выпадает редко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
По словам местных жителей, такой вьюги они не видели последние десять лет.
Из-за гололеда в Лас-Вегасе уже зафиксировали более 20 ДТП.
В начальных школах города решили приостановить занятия в связи с непогодой.
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По данным Assosiated Press, снег в Лас-Вегасе пошел вечером 20 февраля - впервые с 1937 года, когда начался учет наблюдений за погодой. Синоптики предупреждали, что к утру пятницы толщина снежного покрова на западных и южных окраинах города может увеличиться до 7-8 см.
В горах вокруг Лос-Анджелеса часто бывает снег, в самом городе - выпадает редко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
По словам местных жителей, такой вьюги они не видели последние десять лет.
Из-за гололеда в Лас-Вегасе уже зафиксировали более 20 ДТП.
В начальных школах города решили приостановить занятия в связи с непогодой.
Читайте также: Аномальное явление: на Донбассе выпал желтый снег. Видео
По данным Assosiated Press, снег в Лас-Вегасе пошел вечером 20 февраля - впервые с 1937 года, когда начался учет наблюдений за погодой. Синоптики предупреждали, что к утру пятницы толщина снежного покрова на западных и южных окраинах города может увеличиться до 7-8 см.
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